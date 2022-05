Jisoo cuối cùng cũng tìm được kiểu váy che eo bánh mì, lại còn khoe được body mảnh mai nhìn mà mê

Sau loạt ảnh Lisa khoe dáng bên bờ biển, dân tình mới đây lại được trông thấy 1 thành viên khác của BLACKPINK "xả ảnh" đi chơi ngoài trời xinh ngất ngây. Bên ngoài sân khấu, Jisoo đời thường là 1 cô gái vô cùng ngọt ngào và nữ tính, chụp ảnh với hoa mà còn xinh tươi hơn hoa nữa kìa. Không makeup làm tóc cầu kì nhưng visual nàng idol vẫn rất rạng rỡ và thu hút.

Thoát vai idol, Jisoo về lại với sự nữ tính, nhẹ nhàng đúng tuổi như bao cô gái khác. Đi chơi ngoài trời thì diện váy 2 dây hoa nhí, khoác ngoài áo sơ mi, chân đi xăng đan và đội mũ rộng vành, ở cô nàng toát lên phong thái mùa hè cực kì rõ nét. Vóc dáng Jisoo trong loạt hình này nhìn nhẹ nhàng, thanh thoát, mảnh mai thon thả mà vẫn tràn đầy sức sống.

Đợi mãi thì ngày này cũng tới, Jisoo cuối cùng cũng tìm được kiểu váy che khéo vòng eo bánh mì rồi đây này cả nhà ơi. Không chỉ có họa tiết hoa nhí đậm chất mùa hè, chiếc váy này đặc biệt nhất chính là phom dáng thiết kế cực khéo, giúp che đi điểm chưa đẹp trên người Jisoo và giúp cô nàng khoe được lợi thế hình thể. Cụ thể, váy có dáng ôm ở thân trên, chiết eo phía trên rốn được may rất tinh tế nhằm che đi vòng 2. Cùng với đó, thân dưới có dáng xòe nhẹ giúp cô nàng show ra body thon gọn rất duyên dáng.

Từ trước tới giờ, Jisoo nhiều lần bị soi vòng eo bánh mì thiếu cân đối trên cơ thể. Bụng Jisoo vốn khá săn chắc nhưng vòng eo nếu nhìn chính diện lại không thắt lại như các thần tượng nữ xứ Hàn. Dù là ảnh chụp camera thường hay ảnh trên sân khấu, dù diện váy suông, quần jeans hay sử dụng thắt lưng thì vòng eo Jisoo vẫn hiện lên phần nào to thô. Váy dáng suông thì khiến người thẳng đuột, thắt lưng to bản bên ngoài chân váy cạp cao khiến eo đã to nay càng thêm to.

Bởi vậy, Jisoo rõ ràng nên diện những trang phục có đường chiết eo nhỏ và tinh tế, có công dụng "hack" eo thon nhưng không quá lộ liễu. Ngoài ra, những trang phục dáng xòe nhẹ sẽ tôn lên được đường cong trên body Jisoo, đem đến cho cô vẻ mềm mại, nữ tính yêu kiều giống với tính cách đời thường của cô nàng.

