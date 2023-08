Jisoo cũng sở hữu cơ bụng 11 không thua gì bạn trai cực phẩm

Ngày 3/8, Jisoo (Blackpink) chính thức xác nhận đang hẹn hò với nam diễn viên Ahn Bo Hyun. Cặp đôi được fan ủng hộ nhiệt tình với visual 100 điểm và không có nhưng. Bạn trai của Jisoo sinh năm 1988, cao 1m87, sở hữu body "sát thương" cực độ.

Về phía Jisoo cũng không hề kém cạnh, tuy chênh lệch chiều cao của 2 người tới 25cm (Jisoo cao 1m62), tuy nhiên vóc dáng của chị cả Blackpink cũng nhiều lần khiến các fan phải choáng váng. Không ngờ một cô nàng nữ tính ngọt ngào như Jisoo lại có cơ bụng số 11 săn chắc đến vậy.

Duy trì tập vũ đạo, pilates, yoga bay để tạo đường cong mềm mại

So với 3 cô nàng còn lại, vóc dáng của Jisoo luôn được nhận xét là thiếu đường cong. Jisoo từng có nhược điểm eo to, chân thô hơn so với Jennie, Lisa và Rosés. Cô nàng vẫn luôn nỗ lực tập luyện để cải thiện vóc dáng và những đường cong của cơ thể.

Hầu như ngày nào Jisoo cũng tập vũ đạo, cô duy trì tập khoảng 2 tiếng/ ngày. Khiêu vũ được coi là bài tập thể dục nhịp điệu, có thể đốt cháy chất béo và tiêu hao calo, giúp đốt mỡ toàn thân, một trong những bài tập giảm cân nhanh nhất.

Suốt từ những ngày mới debut với Blackpink, Jisoo đã tập yoga bay để hỗ trợ kéo giãn căng cơ thể, tăng sức bền và độ dẻo dai. Yoga bay là phương pháp tập cùng dải lụa, toàn bộ cơ thể lơ lửng trên không, bạn cần dùng lực ở tay và bụng khá nhiều để giữ cơ thể thăng bằng.

Vài năm trở lại đây, Jisoo tập thêm pitates để cải thiện đường cong cơ thể. Pitates là những động tác dùng lực, có thể tập với máy/ dụng cụ hoặc không, tập trung dùng lực kéo giãn các nhóm cơ. Từ đó tăng độ dẻo dai, siết thêm vào vòng eo, giúp Jisoo cải thiện được nhược điểm eo to và thô của mình.

Pilates dùng lực khá nhiều nhưng không bị lên cơ đô như tập gym, mà ngược lại tập pilates người săn chắc mà vẫn có độ mềm mại, uyển chuyển.

Chế độ ăn uống giữ dáng của Jisoo

* Uống 8 cốc nước một ngày

Chị cả Blackpink chia sẻ cô hình thành thói quen uống đủ 8 cốc nước mỗi ngày, liên tục bổ sung nước sau 2 giờ để thúc đẩy quá trình trao đổi chất của cơ thể, từ đó duy trì cân nặng, vóc dáng cân đối.

* Giảm cân bằng cách ăn 4 bữa/ngày

Jisoo thường kiểm soát chế độ ăn của mình bằng cách chia làm nhiều bữa nhỏ. Khi ăn, Jisoo chỉ ăn từng miếng nhỏ hoặc ăn mỗi loại thức ăn một ít để giảm hấp thu calo vào cơ thể. Bữa sáng và tối, Jisoo ăn rất nhẹ, tập trung hoa quả và rau xanh; bữa trưa cô sẽ ăn tinh bột và protein

* Ăn sáng với 1 quả táo, bữa tối là salad rau xanh

Jisoo đặc biệt thích ăn trái cây nên bữa sáng cô nàng cũng ăn một quả táo, còn bữa tối thì ăn thêm quả mọng, táo hoặc bất kỳ loại trái cây ít đường nào khác. Bổ sung vitamin từ trái cây cũng giúp làn da đẹp, mịn màng hơn.

Buổi sáng trước khi tập, Jisoo cũng chỉ ăn một quả táo. Chế độ ăn này rất khắt khe và cần sự kiên trì rất cao. Táo chứa nhiều nước, chất xơ, vitamin C và các loại đường tốt cho sức khỏe như fructose, glucose… Chính vì vậy, khi ăn táo, bạn sẽ luôn có cảm giác no và không thèm ăn thêm. Từ đó sẽ tránh được việc ăn uống quá độ và tránh nạp thêm năng lượng vượt quá nhu cầu của cơ thể.

Nguồn: Cosmopolitan