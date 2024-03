Jennifer Lopez mặc đẹp, siêu trẻ trung ở tuổi 55 nhờ 4 món thời trang

Ở tuổi 55, Jennifer Lopez vẫn khiến khán giả ngưỡng mộ vì nhan sắc trẻ trung, vóc dáng săn chắc. Bên cạnh vẻ đẹp không tuổi, Jennifer Lopez còn duy trì được phong độ thời trang sành điệu. Style xuống phố của Jennifer Lopez luôn toát lên sự năng động, tươi trẻ nhưng không kém phần nữ tính và quyến rũ. Bí kíp mặc đẹp của Jennifer Lopez cũng rất đơn giản, "nữ hoàng Latin" thường ưu tiên 4 món thời trang sau đây để hoàn thiện phong cách.

Áo trắng

Áo trắng được coi là lựa chọn cơ bản cho tủ đồ. Dù không quá cầu kỳ, áo trắng vẫn giúp vẻ ngoài của người mặc trở nên nổi bật hơn vì sự trẻ trung, tươi sáng. Ngoài ra, áo trắng còn cộng thêm điểm thanh lịch, trang nhã cho phong cách.

Jennifer Lopez biến hóa với những kiểu áo trắng như áo thun nhẹ mát, áo len dài tay, áo hai dây… Các mẫu áo trắng này hợp mốt và rất dễ phối đồ. Muốn hoàn thiện vẻ ngoài thanh lịch, nữ tính, chị em nên kết hợp áo trắng với quần âu hoặc chân váy dài. Về phần Jennifer Lopez, nữ ca sĩ thường áp dụng công thức áo len + quần jeans xanh hoặc áo thun trắng + quần ống rộng phóng khoáng, thời thượng.

Quần jeans

Dù ở độ tuổi ngoài 40 hay 50, các quý cô vẫn có thể mặc đẹp với item bụi bặm như quần jeans. Jennifer Lopez đã chứng minh điều này thông qua những bộ trang phục sành điệu như áo thun màu trung tính và quần jeans ống suông, hay áo len trơn màu kết hợp cùng quần jeans ống đứng… Cách diện quần jeans của Jennifer Lopez không chỉ trẻ trung mà còn ghi điểm ở sự thanh lịch, sang xịn mịn.

Để hoàn thiện các set quần jeans hài hòa và tôn dáng, Jennifer Lopez ưu tiên những mẫu giày như sneaker trắng, giày mũi nhọn. Ngoài ra, sơ vin gọn gàng hoặc phối quần jeans với áo lửng cũng là những bí kíp "hack" dáng, nâng tầm phong cách mà Jennifer Lopez thường xuyên áp dụng.

Quần màu be

Quần màu be là một trong những xu hướng thời trang nổi bật trong mùa xuân năm nay. Nhưng ngay cả khi quần màu be không quá "hot", Jennifer Lopez vẫn yêu thích món thời trang này. Ưu điểm của quần màu be là sự trẻ trung, hiện đại nhưng cũng không kém phần trang nhã, thanh lịch.

Quần màu be kết hợp ăn ý với mọi kiểu áo, chẳng hạn như áo thun màu trung tính, áo sơ mi, áo hai dây để Jennifer Lopez có được các bộ cánh thời thượng, tinh tế. Muốn thời trang mùa xuân - hè 2024 thăng hạng, các quý cô trên 40 tuổi rất nên bổ sung quần màu be cho tủ đồ. Các phiên bản quần màu be đáng sắm bao gồm quần kaki, quần âu ống suông, quần vải thô đũi nhẹ mát.

Váy sáng màu

Giống như mọi quý cô, tủ đồ của Jennifer Lopez cũng không thể thiếu đi những chiếc váy liền. Tuy nhiên, thay vì chỉ giới hạn bản thân với váy liền mang tông màu trầm, Jennifer Lopez đã chọn váy sáng màu để đa dạng hóa phong cách.

Jennifer Lopez gây ấn tượng với vẻ ngoài nhã nhặn nhưng vẫn trẻ trung với váy sơ mi màu xám nhạt. Lựa chọn nổi bật và ngọt ngào hơn là váy voan mang tông màu tím pastel. Với mẫu váy liền tươi xinh này, Jennifer Lopez chọn túi xách màu trắng, giày ánh bạc để tăng vẻ long lanh cho outfit nhưng vẫn giữ được sự tinh tế, sang trọng.

Ảnh: Sưu tầm