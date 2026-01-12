Jennifer Lopez dẫn đầu dàn mỹ nhân mặc xấu

Lễ trao giải Quả cầu Vàng trở lại vào tối 11/1 ở California, Mỹ, chứng kiến dàn sao khoe vẻ ngoài lộng lẫy, hào nhoáng trên thảm đỏ. Tuy nhiên, không phải ai cũng mang đến diện mạo đẹp nhất. Một số trông lạc lõng khi xuất hiện với những bộ váy kỳ dị hoặc quá lố. Mỹ nhân không tuổi Jennifer Lopez nằm trong số đó. Cô đến sự kiện trong chiếc váy xuyên thấu cầu kỳ do Stéphane Rolland thiết kế cho nhà mốt Jean-Louis Scherrer, khoe thân hình săn chắc đáng ngưỡng mộ ở tuổi 57. Tuy nhiên, truyền thông Âu - Mỹ lại không đánh giá cao bộ cánh, cho rằng nó lộ da thịt quá đà, không phù hợp với tính cách sang trọng của sự kiện. Ảnh: Getty Images.