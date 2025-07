Jennifer Lopez bị tuột váy trong tiệc sinh nhật tuổi 56

Jennifer Lopez là một trong những biểu tượng đình đám nhất của làng nhạc US-UK. Với loạt hit như On the Floor, Let's Get Loud, hay If You Had My Love... nữ ca sĩ không chỉ ghi dấu ấn trong âm nhạc mà còn ở lĩnh vực điện ảnh và thời trang. Dù đã bước sang tuổi 56, tên tuổi của cô vẫn chưa bao giờ hạ nhiệt. Mới đây, ngôi sao Hollywood bất ngờ viral khắp mạng xã hội theo một cách ít ai ngờ đến, đó chính là nhờ khoảnh khắc “rớt váy” ngay trong tiệc sinh nhật. Thay vì lúng túng, Jennifer Lopez lại xử lý cực kỳ hài hước và tự nhiên, khiến nhiều người không khỏi bật cười. Đặc biệt, vóc dáng săn chắc đáng ngưỡng mộ của nữ ca sĩ cũng khiến cộng đồng mạng phải dành nhiều lời khen ngợi.

Đoạn video đang viral của Jennifer Lopez. (Nguồn: much)

Trong sân khấu tiệc sinh nhật tuổi 56, Jennifer Lopez xuất hiện với outfit ánh vàng ôm sát, gồm bralette đính đá lấp lánh, quần high-cut mix cùng lớp váy tua rua bên ngoài và găng tay dài ton-sur-ton. Thiết kế không chỉ tôn lên thân hình quyến rũ mà còn khoe trọn đôi chân săn chắc cùng vòng 3 gợi cảm của nữ ca sĩ. Làn da nâu khỏe khoắn càng giúp giao diện của cô thêm phần "chiến" dù đã ở ngưỡng tuổi U60.

Khi chiếc váy ngoài bất ngờ bị tuột giữa lúc trình diễn, thay vì hoảng hốt, Jennifer chỉ bật cười đầy duyên dáng và nhanh chóng xử lý tình huống một cách hài hước: pose dáng, khiến khán giả không khỏi phấn khích và bật cười. Khoảnh khắc gặp sự cố thời trang nhưng vẫn phải slay này của Jennifer Lopez nhanh chóng viral khắp mạng xã hội, không chỉ vì độ “cháy” của body mà còn bởi phản ứng đầy duyên dáng của Jennifer, phần nào thể hiện đẳng cấp của ngôi sao quốc tế.

Thậm chí, sau khi cài mãi váy không được, Jennifer Lopez còn quyết định bỏ luôn item này đi.

Bên cạnh những lời khen có cánh cho pha xử lý duyên dáng, cộng đồng mạng cũng choáng ngợp với body xuất sắc của Jennifer Lopez.