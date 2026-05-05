Jennie từ lâu đã là “bảo chứng spotlight” mỗi mùa Met Gala cô xuất hiện, và năm nay vẫn không nằm ngoài quy luật. Tuy nhiên, thay vì xuất hiện rầm rộ như thường lệ, cô lại chọn cách tiếp cận trái ngược: giữ kín mọi thông tin đến tận phút cuối. Nữ idol đến trễ hơn phần lớn khách mời và thậm chí rời khách sạn bằng lối đi phía sau, khiến lượng hình ảnh rò rỉ trước giờ G gần như bằng không. Chính sự kín tiếng này lại vô tình đẩy sức nóng của Jennie lên cao hơn, khi công chúng liên tục "réo tên" và chờ đợi màn xuất hiện chính thức trên thảm đỏ.

Khi khoảnh khắc đó diễn ra, Jennie lập tức thu hút sự chú ý với thiết kế váy cúp ngực tông xanh băng từ Chanel. Bộ váy được xử lý bằng hàng chục nghìn chi tiết lá sequin xếp lớp như giọt nước, tạo hiệu ứng chuyển sắc từ ánh bạc sang xanh nhạt rồi xanh đậm khi di chuyển, gợi liên tưởng đến những gợn sóng phản chiếu ánh sáng. Phom dáng ôm sát phần thân trên giúp tôn bờ vai và xương quai xanh, trong khi chân váy dài thướt tha với đuôi nhẹ phía sau mang lại cảm giác mềm mại, uyển chuyển.

Ảnh: Getty Images

Không dừng lại ở trang phục, phần makeup của Jennie cũng nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán. Nữ idol lựa chọn hàng chân mày siêu mảnh đậm chất thập niên 90, kết hợp lớp nền trong trẻo và hiệu ứng tàn nhang nhẹ, tạo cảm giác mong manh, tự nhiên. Kiểu tóc búi gọn với lọn tóc xoăn nhẹ phía trước càng giúp tôn lên gương mặt thanh tú và đôi hoa tai dài nổi bật.

Cận cảnh lớp makeup của Jennie. Ảnh: Getty Images

Đáng chú ý, trong phần phỏng vấn trên thảm đỏ, Jennie không giấu được sự hài lòng với tạo hình lần này. Cô chia sẻ mình đang diện một thiết kế từ Chanel, được thêu đính hơn 15.000 chi tiết kim loại tinh xảo. Nữ idol thậm chí còn hài hước cho biết bản thân đã tự tay đếm hết số lượng lá kim loại ẩn trong bộ váy này. Jennie cũng ví mình như một tác phẩm mosaic sống động, như một nàng tiên cá, nơi mọi chi tiết đều bắt sáng và chuyển động theo từng bước đi. Cô cũng khẳng định mình đang hoàn toàn hòa vào chủ đề năm nay, khi mọi thứ trên người đều "phát sáng" cùng cô.

Jennie chia sẻ trong phần phỏng vấn. Nguồn: Instagram.

Đây cũng là lần thứ 4 Jennie góp mặt liên tiếp tại Met Gala, tiếp tục đồng hành cùng Chanel - thương hiệu cô đã gắn bó với vai trò đại sứ toàn cầu từ năm 2019. Sau những lần xuất hiện trước đó với các tạo hình mang tính an toàn hoặc cổ điển, công chúng đặt nhiều kỳ vọng vào một màn "lột xác" rõ nét hơn trong năm nay.

Tuy nhiên, trái với hình dung ban đầu, tạo hình lần này của Jennie lại đang nhận về nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội. Bên cạnh những lời khen cho thần thái và mái tóc, không ít người cho rằng lớp makeup quá nhẹ khiến gương mặt kém sắc nét, đặc biệt là phần chân mày gần như "tàng hình". Thiết kế váy, dù cầu kỳ về kỹ thuật, cũng bị nhận xét là thiếu điểm nhấn nổi bật khi đặt trong bối cảnh một thảm đỏ vốn luôn đề cao sự táo bạo như Met Gala.

Nguồn: Facebook

Dẫu vậy, giữa những tranh luận, Jennie vẫn giữ vững sự tự tin và thoải mái với lựa chọn của mình. Thậm chí, tạo hình này vẫn được ghi nhận bởi giới chuyên môn khi W Magazine đưa cô vào danh sách 18 ngôi sao mặc đẹp nhất Met Gala 2026 và là đại diện K-pop duy nhất góp mặt.

Nguồn: W Magazine

Sự đối lập giữa phản ứng trái chiều từ mạng xã hội và sự công nhận từ giới thời trang càng khiến màn xuất hiện của Jennie trở nên đáng chú ý hơn: không cần làm hài lòng tất cả, nhưng vẫn đủ sức tạo dấu ấn riêng trên một trong những thảm đỏ khắc nghiệt nhất hành tinh.