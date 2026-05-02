Jennie ngầm thông báo lịch trình Met Gala 2026?

Giữa thời điểm chỉ còn ít ngày nữa Met Gala 2026 chính thức diễn ra, Jennie bất ngờ bị bắt gặp trên đường phố New York và lập tức khiến MXH “dậy sóng” vì nghi vấn chuẩn bị tham dự sự kiện thời trang lớn nhất hành tinh. Chỉ với vài khung hình street style đời thường, nữ idol vẫn chứng minh đẳng cấp “IT Girl” hàng đầu K-pop với thần thái lạnh lùng cùng outfit tối giản nhưng cực kỳ thời thượng.

Jennie được bắt gặp trên đường phố New York trước ngày diễn ra Met Gala 2026. (Nguồn: Getty Images)

Xuất hiện giữa phố đêm New York, Jennie lựa chọn công thức phối đồ mang đậm tinh thần chic-cool đặc trưng. Cô diện áo tank top trắng ôm dáng kết hợp quần suông đen cạp trễ, khoe vòng eo nhỏ cùng tỷ lệ cơ thể đáng ngưỡng mộ. Layer bên ngoài là chiếc leather jacket đen bóng tạo điểm nhấn cá tính, trong khi thắt lưng xanh rêu giúp tổng thể bớt đơn điệu và tăng cảm giác Y2K đang thịnh hành.

Phụ kiện cũng là yếu tố giúp tạo hình của Jennie ghi điểm mạnh. Kính râm dáng hẹp, túi đeo vai dây xích cùng kiểu tóc búi gọn mang đến vibe “cool girl New York” đúng nghĩa. Dù chỉ là khoảnh khắc bị chụp vội trên phố, nữ idol vẫn toát lên khí chất high fashion không khác gì ảnh campaign thời trang.

Tạo hình đơn giản nhưng cực thời thượng của Jennie. (Nguồn: Getty Images)

Việc Jennie xuất hiện tại New York ngay sát thềm Met Gala càng khiến dân tình tin rằng cô sẽ tiếp tục góp mặt tại sự kiện năm nay. Trước đó tại Met Gala 2025, nữ đại sứ Chanel từng gây bão với tạo hình cổ điển, quý tộc đúng tinh thần chủ đề “Superfine: Tailoring Black Style” cùng dress code “Tailored for You”. Jennie khi ấy diện thiết kế tuxedo dress đen của Chanel, khéo léo khoe bờ vai “mắc áo” trứ danh. Loạt chi tiết hoa trà, ngọc trai cùng mũ boater và tóc búi giúp cô hoàn thiện diện mạo vừa thanh lịch vừa đậm chất couture, được truyền thông quốc tế đánh giá là một trong những outfit nổi bật nhất thảm đỏ năm đó.

Mùa Met Gala 2025, Jennie đã có cú lột xác ngoạn mục. (Nguồn: Getty Images)

Không chỉ Jennie, "đêm hội lớn nhất của làng mốt" mùa Met Gala năm nay với chủ đề "Costume Art" được dự đoán sẽ là sân khấu bùng nổ của BLACKPINK. Lisa được xác nhận tham gia với vai trò thành viên Hội đồng chủ trì (Host Committee), đánh dấu cột mốc đặc biệt trong hành trình thời trang quốc tế của nữ idol. Với việc Louis Vuitton là nhà mốt đồng chủ trì, công chúng càng kỳ vọng Lisa sẽ mang tới một tạo hình mang tính biểu tượng.