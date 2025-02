Đội điều tra mạng đã truy lùng danh tính của mỹ nhân giống hệt Jennie chẳng phải là ai quá xa lạ. Người đẹp tên là Thitinan Khlangphet - một nữ diễn viên góp mặt trong nhiều tác phẩm đình đám như Girl From Nowhere, Thư Ký Kim Sao Thế (Thái Lan),... Có thể thấy, ngoài đời, Thitinan Khlangphet khác biệt hoàn toàn so với “công chúa YG”. Cô nàng sở hữu khuôn mặt baby cùng đôi mắt mí lót to tròn dễ thương. Người đẹp cũng ưu ái các tông trang điểm nhẹ nhàng nhằm tôn lên sống mũi cao thẳng tắp và đôi môi biết cười đầy duyên dáng.