Jennie, Jisoo cùng “đắm đuối” 1 kiểu áo: Vừa hack eo thon, còn trông trẻ ra vài tuổi

Trong làng nhạc K-pop, Jennie và Jisoo không chỉ nổi tiếng với tài năng mà còn được biết đến với gu thời trang ấn tượng, luôn thu hút sự chú ý từ người hâm mộ và các tín đồ thời trang. Những bộ trang phục mà họ chọn không chỉ thể hiện cá tính mà còn trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều bạn trẻ. Mới đây, cả hai đã cùng "đắm đuối" một kiểu áo, khiến bao người hâm mộ thích thú và thi nhau sắm theo.

Chẳng hẹn mà gặp, Jennie và Jisoo đã cùng chọn diện kiểu áo cổ sen, tay cộc, với phần eo cách điệu. Đây là một sự trùng hợp thú vị khi cả hai nữ idol đều hướng đến phong cách nữ tính, trẻ trung mà vẫn vô cùng sang trọng. Mẫu áo này không chỉ giúp các cô nàng khoe được vẻ đẹp thanh lịch mà còn giúp hack eo thon, tạo nên hiệu ứng thị giác tuyệt vời, khiến họ trông trẻ ra vài tuổi.

Trong một lần xuất hiện tại chương trình "My Name Is Gabriel", Jennie đã chọn diện chiếc áo cổ sen tông trắng, kết hợp cùng quần short jeans năng động. Với sự lựa chọn thông minh này, cô đã khéo léo tạo nên một bộ trang phục vừa trẻ trung vừa thanh lịch. Điểm nhấn của outfit chính là kiểu tóc tết dịu dàng, làm tăng thêm phần nữ tính cho vẻ ngoài của cô.

Màu trắng không chỉ giúp Jennie tỏa sáng mà còn mang lại cảm giác thoải mái, rất phù hợp cho những ngày hè oi ả. Quần short jeans giúp cô khoe được đôi chân thon gọn, đồng thời tạo sự cân đối cho tổng thể trang phục. Áo cổ sen với phần eo cách điệu khiến Jennie trông thật sự nổi bật, thu hút mọi ánh nhìn.

Trong khi đó, Jisoo đã chọn diện mẫu áo cổ sen này trong hình ảnh đời thường. Cô xuất hiện với chiếc áo họa tiết kẻ caro, mix cùng quần ống suông, tạo nên một vẻ ngoài vừa trẻ trung vừa thanh lịch. Kiểu tóc buông xõa tự nhiên của Jisoo càng làm tôn lên nét đẹp dịu dàng, nữ tính.

Áo họa tiết kẻ caro không chỉ mang lại sự mới mẻ mà còn tạo hiệu ứng thị giác thú vị, giúp Jisoo trông thật bắt mắt. Quần ống suông tạo cảm giác thoải mái, phù hợp với phong cách thường ngày của cô. Với sự kết hợp này, Jisoo đã chứng minh rằng, không cần phải cầu kỳ, chỉ cần một chút tinh tế cũng đủ để thu hút sự chú ý.

Mẫu áo cổ sen, tay cộc với phần eo cách điệu có nhiều ưu điểm nổi bật. Đầu tiên, thiết kế này rất dễ mặc, phù hợp với nhiều kiểu dáng cơ thể. Phần eo cách điệu giúp tạo điểm nhấn, tôn lên vòng eo thon gọn, đồng thời che đi những khuyết điểm không mong muốn.

Thứ hai, kiểu áo này mang lại sự trẻ trung và nữ tính, rất phù hợp với không khí của mùa hè. Bạn có thể dễ dàng kết hợp áo cổ sen với nhiều trang phục khác nhau, từ quần jeans, chân váy cho đến các loại quần ống rộng. Sự linh hoạt này giúp bạn có nhiều sự lựa chọn cho các buổi đi chơi, đi làm hay các sự kiện khác.

Cuối cùng, mẫu áo cổ sen luôn nằm trong top các xu hướng thời trang hot nhất mỗi mùa hè. Với việc được cả hai idol hàng đầu lựa chọn, đây chính là một minh chứng cho sự phổ biến và sức hút của kiểu áo này.

Dưới đây là 1 số item tương tự mà bạn có thể tham khảo ngay.

Được cả hai idol chọn diện, mẫu áo cổ sen, tay cộc với phần eo cách điệu chính là item mà bạn không thể bỏ qua trong mùa hè này. Không chỉ giúp hack eo thon, mà còn mang lại vẻ ngoài trẻ trung, nữ tính, kiểu áo này thực sự là sự lựa chọn hoàn hảo cho các bạn gái. Hãy nhanh chóng bổ sung vào tủ đồ của mình để luôn tự tin và nổi bật trong mùa hè này!