Jennie hẹn hò với "tình trẻ" khiến dân tình nhớ đến hình ảnh 4 năm trước

Sau thời gian khiến người hâm mộ mong ngóng, Jennie chính thức trở lại với Less Than A Lover và nhanh chóng tạo nên cơn sốt trên mạng xã hội. Ca khúc gây ấn tượng nhờ giai điệu nhẹ nhàng, giàu cảm xúc, mang màu sắc lãng mạn và thơ mộng.

Bên cạnh âm nhạc, loạt tạo hình trong MV cũng trở thành tâm điểm bàn luận khi Jennie hóa thân thành cô gái ngọt ngào, tràn đầy năng lượng với phong cách mang hơi thở vintage. Một trong những phân cảnh được chia sẻ nhiều nhất là khoảnh khắc hẹn hò trà chiều đầy tình tứ của thành viên BLACKPINK và bạn diễn Nah Kai cùng màn lên đồ ton sur ton. Ngôi sao đình đám diện trang phục nữ tính, kết hợp kiểu tóc tết xinh xắn, vừa cổ điển vừa có sự cá tính. Chi tiết nhỏ này giúp tổng thể tạo hình thêm phần mềm mại, tiểu thư như bước ra từ một bộ phim lãng mạn. Thậm chí, nhiều cộng đồng mạng cũng dự đoán đây sẽ là kiểu tóc trend thời gian tới nhờ sức hút của Jennie.

Kiểu tóc "xinh iu" nhận được nhiều lời khen của Jennie trong MV mới.

Một trong những yếu tố giúp kiểu tóc này của Jennie được người hâm mộ yêu thích chính là bởi sự kết hợp hài hòa giữa nét cổ điển và hiện đại. Nữ idol lựa chọn kiểu tóc tết vòng quanh đỉnh đầu như một chiếc vương miện mềm mại, phần tóc được búi gọn phía sau nhưng không quá chỉn chu, tạo cảm giác tự nhiên, bay bổng. Phần tóc mái được thả nhẹ ôm lấy gương mặt giúp những đường nét gương mặt vốn nhỏ nhắn của Jennie càng thêm thanh thoát, đồng thời mang đến vẻ đẹp mong manh, đầy chất thơ.

Đặc biệt, layout makeup tối giản kết hợp đôi môi đỏ tươi trở thành "vũ khí" nâng tầm visual. Màu son đỏ nổi bật không chỉ giúp làn da trắng mịn của nữ idol thêm rạng rỡ mà còn tạo điểm nhấn sắc sảo giữa tổng thể dịu dàng, khiến Jennie toát lên sức hút khó rời mắt.

Kiểu tóc vừa nữ tính, nhẹ nhàng vừa mang nét cổ điển khiến visual của Jennie thêm phần bùng nổ.

Đáng chú ý, Jennie cũng từng khiến MXH phải "ồn" với kiểu tóc này. 4 năm trước tại show diễn Chanel Fall/Winter 2022, nữ idol cũng từng gây bùng nổ truyền thông với kiểu tóc tương tự và nhanh chóng tạo nên một trong những tạo hình được yêu thích nhất của mình tại fashion week.

So với phiên bản trong MV Less Than A Lover, diện mạo năm 2022 của Jennie được tô điểm thêm với chiếc nơ đen nhỏ cài trên tóc, tạo sự đồng điệu với bộ trang phục Chanel. Nữ ca sĩ cũng lựa chọn layout makeup tông hồng nude nhẹ nhàng, nhấn vào làn da căng bóng và đôi mắt trong trẻo thay vì son đỏ nổi bật. Dù thay đổi layout makeup, kiểu tóc này đều giúp Jennie khoe trọn gương mặt nhỏ nhắn, đường nét thanh tú và khí chất sang trọng.

4 năm trước, Jennie cũng từng khiến MXH bùng nổ với kiểu tóc tương tự.

Không chỉ tạo dấu ấn với kiểu tóc, outfit của Jennie trong phân cảnh này cũng nhận được nhiều lời khen vì sự tinh tế và đồng điệu với bạn diễn. Nữ idol lựa chọn áo hai dây màu đen tối giản, kết hợp cùng chân váy đỏ nổi bật, tạo nên tổng thể hơi hướng mùa hè, hiện đại và thướt tha. Trong khi đó, Nah Kai diện áo thun, quần short trắng và mũ đỏ, giúp hai người tạo thành một cặp ton-sur-ton đầy ăn ý với bảng màu đồng điệu. Sự phối hợp này khiến khung hình trông như một bộ couple outfit được tính toán kỹ lưỡng nhưng vẫn rất tự nhiên, không hề gượng ép.

Toàn bộ các tạo hình trong MV lần này đều do Jennie tự styling, khắc họa hình ảnh 1 cô gái tươi sáng, dịu dàng với những thiết kế váy mềm mại, bay bổng, ôm dáng vừa phải. Nhờ vậy, nữ idol vừa khoe được vóc dáng thon gọn vạn người mê, vừa giữ trọn hình ảnh nữ tính, lãng mạn đúng tinh thần của ca khúc.

Jennie xinh đẹp, rạng rỡ và nữ tính trong Less Than A Lover.

Ảnh: X, Instagram.