Đầu chưa kịp gội vẫn đẹp nhờ chiếc bờm đang gây sốt của Hailey Bieber

Có một quy luật thú vị trong làng thời trang: những món đồ từng bị cho là quê mùa, chỉ cần xuất hiện trên Hailey Bieber là lập tức được nhìn bằng con mắt khác. Từ quần capri, sneaker cổ điển, kính mắt tí hon cho đến những chiếc áo ba lỗ đơn giản, bà xã Justin Bieber nhiều lần chứng minh khả năng "hồi sinh" các xu hướng cũ. Và lần này, món phụ kiện được cô đưa trở lại chính là chiếc bờm tóc kim loại gợn sóng - item từng gắn liền với tuổi thơ của rất nhiều cô gái những năm 2000.

Nếu cách đây vài năm, nhiều người còn nghĩ chiếc bờm uốn lượn chỉ phù hợp để đeo khi rửa mặt hay ở nhà, thì Hailey đã hoàn toàn thay đổi định kiến ấy. Dạo gần đây, người đẹp liên tục xuất hiện cùng món phụ kiện này trong nhiều hoàn cảnh khác nhau. Từ đoạn clip quảng bá cho Miu Miu, những bức ảnh selfie đời thường, cho tới khi đi dạo trên phố, chiếc bờm nhỏ bé luôn đồng hành cùng cô như một phần không thể thiếu của phong cách.

Điều thú vị là Hailey không hề cố gắng tạo kiểu tóc cầu kỳ trước khi đeo. Thậm chí, nhiều lần cô còn để mái tóc khá tự nhiên, có phần hơi rối, rồi đơn giản cài chiếc bờm lên phía trước. Chính sự đối lập ấy lại tạo nên vẻ đẹp rất riêng: phóng khoáng, tự nhiên nhưng vẫn cực kỳ thời thượng. Thay vì ép tóc vào nếp cứng nhắc, chiếc bờm kim loại giúp phần tóc trước trán được đẩy gọn về phía sau, đồng thời tạo thành những đường gợn sóng mềm mại dọc theo chân tóc. Hiệu ứng này khiến mái tóc trông có độ phồng tự nhiên, khuôn mặt sáng hơn mà không cần dùng keo hay máy tạo kiểu.

Đó cũng là lý do món phụ kiện này đang được giới trẻ đặc biệt yêu thích. Chỉ với vài chục nghìn đồng, người dùng đã có thể thay đổi diện mạo trong vài giây. Không cần biết buổi sáng tóc có bết hay chưa kịp gội đầu, chỉ cần cài chiếc bờm là tổng thể lập tức gọn gàng hơn hẳn. Đây cũng là món đồ rất phù hợp với những ngày hè nóng bức, khi nhiều người muốn giữ tóc tránh dính vào mặt nhưng vẫn muốn vẻ ngoài có điểm nhấn.

Khác với những chiếc băng đô bản lớn từng thịnh hành vài năm trước, bờm kim loại gợn sóng gần như "vô hình" khi nhìn từ xa. Chính thiết kế thanh mảnh này giúp phụ kiện không làm mất đi vẻ tự nhiên của mái tóc, mà chỉ tạo hiệu ứng như chính tóc được tạo kiểu khéo léo. Nhờ vậy, nó dễ dàng kết hợp với nhiều phong cách khác nhau, từ sporty, casual cho đến quiet luxury đang rất được yêu thích.

Hailey cũng chứng minh tính ứng dụng của món đồ này khi phối cùng đủ kiểu trang phục. Có lúc cô diện áo thun ôm đơn giản, quần jeans và sneaker; khi khác lại kết hợp với blazer oversized, kính đen hay túi xách hàng hiệu. Dù outfit theo hướng năng động hay sang trọng, chiếc bờm vẫn hòa hợp một cách tự nhiên, thậm chí còn trở thành điểm nhấn giúp tổng thể trẻ trung hơn.

Không chỉ Hailey Bieber, nhiều fashion influencer trên TikTok, Instagram và Xiaohongshu cũng nhanh chóng bắt nhịp xu hướng. Hàng loạt video hướng dẫn tạo kiểu với chiếc bờm kim loại liên tục xuất hiện, từ cách phối với tóc ngắn, tóc bob, tóc ngang vai cho tới mái tóc dài. Có người còn tận dụng nó để che phần tóc con mọc lởm chởm hoặc giữ mái khi tập thể dục, làm việc và đi cà phê.

Sức hút của món phụ kiện này còn đến từ đúng tinh thần thời trang năm 2026: ít nhưng hiệu quả. Thay vì đầu tư vào những món phụ kiện cầu kỳ, nhiều tín đồ thời trang đang ưu tiên những item nhỏ gọn nhưng có khả năng thay đổi cả diện mạo. Chiếc bờm gợn sóng đáp ứng hoàn hảo tiêu chí ấy: giá thành rẻ, dễ sử dụng, không kén tuổi và gần như phù hợp với mọi màu tóc.

Nếu muốn thử xu hướng này, bạn nên chọn những chiếc bờm kim loại màu đen hoặc nâu sẫm để dễ phối đồ. Khi đeo, hãy đặt bờm lùi nhẹ về phía sau thay vì sát chân tóc để tạo độ phồng tự nhiên. Bạn cũng không cần chải tóc quá mượt; một mái tóc hơi rối nhẹ lại chính là bí quyết tạo nên vẻ ngoài phóng khoáng đúng tinh thần Hailey Bieber. Dưới đây là 1 số item bạn có thể tham khảo ngay:

Nơi mua: Tiệm nhà Cọ

Nơi mua: LEKGAVD

Nơi mua: JD

Nơi mua: FOUNDTWO

Nơi mua: Mộc Shop

Một lần nữa, Hailey Bieber đã chứng minh rằng không phải xu hướng nào cũng cần thật mới mẻ. Đôi khi, chỉ cần một món phụ kiện từng bị lãng quên, kết hợp với cách ứng dụng thông minh và gu thẩm mỹ tinh tế, cũng đủ để tạo nên cơn sốt mới. Và rất có thể, chiếc bờm tóc gợn sóng năm nào sẽ là món phụ kiện "quốc dân" tiếp theo xuất hiện dày đặc trên đường phố trong những tháng tới.