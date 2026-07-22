Hailey Bieber lại biến đường phố thành sàn diễn với chiếc váy "có tiền chưa chắc mua được"

Không cần xuất hiện trên thảm đỏ hay tại tuần lễ thời trang, Hailey Bieber vẫn đủ sức biến mỗi lần xuống phố thành một màn trình diễn khiến giới mộ điệu phải bàn tán. Sau khi cùng chồng là Justin Bieber thu hút sự chú ý tại các hoạt động bên lề World Cup, siêu mẫu tiếp tục trở thành tâm điểm khi được giới săn ảnh bắt gặp trên đường phố New York với một bộ trang phục tưởng chừng đơn giản nhưng lại ẩn chứa giá trị đặc biệt.

Nếu Justin Bieber vẫn trung thành với phong cách oversize đặc trưng gồm áo hoodie, quần rộng và sneaker, thì Hailey lại lựa chọn hình ảnh đối lập hoàn toàn. Cô xuất hiện trong chiếc váy hai dây dáng ngắn, ôm sát cơ thể, khoe khéo đôi chân dài cùng vóc dáng săn chắc. Thiết kế được điểm xuyết bằng những đường ren mỏng ở phần ngực và gấu váy - chi tiết đang trở thành xu hướng nổi bật của năm nay, gợi nhớ đến trào lưu váy slip dress pha chất nội y đang được hàng loạt fashionista yêu thích.

Thoạt nhìn, nhiều người cho rằng đây chỉ là một thiết kế mới đến từ một thương hiệu xa xỉ nào đó. Tuy nhiên, khi các tín đồ thời trang "điều tra" nguồn gốc bộ váy, họ mới phát hiện đây là một thiết kế vintage của Dior, được giới thiệu từ bộ sưu tập năm 2005 dưới thời nhà thiết kế huyền thoại John Galliano.

Thông tin này ngay lập tức khiến bộ trang phục càng trở nên đặc biệt. Sau hơn 20 năm, chiếc váy vẫn giữ nguyên sức hút nhờ phom dáng nữ tính, những chi tiết ren tinh tế và tinh thần thời trang vượt thời gian. Đây cũng là minh chứng cho việc một thiết kế đẹp thực sự không bị giới hạn bởi năm ra mắt, mà có thể tiếp tục chinh phục giới mộ điệu qua nhiều thập kỷ. Điều khiến chiếc váy trở nên đáng mơ ước hơn nữa nằm ở tính khan hiếm. Không giống những thiết kế mới có thể đặt mua tại boutique, các mẫu Dior thời John Galliano gần như chỉ còn xuất hiện trên thị trường đồ vintage hoặc các nhà đấu giá thời trang cao cấp.

Ngay cả khi có đủ khả năng tài chính, việc tìm đúng mẫu váy, đúng kích cỡ và trong tình trạng hoàn hảo cũng không hề dễ dàng. Đó là lý do nhiều người nhận xét đây là kiểu trang phục "có tiền chưa chắc mua được". Giá trị của nó không chỉ đến từ thương hiệu Dior, mà còn nằm ở yếu tố sưu tầm và dấu ấn lịch sử của một trong những giai đoạn rực rỡ nhất của nhà mốt Pháp.

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu Hailey Bieber lựa chọn những thiết kế lưu trữ (archive) của Dior. Trước đó, trong lần xuất hiện tại lễ hội Coachella, cô cũng gây sốt khi diện chiếc váy vàng vintage của Dior. Thiết kế mang tinh thần Y2K với phom dáng ôm sát và gam màu nổi bật nhanh chóng được cộng đồng yêu thời trang săn lùng trở lại. Việc liên tục xuất hiện trong các thiết kế lưu trữ cho thấy Hailey không đơn thuần chạy theo xu hướng mới nhất. Thay vào đó, cô đang góp phần thúc đẩy làn sóng yêu thích thời trang vintage và archive fashion - xu hướng được nhiều ngôi sao như Bella Hadid, Kendall Jenner hay Zendaya theo đuổi trong vài năm gần đây.

Trong giới mộ điệu, mặc đồ vintage không chỉ là câu chuyện "mặc đồ cũ". Đó còn là cách thể hiện sự am hiểu lịch sử thời trang, khả năng săn tìm những thiết kế hiếm và gu thẩm mỹ đủ tinh tế để kết hợp chúng với hơi thở hiện đại. Chính vì vậy, nhiều món đồ lưu trữ còn được đánh giá cao hơn cả các bộ sưu tập mới, bởi giá trị sưu tầm ngày càng tăng theo thời gian.

Với Hailey Bieber, phong cách này càng phù hợp với hình ảnh mà cô xây dựng suốt nhiều năm qua. Thay vì lạm dụng logo hay những thiết kế phô trương, cô thường lựa chọn các món đồ có đường cắt tinh giản, chất liệu cao cấp và giá trị thiết kế bền vững. Mỗi lần xuất hiện đều cho thấy sự cân bằng giữa xu hướng hiện đại và những biểu tượng thời trang kinh điển. Chiếc váy Dior năm 2005 cũng là ví dụ điển hình. Dù đã ra đời cách đây hai thập kỷ, thiết kế vẫn hòa hợp hoàn hảo với xu hướng váy ren, váy slip và phong cách lingerie đang thống trị các sàn diễn năm 2026. Điều đó chứng minh những sáng tạo của John Galliano đã đi trước thời đại và vẫn tiếp tục truyền cảm hứng cho nhiều nhà thiết kế hiện nay.

Có thể nói, Hailey Bieber không chỉ mặc đẹp mà còn biết cách kể câu chuyện thông qua quần áo. Mỗi món đồ cô lựa chọn đều có nguồn gốc, giá trị và dấu ấn riêng, khiến phong cách đường phố của cô luôn mang đến cảm giác mới mẻ dù không quá cầu kỳ. Thú chơi đồ vintage của nữ người mẫu cũng cho thấy đẳng cấp của một biểu tượng thời trang thực thụ: không phải cứ mặc đồ đắt tiền là nổi bật, mà điều quan trọng là tìm được những thiết kế hiếm, có giá trị lịch sử và biết cách thổi vào chúng sức sống mới. Đó cũng là lý do mỗi lần Hailey Bieber xuống phố, đường phố dường như lại trở thành một sàn diễn thời trang đúng nghĩa.