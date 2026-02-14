Jennie dạo này rất kín

Rạng sáng 14/2 (theo giờ Việt Nam), Jennie khiến người hâm mộ đứng ngồi không yên khi xuất hiện tại show diễn Fall Collection 2026 của Calvin Klein tại New York. Ngay từ khoảnh khắc đầu tiên lộ diện, nữ idol đã thu hút mọi ống kính với thần thái tự tin và phong cách tối giản đặc trưng, đúng tinh thần thương hiệu.

Đáng chú ý, không cần đến những bộ cánh sexy khoe trọn body khỏe khoắn, ngôi sao hàng đầu Kpop vẫn dễ dàng trở thành tâm điểm với set đồ casual kín mít nhưng được phối tinh tế, tôn lên khí chất sang trọng pha chút phóng khoáng. Visual sắc lạnh cùng phong thái chuyên nghiệp giúp nàng đại sứ nổi bật giữa dàn khách mời đình đám, đồng thời khẳng định sức hút bền bỉ trong làng mốt quốc tế.

Jennie được truyền thông săn đón tại show diễn Calvin Klein. (Nguồn: glamlelaki)

Jennie ghi điểm với một set đồ tối giản nhưng toát lên tinh thần hiện đại, thể hiện gout thẩm mỹ cao. Mỹ nhân sinh năm 1996 lựa chọn bộ suit tông be nhạt gồm blazer phom suông, quần âu ống đứng gọn gàng, phối cùng áo sơ mi kẻ sọc, tạo nên tổng thể thanh lịch, chỉn chu mà không hề cứng nhắc. Chiếc thắt lưng nâu bản nhỏ giúp tổng thể thêm điểm nhấn tinh tế, đồng thời tôn lên vòng eo thon gọn.

Jennie hoàn thiện outfit bằng giày cao gót mũi nhọn màu đen cổ điển và cặp kính gọng mảnh, mang đến vẻ ngoài tri thức pha chút cá tính, trẻ trung. Không cần chi tiết cầu kỳ hay màu sắc nổi bật, set đồ vẫn đủ sức thu hút nhờ cách phối hài hòa, chuẩn tinh thần "less is more" – đơn giản nhưng sang và thể hiện rõ phong cách cá nhân rất Jennie.

Jennie cực slay trong bộ trang phục casual đến từ Calvin Klein. (Nguồn: Instagram)

Không chỉ trang phục, phong cách tóc và makeup cũng được tinh giản một cách hiệu quả. Nữ idol lựa chọn kiểu tóc dài buông tự nhiên, rẽ ngôi giữa gọn gàng, tạo cảm giác thanh lịch và hiện đại. Layout trang điểm thiên về tông nude trong trẻo với lớp nền mỏng nhẹ, làn da căng mịn làm điểm nhấn. Chính sự tiết chế này lại càng tôn lên visual xinh đẹp cùng thần thái tự tin, cuốn hút, khiến cô dễ dàng "đốn gục" mọi ánh nhìn. Trong nhiều góc máy, đại sứ toàn cầu của Calvin Klein còn gây ấn tượng với vibe nữ tổng tài quyền lực.

Thần thái cuốn hút cùng khí chất tự tin chuẩn "girl boss" của Jennie xứng danh main event trong mọi khung hình. (Nguồn: Instagram)