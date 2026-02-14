"Nữ hoàng hình thể" đang gây bão mạng vì lột xác xong xinh như Suzy là ai?

Yoo Seung Ok vốn không phải cái tên xa lạ với công chúng Hàn Quốc. Trước khi trở thành chủ đề bàn tán trên nhiều diễn đàn, cô đã là biểu tượng thể hình đình đám, nổi bật với thân hình săn chắc và thành tích đáng nể tại đấu trường Musclemania Korea Championships. Hình ảnh của Seung-ok gắn liền với cơ bụng số 11 rõ nét, tỷ lệ cơ thể khỏe khoắn cùng phong thái tự tin hiếm thấy. Không đi theo lối mòn của những mỹ nhân mong manh, cô xây dựng thương hiệu cá nhân bằng sức mạnh hình thể và tinh thần kỷ luật, trở thành hình mẫu cho nhiều phụ nữ theo đuổi lối sống fitness.

Thế nhưng mới đây, Yoo Seung-ok lại khiến dân tình bất ngờ khi xuất hiện với diện mạo mềm mại, thanh lịch hơn hẳn thường ngày. Chính màn lột xác này đã làm dấy lên loạt so sánh thú vị, khi nhiều netizen cho rằng cô sở hữu những đường nét và thần thái gợi nhớ đến “tình đầu quốc dân” Suzy.

Yoo Seung Ok được ví như nữ hoàng hình thể của Hàn Quốc, với thân hình S-line quyến rũ, cơ bụng săn chắc, khỏe khoắn. (Ảnh: Instagram)

Nếu trước đây công chúng quen thuộc với hình ảnh một cô gái sở hữu thân hình săn chắc, cơ bắp nổi bật và phong thái mạnh mẽ, thì lần này, Yoo Seoun Ok lại gây ấn tượng bằng diện mạo thanh lịch và mềm mại hơn khi tham dự Seoul Fashion Week 2026 F/W. Khoác lên mình chiếc trench coat cổ điển, Seung Ok gây ấn tượng với vẻ đẹp nền nã, nhẹ nhàng, gần như đối lập với hình ảnh “fitness icon” từng làm nên tên tuổi.

Chính trong khoảnh khắc ấy, nhiều cư dân mạng bắt đầu nhận ra những đường nét trên gương mặt cô – sống mũi cao thanh tú, đôi mắt to trong veo và đường cằm V-line rõ ràng gợi nhắc đến Suzy. Lối makeup nhẹ nhàng, kiểu tóc buông xõa tự nhiên càng giúp cô tăng thêm vibe nữ tính, nhẹ nhàng tựa "tình đầu quốc dân".

Tạo hình của Yoo Seung Ok khiến cộng đồng mạng liên tưởng đến Suzy. (Nguồn: Instagram)

Phong cách thanh lịch, nữ tính và sang trọng thường được Yoo Seung Ok lựa chọn trong những sự kiện gần đây. (Nguồn: Instagram)

Yoo Seung Ok từng thẳng thắn chia sẻ rằng vóc dáng săn chắc hiện tại hoàn toàn không phải “trời cho”. Để có được thân hình quyến rũ và khỏe khoắn, cô đã trải qua quãng thời gian tập luyện nghiêm ngặt cùng chế độ ăn uống khắt khe. Ít ai biết, trước đây người đẹp từng tự ti vì đôi chân kém thon gọn. Chính sự mặc cảm đó lại trở thành động lực để cô bước vào hành trình thay đổi bản thân, kiên trì tập luyện và siết cân trong thời gian dài.

"Nữ hoàng hình thể" từng tiết lộ trên sóng truyền hình rằng cô gần như nói không với thực phẩm giàu calo, duy trì thói quen chỉ ăn hai bữa mỗi ngày với các món chủ yếu như ức gà, trứng, sữa, hành tây và những thực phẩm ít béo. Do cơ địa dễ tăng cân, việc giữ gìn vóc dáng với cô chưa bao giờ là điều đơn giản. Nhờ hình thể ấn tượng, Yoo Seung Ok nhanh chóng tạo dựng danh tiếng và trở thành biểu tượng body goals với nhiều bạn trẻ Hàn Quốc.

"Nữ hoàng hình thể" xứ Hàn vẫn giữ được body S-line cùng cơ bụng săn chắc vạn người mê. (Ảnh: Instagram)

Không chỉ gây ấn tượng với thân hình săn chắc, Yoo Seung Ok còn sở hữu vẻ đẹp thanh thuần, trong trẻo chuẩn Hàn. Người đẹp sở hữu sống mũi cao thanh tú, gương mặt nhỏ, đôi mắt trong veo và nụ cười tươi rạng rỡ. Trong đời thường, cô chuộng phong cách trang điểm tối giản, lớp nền mỏng nhẹ tôn làn da căng bóng cùng đường nét tự nhiên. Thậm chí, Yoo Seung Ok nhiều lần tự tin xuất hiện với mặt mộc hoàn toàn, khoe làn da mịn màng, rạng rỡ không tì vết.

Nhan sắc đời thường xinh đẹp của Yoo Seung Ok dù không cần trang điểm cầu kỳ. (Ảnh: Instagram)