Jang Wonyoung lộ rõ mặt đơ khi xuất hiện cùng Kim Ji Won, "Đại quân" Byeon Woo Seok đẹp không góc chết tại sự kiện cao cấp

Sự kiện trưng bày BST Eclettica của BVLGARI tổ chức tại Seoul đang trở thành tâm điểm bàn tán trên mạng xã hội khi quy tụ dàn đại sứ cùng những ngôi sao đình đám của làng giải trí Hàn Quốc. Nếu như event gây bùng nổ cõi mạng với loạt visual mãn nhãn từ Kim Ji Won, Byeon Woo Seok đến Jang Wonyoung thì sự xuất hiện của vợ chồng tài tử Lee Byung Hun - Lee Min Jung cũng khiến truyền thông phải bàn tán. Trang sức cao cấp của "nhà Rắn" được phối cùng loạt trang phục chỉn chu, sang trọng đã thành công tạo nên một "bữa tiệc visual" đắt giá.

Dàn sao đổ bộ event của BVLGARI. (Nguồn: Esquire Korea)

Kim Ji Won hút mọi ống kính ngay từ khi xuất hiện với khí chất tài phiệt tràn màn hình: nền nã, thanh lịch nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp sắc sảo rất riêng. Minh tinh xứ Hàn diện mẫu váy quây màu xanh navy đậm, thiết kế tối giản nhưng tinh tế với phần khăn choàng rũ nhẹ ở hai bên cánh tay, tạo hiệu ứng mềm mại mỗi khi di chuyển. Phom váy ôm vừa vặn giúp tôn lên vóc dáng mảnh mai và bờ vai thanh thoát, trong khi bộ trang sức đá xanh ton-sur-ton trở thành điểm sáng đắt giá, khiến tổng thể thêm phần quý phái.

Với event lần này, Kim Ji Won đã hoàn toàn lấy lại phong độ nhan sắc. Kiểu tóc xoăn uốn lơi bồng bềnh càng làm nổi bật gương mặt thanh tú và thần thái thanh tao, kết hợp cùng lối makeup tông hồng ngọt ngào chuẩn hình tượng nữ tài phiệt trong phim Hàn.

Kim Ji Won với tạo hình sang trọng, yêu kiều khiến người nhìn phải ngẩn ngơ.

Visual chuẩn nữ thần không góc chết của đại sứ BVLGARI. (Ảnh: Instagram)

Visual chuẩn nữ thần không góc chết của đại sứ BVLGARI. (Ảnh: Instagram)

Jang Wonyoung cũng được săn đón không hề kém cạnh đàn chị. Nữ idol chọn chiếc đầm cúp ngực nhung đen ôm body của Alex Pery, làm nổi bật tỷ lệ vạn người mê, vòng eo siêu nhỏ cùng vòng 1 lấp ló quyến rũ. Chất liệu nhung mềm rủ kết hợp phần draping nhẹ ở thân váy khiến tổng thể vừa cổ điển vừa có cảm giác kiêu kỳ như một nàng công chúa trưởng thành. Điểm nhấn thú vị nằm ở chiếc top handle Serpenti Cuore 1968 màu tím pastel của BVLGARI, tạo sự đối lập nhẹ nhàng giữa vẻ sang trọng và nét trẻ trung. Vẫn với làn da trắng sáng cùng lối makeup hồng đào trong trẻo, nhưng tại sự kiện lần này, biểu cảm của "công chúa Kpop" càng lộ rõ vẻ đơ cứng và thiếu tự nhiên, nhất là khi so với nhan sắc tự nhiên của Kim Ji Won.

Jang Wonyoung khoe eo siêu nhỏ tại event.

Nàng đại sứ hoàn thiện tạo hình với loạt đỉnh sức lấp lánh từ BVLGARI. Chiều cao 1m73 giúp cô tự tin đi giày bệt mà vẫn "cân đẹp" mẫu váy dài.

Biểu cảm của Jang Wonyoung có phần đơ cứng qua ống kính truyền thông. (Ảnh: Instagram)

Byeon Woo Seok "đốn tin" người hâm mộ với giao diện bảnh bao và đầy nam tính tại sự kiện. Tân đại sứ BVLGARI diện bộ suit màu đen sang trọng, với những đường cắt may chỉn chu làm nổi bật hình thể cùng chiều cao ấn tượng. Vòng cổ, nhẫn và đồng hồ từ nhà mốt xa xỉ nước Ý chính là điểm nhấn đắt giá cho tạo hình của nam diễn viên, vừa sang trọng, cá tính vừa lịch lãm. Kiểu tóc vuốt phóng khoáng giúp tô điểm cho visual điển trai của Byeon Woo Seok, khiến nhiều người liên tưởng đến tạo hình Đại quân đang gây sốt trong bộ phim Perfect Crown.

Byeon Woo Seok mang hình tượng Đại quân bước ra đời thực.

Visual điển trai, sáng bừng của Tân đại sứ BVLGARI. (Ảnh: Instagram)

Cặp vợ chồng quyền lực Lee Byung Hun - Lee Min Jung xuất hiện tại sự kiện với trang phục đen ton-sur-ton, trông tối giản nhưng đủ sang trọng, làm nổi bật trang sức lẫn đồng hồ từ BVLGARI. Nếu như tài tử đình đám xứ Hàn diện bộ suit phom dáng classic lịch lãm thì bà xã Lee Min Jung ghi điểm với nhan sắc trẻ đẹp, rạng rỡ ở độ tuổi 45.