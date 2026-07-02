Sau những tranh cãi xoay quanh thái độ, mọi khoảnh khắc xuất hiện của Jang Wonyoung đều dễ dàng trở thành tâm điểm bàn luận trên mạng xã hội. Mới đây, một đoạn video ghi lại hình ảnh nữ idol tại sân bay tiếp tục thu hút sự chú ý khi cô tháo mũ, để lộ gương mặt mộc trước ống kính. Dù không trang điểm cầu kỳ, Jang Wonyoung vẫn nhận được nhiều lời khen nhờ làn da sáng, đường nét thanh tú cùng visual nổi bật đúng chuẩn “nữ thần thế hệ mới”. Tuy nhiên, bên cạnh những bình luận tích cực, không ít cư dân mạng cũng nhanh chóng soi ra điểm bất thường trên gương mặt "công chúa Kpop", đặc biệt là phần đường viền hàm có phần thâm tím. Chi tiết này lập tức làm dấy lên những đồn đoán về việc nữ idol vừa mới can thiệp thẩm mỹ.

Đoạn video Jang Wonyoung cởi mũ ở sân bay viral cõi mạng. (Nguồn: X)

Trên thực tế, sau một số thủ thuật như tiêm filler, vùng da tại vị trí can thiệp có thể xuất hiện một số phản ứng tạm thời như sưng nhẹ, đỏ, đau nhức hoặc bầm tím. Nguyên nhân là trong quá trình đưa kim vào da, các mạch máu nhỏ dưới bề mặt có thể bị tác động, gây hiện tượng máu thoát ra mô xung quanh và tạo thành những mảng tím, xanh hoặc vàng nhạt. Tình trạng này thường rõ hơn ở những vùng da mỏng, nhiều mạch máu như môi, vùng dưới mắt hoặc cằm. Thông thường, vết bầm sẽ tự mờ dần sau vài ngày đến khoảng 1–2 tuần, tùy thuộc vào cơ địa, kỹ thuật tiêm, độ sâu của kim cũng như cách chăm sóc sau thủ thuật. Ngoài ra, việc dùng một số loại thuốc, thực phẩm bổ sung ảnh hưởng đến quá trình đông máu hoặc cơ địa dễ bầm cũng có thể khiến dấu vết sau tiêm kéo dài hơn. Dẫu vậy, chỉ dựa vào một hình ảnh xuất hiện vết tím trên da thì không thể xác định chính xác nguyên nhân, bởi đây cũng có thể là dấu hiệu của nhiều tác động khác ngoài can thiệp thẩm mỹ.

Đường viền hàm bị tím vàng của Jang Wonyoung trở thành tâm điểm bàn tán.

Không ít cộng đồng mạng cho rằng dấu hiệu bầm tím trên gương mặt của Jang Wonyoung là do thẩm mỹ.

Bên cạnh đó, dù xuất hiện với diện mạo giản dị và có phần hơi mệt mỏi, Jang Wonyoung vẫn ghi điểm nhờ visual nổi bật. Không cần makeup, nữ idol vẫn gây ấn tượng với gương mặt nhỏ nhắn, đường nét thanh thoát cùng tổng thể hài hòa đúng chuẩn “nữ thần thế hệ mới”. Làn da trắng sáng, mịn màng giúp diện mạo của Jang Wonyoung thêm phần trong trẻo. Đặc biệt, đôi mắt to long lanh, sống mũi cao cùng các đường nét tinh tế vẫn được tôn lên rõ nét khi cô để mặt mộc, mái tóc suôn dài mượt mà cũng khiến visual nữ idol thêm hút mắt.

Mặt mộc thanh tú, làn da trắng mịn nổi bật của Jang Wonyoung.

Trước đó, việc theo đuổi hình tượng hoàn hảo của Jang Wonyoung cũng từng trở thành chủ đề gây tranh luận sôi nổi trên mạng xã hội. Không ít ý kiến cho rằng nữ idol đang quá ám ảnh với ngoại hình, từ việc kiểm soát cân nặng, biểu cảm cho đến nghi vấn lạm dụng các phương pháp thẩm mỹ như tiêm filler để duy trì vẻ đẹp không tì vết. Trong nhiều đoạn video lan truyền trên MXH, Jang Wonyoung từng khiến cư dân mạng bàn tán với gương mặt trông khác lạ, phần cơ mặt có phần căng cứng, biểu cảm thiếu linh hoạt và nụ cười đôi lúc bị nhận xét là hơi gượng. Tuy nhiên, đây chủ yếu vẫn là những suy đoán từ cộng đồng mạng, bởi nữ idol chưa từng xác nhận việc can thiệp thẩm mỹ. Dẫu vậy, những cuộc tranh luận này cũng phản ánh phần nào áp lực ngoại hình khổng lồ mà các thần tượng Kpop, đặc biệt là những gương mặt nổi tiếng hàng top về visual như Jang Wonyoung.

Đôi môi của Jang Wonyoung nhiều lần làm rấy lên nghi vấn cô can thiệp thẩm mỹ.

Ảnh: X, Instagram.