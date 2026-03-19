IWC Schaffhausen chính thức khai trương cửa hàng đầu tiên tại Hà Nội

Thương hiệu đồng hồ Thụy Sĩ IWC Schaffhausen, cùng đối tác phân phối chính thức S&S Group, chính thức tổ chức lễ khai trương cửa hàng đầu tiên tại Hà Nội, tọa lạc trong khuôn viên khách sạn Sofitel Legend Metropole Hanoi.

Sự kiện diễn ra trong không khí trang trọng với sự tham dự của đại diện thương hiệu IWC Schaffhausen và S&S Group, các đối tác truyền thông cùng nhiều khách mời đặc biệt. Mở đầu chương trình là tiết mục múa rồng truyền thống, biểu trưng cho sự thịnh vượng và khởi đầu may mắn. Nghi thức cắt băng khai trương sau đó đã chính thức đánh dấu sự hiện diện của cửa hàng IWC đầu tiên tại thủ đô, mở ra một chương mới trong hành trình phát triển của thương hiệu tại thị trường Việt Nam.

Cửa hàng tại Hà Nội được triển khai thông qua sự hợp tác giữa IWC Schaffhausen và S&S Group, đối tác phân phối chính thức của thương hiệu tại Việt Nam, dựa trên sự đồng điệu trong tầm nhìn phát triển và cam kết theo đuổi những giá trị chế tác đỉnh cao. Cả hai cùng hướng đến việc kiến tạo những trải nghiệm mang tính cá nhân hóa, nơi kỹ nghệ đồng hồ Thụy Sĩ được truyền tải trọn vẹn thông qua không gian, dịch vụ và sự kết nối với khách hàng.

Tọa lạc tại Sofitel Legend Metropole Hanoi, một trong những công trình mang tính biểu tượng và giàu giá trị lịch sử của thủ đô, cửa hàng trở thành điểm giao thoa giữa tinh thần chế tác Thụy Sĩ và bối cảnh văn hóa đặc sắc của Hà Nội, góp phần định hình một chuẩn mực mới cho trải nghiệm đồng hồ cao cấp tại Việt Nam.

Ông Florian Gutsmiedl, Giám đốc Điều hành IWC Schaffhausen khu vực Đông Nam Á và Châu Đại Dương, chia sẻ:

"Chúng tôi vô cùng vinh dự khi chính thức khai trương boutique IWC đầu tiên tại Hà Nội, một cột mốc quan trọng trong hành trình phát triển của thương hiệu tại Việt Nam. Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến S&S Group vì sự tin tưởng và đồng hành, góp phần hiện thực hóa dự án này. Boutique không chỉ là một không gian bán lẻ, mà còn là nơi tôn vinh hơn 150 năm di sản chế tác, kết nối cộng đồng những người yêu đồng hồ và mang đến những trải nghiệm trọn vẹn về thế giới IWC. Sự hiện diện tại Hà Nội đánh dấu bước tiến mới trong việc đưa tinh thần chế tác Thụy Sĩ đến gần hơn với khách hàng, đồng thời mở ra một chương phát triển đầy hứa hẹn trong tương lai."



KHÔNG GIAN TÔN VINH TINH HOA CHẾ TÁC

Các vị khách khi bước vào không gian của IWC Schaffhausen tại Hà Nội sẽ ngay lập tức cảm nhận được sự giao thoa tinh tế giữa kiến trúc cổ điển đặc trưng của khách sạn Metropole và ngôn ngữ thiết kế đương đại của thương hiệu. Bảng màu đen và trắng đặc trưng được sử dụng xuyên suốt, tạo nên một tổng thể hài hòa, sang trọng và giàu tính nhận diện.

Mỗi chi tiết trong không gian đều được trau chuốt tỉ mỉ, mang đến một trải nghiệm vừa gần gũi vừa đầy cảm hứng. Từ cách bài trí sản phẩm đến các yếu tố kiến trúc, cửa hàng được kiến tạo như một hành trình khám phá, nơi khách hàng có thể từng bước tìm hiểu về di sản chế tác của IWC cũng như nghệ thuật đồng hồ Thụy Sĩ, trong một không gian đậm chất kỹ nghệ và tinh thần thẩm mỹ vượt thời gian.

ĐIỂM ĐẾN CỦA NHỮNG BIỂU TƯỢNG THỜI GIAN

Tại cửa hàng Hà Nội, khách hàng có cơ hội khám phá đầy đủ các bộ sưu tập biểu tượng của thương hiệu. Từ dòng Pilot's Watches lấy cảm hứng từ ngành hàng không, bộ sưu tập Portugieser mang tinh thần hàng hải, đến vẻ đẹp thanh lịch vượt thời gian của Portofino và thiết kế kỹ thuật mạnh mẽ của Ingenieur.

Mỗi chiếc đồng hồ là sự kết tinh của kỹ nghệ chế tác bậc thầy. Từ các bộ máy chính xác cho đến những cơ chế phức tạp như lịch vạn niên do bậc thầy chế tác Kurt Klaus phát triển, tất cả đều phản ánh triết lý cốt lõi của IWC, kết hợp hoàn hảo giữa kỹ thuật cơ khí tiên tiến và thiết kế tinh giản trường tồn cùng thời gian.

Lễ khai trương cửa hàng tại Hà Nội không chỉ đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình phát triển của IWC Schaffhausen tại Việt Nam, mà còn mở ra một điểm đến mới dành cho cộng đồng yêu đồng hồ. Thông qua sự hợp tác cùng S&S Group, IWC mong muốn mang đến một không gian nơi khách hàng có thể khám phá sâu hơn về di sản chế tác của thương hiệu, đồng thời tận hưởng những trải nghiệm dịch vụ cao cấp, phản ánh trọn vẹn tinh thần kỹ nghệ và triết lý thiết kế đặc trưng của IWC Schaffhausen.

IWC Schaffhausen - Hanoi Boutique Sofitel Legend Metropole Hanoi, 15 Ngô Quyền, P. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội Hotline: +84 944 46 5555 Giờ mở cửa: 10:00 – 19:00 từ Thứ Hai đến Chủ Nhật



