Mùa mốt Xuân Hè 2026 gọi tên một xu hướng phụ kiện hứa hẹn làm chao đảo giới mộ điệu: Những chiếc túi xách dáng dài ngang (East-West bag) với phần quai xách kéo dài đầy thanh lịch. Từ các sàn diễn thời trang danh giá cho đến những bức ảnh street style đầy phóng khoáng, và đặc biệt là khoảnh khắc nữ diễn viên Go Youn Jung diện thiết kế mới nhất của Chanel sải bước ở sân bay, dáng túi này đã chính thức tạo nên một "cơn sốt".

Tạm biệt những chiếc túi to bản cồng kềnh hay túi mini chỉ đựng vừa thỏi son, East-West bag mang đến một tỷ lệ hoàn hảo, vừa đủ sức chứa những vật dụng thiết yếu lại vừa có khả năng "sang chảnh hóa" mọi đường nét trên cơ thể. Cùng giải mã sức hút của dáng túi này và điểm qua 11 gợi ý cực chất từ hàng hiệu xa xỉ đến các local brand tiểu chúng ngay nhé!

East-West bag là gì mà khiến phái đẹp "phát sốt" đến vậy?

Túi East-West (hay còn thường được gọi là túi Đông - Tây, túi xách vai quai dài) đặc trưng bởi tỷ lệ thân túi được kéo dài theo chiều ngang, tạo nên một tổng thể thon gọn, dẹt và vô cùng sắc nét. Đi kèm với đó là phần quai túi được thiết kế dài hơn, cho phép người dùng linh hoạt đeo kẹp nách hoặc khoác hờ trên vai một cách dễ dàng.

Khác với những chiếc túi to bản thường mang lại cảm giác nặng nề, túi East-West ghi điểm tuyệt đối nhờ khả năng ôm sát vào đường cong cơ thể một cách tự nhiên. Việc tập trung vào "tỷ lệ" thay vì sức chứa giúp dáng túi này không hề làm đứt gãy tỷ lệ vóc dáng, ngược lại còn khiến các đường nét trang phục trở nên gọn gàng, thanh thoát và mang lại cảm giác "đắt tiền" (old money) hơn hẳn.

Mặc dù trông có vẻ mỏng manh, thiết kế này vẫn dư sức chứa trọn những vật dụng thiết yếu hàng ngày của phái đẹp như điện thoại di động, ví tiền nhỏ gọn, hộp phấn nước hay chùm chìa khóa.

Bí kíp "chọn mặt gửi vàng": 3 quy tắc mua túi không bao giờ hối hận

Để kết thân với dáng túi này mà không bị "dìm dáng", chị em cần nắm vững 3 gạch đầu dòng cực kỳ quan trọng sau đây:

- Chú ý chiều dài quai xách: Nếu mê mẩn phong cách street style sành điệu, hãy chọn những chiếc túi có quai hơi ngắn để ôm sát nách. Ngược lại, nếu bạn là cô nàng công sở phải đi bộ hoặc di chuyển nhiều, hãy ưu tiên loại quai dài hơn hoặc quai có thể điều chỉnh độ dài để trợ lực tốt hơn khi đeo vai.

- Tỷ lệ túi và chiều cao: Các nàng nấm lùn nên kết thân với túi East-West cỡ nhỏ hoặc trung bình, chiều dài túi vừa phải để tổng thể không bị "nuốt chửng". Riêng các cô gái có chiều cao lý tưởng có thể thoải mái thử sức với những dáng túi siêu dài để khí chất thêm phần áp đảo. Lưu ý nhỏ là hãy để đáy túi rơi vào khoảng từ vòng eo đến trên hông để hack dáng tối đa.

- Chất liệu quyết định phong cách: Da cứng cáp, giữ phom tốt là lựa chọn hoàn hảo cho môi trường công sở, tiệc tùng sang trọng hoặc khi diện cùng suit nghiêm túc. Trong khi đó, chất liệu da mềm hay da lộn lại mang đến hơi thở lười biếng, tùy hứng, cực hợp rơ với quần jeans hay đồ dệt kim. Nếu đây là chiếc East-West bag đầu tiên bạn sắm, hãy nhắm thẳng vào phom túi cứng cáp mang gam màu đen hoặc tông màu trung tính (kem, nâu sẫm) vì chúng là những lựa chọn an toàn, dễ phối đồ và khó lỗi mốt nhất.

Gợi ý nơi mua:

Nơi mua: Hapas

Nơi mua: Saigon Swagger

Nơi mua: Mossdoom Shop

Nơi mua: NANFEN Chio2nd

Mặc đẹp không khó: 4 công thức mix-match cho mọi hoàn cảnh

- Đi làm (Commute): Một chiếc túi form cứng, dứt khoát hình chữ nhật dài sẽ là mảnh ghép hoàn hảo cho set đồ gồm áo blazer và quần ống đứng, mang lại vẻ ngoài chuyên nghiệp, quyền lực nhưng không hề già dặn.

- Dạo phố (Casual): Combo kinh điển áo phông trắng, quần jeans và giày thể thao sẽ lập tức được nâng tầm nếu bạn nhấn nhá thêm một chiếc túi East-West da mềm lười biếng hoặc mang màu sắc nổi bật, đối lập tạo hiệu ứng thị giác.

- Hẹn hò (Date): Khoác lên mình chiếc váy liền nữ tính hoặc set đồ dệt kim mềm mại, chị em chỉ cần mang theo một chiếc túi xách dáng dài nhỏ nhắn tông trắng kem hoặc đen là đủ toát lên vẻ tinh tế, chỉn chu và vô cùng sạch sẽ.

- Tiệc tùng (Formal): Một cây đồ đen hoặc trang phục tối màu sẽ bừng sáng nhờ chiếc túi East-West có chi tiết khóa kim loại, dây xích lấp lánh hoặc bề mặt da bóng bẩy làm điểm nhấn.

Điểm danh 11 siêu phẩm túi East-West đáng sắm nhất mùa Xuân Hè 2026

CHANEL 2026SS East-West: Đây chính là mẫu túi được Go Youn Jung lăng xê nhiệt tình. Thiết kế đã tái cấu trúc vẻ đẹp thanh lịch kinh điển của Chanel với họa tiết quả trám trứ danh, kết hợp cùng dây xích kim loại tinh xảo. Tỷ lệ kéo dài mang đến vẻ ngoài hiện đại, nhẹ nhàng hơn hẳn cho các quý cô thành thị (Giá tham khảo: 197 triệu đồng).

Louis Vuitton Squire East West: Mang đậm tinh thần viễn du cổ điển, chiếc túi gây ấn tượng với họa tiết Monogram kinh điển, viền da trơn và chi tiết ổ khóa vàng, phù hợp cho những chuyến đi dạo trong thành phố hoặc du lịch ngắn ngày (Giá tham khảo: 63 triệu đồng).

Ferragamo East-West Hug: Đường cong hai bên thân túi mềm mại như một cái ôm, đặc biệt phiên bản màu xanh olive kết hợp phụ kiện kim loại mang lại ánh sáng ngầm tinh tế và sang trọng tột bậc (Giá tham khảo: 65.5 triệu đồng).

BALENCIAGA Le City Bag East-West: Giữ nguyên tinh thần bụi bặm của dòng túi Motorcycle huyền thoại nhưng được ép dẹt lại, chất liệu da cừu mềm rủ cùng đinh tán kim loại tạo nên vẻ ngoài cực kỳ cá tính (Giá tham khảo: 62 triệu đồng).

PRADA Route Medium East-West: Sự pha trộn thú vị giữa phong cách túi hộp tiện dụng (nhiều ngăn) và chất liệu da cao cấp, phù hợp cho những cô nàng theo đuổi vẻ đẹp thực dụng mà vẫn thời thượng (Giá tham khảo: 115 triệu đồng).

Longchamp Looong: Mẫu túi đeo vai bằng da bê mềm mại, có cấu trúc hơi chéo với các đường nét bo tròn êm ái, mang lại hơi thở "cool ngầu" của thập niên 90 (Giá tham khảo: 19 triệu đồng).

Alaïa Le Teckel East-West: Thiết kế cực giản lược với tay cầm hình ống thanh mảnh, sự kết hợp giữa da lộn và da bóng tạo chiều sâu thị giác tuyệt vời (Giá tham khảo: 68,5 triệu đồng).

DeMellier The New York East-West: Đại diện đến từ nước Anh mang đường nét dứt khoát, thanh lịch, kết hợp kim loại và da tạo khí chất quý phái, là chiếc túi đi làm hoàn hảo cho chị em công sở (Giá tham khảo: 14 triệu đồng).

Charles & Keith Jody East-West: Lựa chọn vô cùng "hạt dẻ" với chất da màu nâu cà phê trầm ấm, thiết kế gọn gàng ôm sát vai, cực kỳ thích hợp cho các buổi gặp gỡ đối tác (Giá tham khảo: 3.7 triệu đồng).

Elleme Trousse East-West: Thương hiệu Pháp mang đến dáng túi vuông vức phối da đan dệt, tạo vẻ đẹp lười biếng, thanh lịch mà không cần phải cố gắng quá nhiều (Giá tham khảo: 14 triệu đồng).

Polène Osmo Edition Smooth Chalk: Thiết kế mang tính kiến trúc với các mảnh da ghép nối hình học độc đáo, tông màu phấn êm dịu, dây đeo linh hoạt dễ dàng chuyển đổi từ xách tay sang đeo vai (Giá tham khảo: 18.5 triệu đồng).