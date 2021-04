ITZY lại tiếp tục bị stylist "hại" cho xấu hẳn theo 1 cách khó tưởng tượng nổi!

Mới đây, 5 cô gái nhà ITZY vừa có mặt tham dự ghi hình chương trình Knowing Bros. Như thường lệ, họ diện đồng phục nữ sinh trẻ trung năng động, tuy nhiên dù ăn diện đơn giản nhưng stylist của ITZY vẫn bị dân tình ném đá vì pha chọn đồ tệ hại.

5 cô nàng ITZY diện đồng phục nữ sinh với áo sơ mi trắng, chân váy kẻ khi tham dự Knowing Bros. Tạo hình mang cảm giác trẻ trung, năng động.

Tuy nhiên khi soi xét kỹ dân tình có thể dễ dàng nhận ra mẫu váy mà họ diện đều khá nhăn nhúm, không được là lượt kỹ càng dẫn đến hình ảnh cũng thiếu chỉn chu đi vài phần.

Chân váy có chất vải quá mỏng, quá mềm và không được là phẳng khiến hình ảnh ITZY bị dân tình chê bai.

Yeji được stylist chọn diện thêm áo blazer, dáng áo rộng thùng thình khiến cô trông như đang khoác nhầm áo của bố. Ngoài ra, kiểu tóc búi lệch với phần mái rẽ ngôi, đuôi tóc chỉa cũng khiến hình ảnh của cô không thực sự xinh xắn ưng mắt.

Mẫu áo crop top của Chaeryung cũng được nhận xét có phần quá to so với cô nàng, cộng thêm thiết kế độn vai tạo cảm giác vai to bè.

Chính vì vậy mà stylist của ITZY đã bị nhiều người ném đá khi tạo hình cẩu thả cho 5 cô nàng.

Một số bình luận từ dân tình:

- Chọn trang phục kiểu gì vậy, ít nhất cũng phải là lượt phẳng phiu chứ.

- Chắc váy chỉ mặc 1 lần nên họ may bằng chất vải tệ hại cho xong, tội mấy đứa nhỏ.

- Váy này còn tệ hơn cả váy mình mua ngoài chợ nữa.

- Kiểu tóc cho Yeji kì dị quá vậy.

- Áo khoác của Yeji và Chaeryung không ăn nhập gì cả, thà bỏ luôn ra còn hơn.

Thực tế đây cũng không phải là lần đầu tiên stylist của ITZY bị dân tình chê bai. Trong quá khứ, stylist của nhóm cũng từng nhiều lần bị dân tình ném đá tơi tả khi thường chọn trang phục không ăn nhập.

Những bộ cánh màu mè hoặc quá nhiều họa tiết khiến hình ảnh của 5 cô nàng hoàn toàn rời rạc, không có sự hài hòa.

Stylist thường quá lạm dụng màu sắc khiến trang phục kém đẹp, thậm chí còn làm lộ nhược điểm cơ thể của các thành viên.

Kể cả khi tham dự tuần lễ thời trang, trang phục của 5 cô nàng cũng bị đánh giá không ưng mắt. Dù diện hàng hiệu nhưng cách phối đồ chưa thực sự phù hợp với từng thành viên, thậm chí ITZY khi đó còn bị chê "diện hàng hiệu mà như hàng chợ".

Ảnh: Internet