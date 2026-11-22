Chi Pu (SN 1993) là một trong những mỹ nhân đa tài của showbiz Việt. Dù xuất hiện trên sân khấu với vai trò ca sĩ hay thử sức ở lĩnh vực diễn xuất, cô đều để lại dấu ấn riêng nhờ tài năng, nhan sắc và sức hút nổi bật. Không chỉ có visual ngày càng thăng hạng, gu thời trang của Chi Pu cũng là điều khiến nhiều người phải chú ý. Từ những bộ cánh lộng lẫy khi dự sự kiện, tạo hình trên màn ảnh đến phong cách đời thường, mỹ nhân sinh năm 1993 đều biết cách biến hóa linh hoạt và hiếm khi khiến người hâm mộ thất vọng. Đặc biệt, tủ đồ của Chi Pu có không ít thiết kế đến từ các local brand Việt, với kiểu dáng bắt mắt, thời thượng và tính ứng dụng cao. Lướt Instagram 5,7 triệu người theo dõi của Chi Pu, hội mê mặc đẹp chắc chắn sẽ tìm được không ít món đồ muốn sắm ngay!

Trong buổi cinetour quảng bá phim Chị Chị Em Em 3, Chi Pu thu hút mọi ánh nhìn khi diện nguyên set đồ đằm thắm đến từ local brand Sophrosyne. Cô lựa chọn thiết kế áo yếm lụa đen in họa tiết hoa cổ điển, tạo điểm nhấn với chi tiết khoen gỗ tròn độc đáo ngay phần cổ, khéo léo khoe bờ vai trần thon thả. Chiếc áo được kết hợp hài hòa cùng chân váy lụa bóng màu tím mận, tôn lên vóc dáng mềm mại và thanh thoát. Tổng thể trang phục mang đến cho Chi Pu diện mạo vừa cổ điển, duyên dáng, vừa sang trọng, quyến rũ. Đáng nói, chiếc áo có giá 760.000 đồng, chân váy giá 688.000 đồng. Như vậy, chỉ với chưa đến 1,5 triệu đồng, chị em đã có thể sở hữu nguyên set đồ đẹp như Chi Pu.

Nơi mua: Áo yếm - Chân váy

Chi Pu diện sơ mi đơn giản cũng đẹp lay động lòng người. Trong một outfit, cô chọn diện full set đến từ thương hiệu LALAVIS, nổi bật với thiết kế sơ mi phối ren và quần short viền ren tinh xảo. Bộ trang phục mang gam màu xanh pastel mát mắt, kết hợp cùng phần ren trắng điệu đà vừa đủ để mang lại vẻ ngoài tinh tế, nữ tính mà vẫn giữ được nét phóng khoáng. Không cần nhiều phụ kiện cầu kỳ, Chi Pu vẫn khéo léo tạo điểm nhấn bằng cách buộc vạt áo lệch hông đầy ngẫu hứng, kết hợp cùng chiếc túi đeo chéo nhỏ nhắn và sợi dây chuyền mảnh mai. Tổng thể set đồ giúp Chi Pu tôn lên vẻ đẹp thanh lịch, ngọt ngào nhưng không kém phần cuốn hút giữa khung cảnh đường phố châu Âu đầy nắng.

Nơi mua: LALAVIS

Thêm một set đồ của thương hiệu LALAVIS giúp Chi Pu khoe trọn style đơn giản mà sang. Diện set trắng tinh khôi, không họa tiết lòe loẹt nhưng Chi Pu vẫn vô cùng cuốn hút nhờ cách mix match tinh tế. Cô chọn diện thiết kế áo cổ yếm không tay dáng ôm với phần vạt xẻ nhẹ khéo léo khoe vòng eo thon, kết hợp cùng chân váy ngắn cạp trễ trẻ trung, tôn dáng. Để tăng thêm vẻ thời thượng, Chi Pu phối cùng kính râm cá tính và túi kẹp nách. Set đồ này diện cùng giày cao gót hay giày bệt đều rất hợp, chị em có thể linh hoạt biến hóa theo từng hoàn cảnh từ dạo phố năng động đến những buổi hẹn hò sang chảnh.

Nơi mua: LALAVIS

Thả dáng ở trời Tây bên dòng sông Seine và tháp Eiffel thơ mộng, Chi Pu một lần nữa ưu ái chất liệu lụa mềm mại cùng sắc xanh nịnh mắt, với set đồ đến từ thương hiệu BeachClub. Lần này, cô chọn diện gam màu xanh mint tươi mát với thiết kế áo cổ yếm dáng cao cách tân, điểm xuyết phần xẻ tà nhẹ nhàng giúp khoe khéo bờ vai trần quyến rũ. Thiết kế này được mix ăn ý cùng chân váy ngắn đồng điệu viền ren trắng tinh tế ở gấu váy, tạo nên nét chấm phá vừa ngọt ngào vừa sang trọng. Kết hợp thêm chiếc băng đô cài tóc dịu dàng, tổng thể trang phục mang đến cho Chi Pu vẻ ngoài yêu kiều, duyên dáng nhưng vẫn vô cùng thời thượng.

Nơi mua: BeachClub

Tủ váy vóc của Chi Pu cực kỳ "uy tín" với toàn những thiết kế đẹp nịnh mắt. Trong một outfit đầy cuốn hút, cô ghi điểm tuyệt đối khi diện mẫu đầm body trễ vai ôm sát đường cong cơ thể. Thiết kế mang gam màu trắng kem trang nhã, nổi bật với lớp vải voan xếp ly mềm mại phủ bên ngoài, khéo léo khoe bờ vai trần mảnh mai cùng đôi chân thon dài, giúp tổng thể trở nên yêu kiều và gợi cảm. Kết hợp cùng kiểu tóc buộc nửa điểm xuyết chiếc nơ xinh xắn, Chi Pu hóa thân thành nàng công chúa ngọt ngào giữa không gian lung linh hoa và bóng bay. Đây thực sự là một mẫu đầm xứng đáng có trong tủ đồ của chị em, hợp diện từ đi tiệc sang trọng đến đi chơi, hẹn hò vì hội tụ đủ nét thanh lịch lẫn điệu đà.

Nơi mua: BYDI DESIGN

Một thiết kế khác đến từ local brand La Vierge cũng được Chi Pu ưu ái trong chuyến đi nghỉ dưỡng. Chiếc váy trắng hai dây gây ấn tượng với phần thân trên ôm sát, điểm xuyết họa tiết ánh nhũ lấp lánh, kết hợp cùng chân váy mỏng nhẹ có đường cắt bất đối xứng. Sự tương phản giữa phom áo tôn dáng và phần tà váy bay bổng tạo nên vẻ đẹp vừa gợi cảm, vừa thơ mộng. Chi Pu còn khéo léo phối cùng giày cao gót trong suốt và để tóc xoăn bồng bềnh, hoàn thiện diện mạo đầy cuốn hút. Đây là mẫu váy rất đáng tham khảo cho những buổi hẹn hò, tiệc tối hay chuyến du lịch biển của chị em.

Nơi mua: Lavierge.vn

Lumie Concepts cũng là một local brand Việt được Chi Pu ủng hộ. Lần này, cô nàng ghi điểm với set đồ trắng phối viền đỏ mang hơi hướng tiểu thư ngọt ngào. Thiết kế áo dài tay ôm nhẹ cơ thể, cổ khoét sâu và điểm xuyết chiếc nơ nhỏ trước ngực, kết hợp cùng chân váy ngắn dáng xòe tạo hiệu ứng tôn eo, kéo dài đôi chân. Điểm đắt giá của bộ trang phục nằm ở những đường viền đỏ nổi bật trên nền vải trắng, đủ để tạo điểm nhấn mà không cần phối thêm phụ kiện cầu kỳ. Đây là set đồ lý tưởng cho những cô nàng thích phong cách nữ tính, trẻ trung nhưng vẫn phảng phất nét quyến rũ.

Nơi mua: Lumie Concepts