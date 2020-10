Idol Hàn nhảy nhót tưng bừng mà không lộ hàng là nhờ chiêu chọn nội y cực tinh tế

Đã bao giờ bạn thắc mắc: Làm thế nào các thần tượng có thể biểu diễn nhiệt tình, nhảy nhót tưng bừng mà không lo "lộ hàng" hay chưa? Mới đây, cô nàng Way - cựu thành viên nhóm nhạc nổi tiếng một thời Crayon Pop - đã hé lộ với dân tình về cách chọn nội y kỳ công của idol Hàn.

Đầu tiên Way chia sẻ bản thân cô thường mặc áo bra màu nude của Calvin Klein, bra có thiết kế vừa vặn, chất vải dày dặn và không thấm nước. Way cho rằng đa phần các stylist đều mang theo một túi dự phòng đựng bra và quần lót màu trắng, đen và be. Đồ lót có thể đến từ nhiều thương hiệu khác biệt nhưng phải có độ ôm vừa vặn, không quá lỏng và cũng không quá chật.



Khi idol diện áo trễ vai, họ sẽ thường mặc áo bra có dây quai trong hoặc dùng băng dính để cố định, tránh phần cổ áo bị xô lệch. Đôi khi, các idol cũng có thể diện áo bra dán.



Way thường diện áo lót màu nude có độ ôm vừa vặn

Idol Hàn có thể diện áo dây trong, bra dán hoặc dùng băng dính để cố định cổ áo không bị xô lệch

Bra quây...

... hoặc áo dây trong thường được hội idol Hàn sử dụng

Về phần quần lót, vì các idol thường phải nhảy và biểu diễn với những động tác mạnh nên quần thường được may liền cùng với váy. Way còn chia sẻ thêm rằng hiện tại, đa phần trang phục biểu diễn của idol đều được đặt may riêng vì mỗi thành viên đều có số đo khác biệt. Các stylist cũng có thể bổ sung thêm túi phụ bên trong để đặt mic.



Quần thường được may liền với váy

Trong quần có thêm túi phụ để đặt mic

Việc may 2 lớp giúp idol biểu diễn mà không "lộ hàng"

Nguồn: YouTube @WayLand