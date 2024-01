Huyền thoại "tóc nhảy" của Rosé từng khiến hội chị em "cười ná thở" với khoảnh khắc này

Từ sau khi đổi màu tóc vàng bạch kim, Rosé được cộng đồng fan Kpop gọi với biệt danh "nữ thần hất tóc" với loạt khoảnh khắc xuất thần, bùng nổ visual. Giọng ca chính BLACKPINK gây ấn tượng với mái tóc bồng bềnh, suôn mượt, mỗi lần hất tóc là xinh đẹp ngút ngàn, khó có thể rời mắt. Thậm chí, ngôi sao đình đám cứ hất tóc lần nào là đều khiến MXH dậy sóng với visual lung linh, "10 điểm không có nhưng".

Rosé gây ấn tượng với mái tóc "biết nhảy"

Khoảnh khắc hất tóc đẹp như truyện tranh của Rosé tại Coachella

Đặc biệt, khi trình diễn, Rosé kiểm soát tóc của mình rất tốt. Dù cho vũ đạo có sung, mạnh cỡ nào thì suối tóc của cô vẫn rất "nề nếp" và "nhảy múa" cực kỳ uyển chuyển. Nhiều người hâm mộ còn cho rằng, để có được tuyệt kĩ này, Rosé đã phải xoã tóc và luyện nhảy rất chăm từ khi còn là thực tập sinh.

Tuy nhiên, là nữ thần của biết bao người nhưng với các chị em BLACKPINK, mái tóc của Rosé không long lanh như tưởng tượng. Cụ thể, người hâm mộ từng ghi lại khoảnh khắc 3 người chị em không thể nhịn cười trước mái tóc dựng đứng của cô nàng ngay trên sân khấu concert. Gần đây, khoảnh khắc ấy bất ngờ viral trở lại. Tất cả đều bắt nguồn từ câu chuyện tóc tĩnh điện.

Mái tóc của Rosé dựng đứng như giật điện khiến hội chị em không khỏi bật cười. Cô nàng Lisa cũng không kém cạnh

Sở dĩ, trường hợp tóc tĩnh điện xảy ra là do mái tóc mất đi độ ẩm tự nhiên, trở nên đặc biệt khô xơ do nhuộm tẩy nhiều lần. Cùng với sự "tấn công" của những cơn gió, tóc càng dễ dựng ngược như đoá bồ công anh trước gió. Ngoài ra, thời tiết hanh khô cũng là lý do gây ra tình trạng này. Đáng chú ý, không chỉ riêng Rosé mà nhiều idol Kpop khác vì tính chất công việc phải thay đổi hình ảnh, tẩy tóc nhiều nên cũng gặp kiếp nạn tương tự.

Mái tóc dựng đứng như giật điện của Rosé, sau đó, cô nàng phải liên tục vuốt tóc để lấy lại vẻ nữ thần