Học cách mix đồ chấm bi sang chảnh từ Huyền Lizzie, Minh Trang - nữ chính "Không giới hạn" và dàn sao Vbiz

Họa tiết chấm bi (polka dot) từ lâu đã trở thành biểu tượng của sự nữ tính và tinh tế trong làng thời trang. Dù là những chấm nhỏ li ti hay họa tiết to bản nổi bật, kiểu trang trí này luôn tạo nên hiệu ứng thị giác sinh động, giúp trang phục trở nên cuốn hút mà không cần quá nhiều chi tiết cầu kỳ.

Trong những năm gần đây, váy áo chấm bi đã quay trở lại mạnh mẽ và trở thành xu hướng được nhiều sao Vbiz yêu thích. Từ những thiết kế nhẹ nhàng, bay bổng đến kiểu dáng cá tính, hiện đại, họa tiết này được biến tấu linh hoạt để phù hợp với nhiều hoàn cảnh khác nhau. Các mỹ nhân Việt thường chọn váy chấm bi dáng dài để tôn lên vẻ dịu dàng, thanh lịch, trong khi những set đồ chấm bi phối cùng phụ kiện hiện đại lại mang đến hình ảnh trẻ trung, năng động.

Chân váy chấm bi: Sexy hay cá tính... bạn chọn style nào

Lên đồ đi biển vừa sexy vừa ngọt ngào như Huyền Lizze, cô mix chân váy chấm bi cùng áo bánh bèo trắng, nhìn thôi đã muốn được lao ngay ra biển trong hè này.

Cũng là chân váy chấm bi nhưng thiết kế mà Hoa hậu Kỳ Duyên diện lại có vạt chéo cách điệu. Mix cùng áo cổ yếm cách điệu, nàng Hậu khoe trọn body gợi cảm cùng vòng eo mướt mắt của mình.

Cùng với làn da nâu rắn rỏi, Xoài Non chuyển style có phần "trưởng thành" với áo thun đen basic dáng ôm cùng chân váy chấm bi tối giản. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng khiến Xoài Non thu hút mọi ánh nhìn.

Váy liền chấm bi: Điệu đà như tiểu thư đài các

HH Đỗ Thị Hà diện váy chấm bi cùng chiếc khăn lụa mảnh mai cho chuyến du lịch Paris của mình. Phụ kiện đi kèm cũng xuyệt tông đen trắng để tạo sự tinh tế cho tổng thể.

Hà Tăng lại chọn style nhẹ nhàng, tinh tế khi sánh đôi cùng chồng. Thiết kế váy chấm bi lụa với kiểu dáng cổ điển nền nã tạo nên sức hút khó cưỡng.

Hà Hồ cũng chọn một thiết kế váy chấm bi nữ tính, ngọt ngào cho những chuyến du lịch hè của mình.

Đụng hàng với HH Đỗ Hà, Huyền Lizzie cũng chọn thiết kế váy chấm bi theo style cổ điển, cô tinh giản trong cách lựa chọn phụ kiện để tôn lên mẫu váy ngọt ngào này.

Áo/ set đồ chấm bi: Nữ tính, sang chảnh ngút ngàn

Minh Trang - nữ chính trong phim "Không giới hạn" có cách kết hợp đậm chất mùa hè, cô chọn áo cổ yếm chấm bi mix cùng quần jeans ống rộng, set đồ vừa năng động, trẻ trung mà không kém phần sang chảnh.

Hay như Hoa hậu Kỳ Duyên diện nguyên cả cây chấm bi với áo cúp ngực và quần ống rộng, một set đồ sang chảnh, kiêu kỳ cho phái đẹp trong hè này.

Gợi ý một vài mẫu váy áo chấm bi cho chị em trong hè này:

Nơi mua: HARU

Nơi mua: LEE CHIC

Nơi mua: By May Store