Huyền Lizzie là một trong những gương mặt nữ diễn viên được yêu thích trên màn ảnh nhỏ VTV, không chỉ ghi dấu ấn qua các vai diễn mà còn gây chú ý bởi nhan sắc ngày càng thăng hạng. Mỹ nhân sinh năm 1990 sở hữu gương mặt thanh tú, làn da trắng sáng cùng vóc dáng thanh mảnh, mang đến vẻ ngoài trẻ trung bất chấp tuổi tác. Thậm chí, cô còn nhiều lần được khán giả ưu ái gọi là một trong những mỹ nhân đẹp nhất VTV. Mới đây, nữ diễn viên tiếp tục chứng minh đẳng cấp nhan sắc với diện mạo rạng rỡ, cuốn hút ngay cả trong những khung hình đời thường.

Huyền Lizzie gây sốt với khoảnh khắc xuống phố. (Nguồn: FBNV)

Xuống phố với diện mạo thanh lịch, Huyền Lizzie gây thương nhớ bởi nhan sắc ngày càng mặn mà, trẻ trung hơn tuổi thật. Nữ diễn viên lựa chọn 1 mẫu váy dài màu nâu camel với thiết kế cổ sơ mi, đường cắt tối giản, mang đến vẻ ngoài trang nhã mà vẫn tôn lên khí chất nữ tính. Mái tóc nâu đỏ dài, uốn sóng bồng bềnh buông tự nhiên quanh gương mặt càng làm nổi bật làn da trắng sáng, đôi mắt to long lanh cùng sống mũi cao thanh tú. Lớp trang điểm nhẹ nhàng với hàng mi cong, má hồng và đôi môi hồng nude giúp tổng thể thêm ngọt ngào, rạng rỡ. Đáng chú ý, diện mạo lần này của Huyền Lizzie còn khiến một số người liên tưởng đến Ngọc Trinh. Cả hai mỹ nhân đình đám Vbiz đều có nét tương đồng ở làn da trắng nổi bật, gương mặt bầu, đôi mắt to tròn long lanh, sống mũi cao và mái tóc dài bồng bềnh. Khi cùng theo đuổi vẻ đẹp nữ tính, chỉn chu, Huyền Lizzie và Ngọc Trinh dễ khiến người xem liên tưởng đến nhau.

Huyền Lizzie ghi điẻm với nhan sắc ngọt ngào, rạng rỡ.

Netizen dành nhiều lời khen cho nhan sắc xinh đẹp cùng gu thời trang sang chảnh của Huyền Lizzie.

Mỹ nhân VTV và Ngọc Trinh có những nét tương đồng trên gương mặt như làn da trắng mịn, đôi mắt to tròn, khuôn mặt bầu khiến nhiều người thấy hao hao trong nhiều khoảnh khắc.

Vốn gắn liền với hình tượng người phụ nữ hiện đại, sang chảnh trên màn ảnh nhỏ, Huyền Lizzie gần đây lại trở thành tâm điểm bàn luận khi đảm nhận vai diễn trong bộ phim Căn Nhà Không Mái Che. Khác hẳn vẻ ngoài chỉn chu thường thấy, nữ diễn viên chủ động rũ bỏ hình tượng quen thuộc để hóa thân vào nhân vật Hạnh - người phụ nữ bán rau ngoài chợ có hoàn cảnh khó khăn, bị chồng đánh đập và phải bươn chải nuôi hai con thơ. Ngươi đẹp từng chia sẻ đã tìm mua những bộ quần áo giá rẻ chỉ khoảng 10.000 đồng, để mặt mộc và không ngại tạo khuyết điểm trên gương mặt bằng vết bớt nhằm mang đến diện mạo chân thực nhất. Nỗ lực làm mới bản thân của Huyền Lizzie nhận được sự ghi nhận từ đông đảo khán giả, đặc biệt ở tinh thần sẵn sàng hy sinh hình ảnh đẹp đẽ vốn có để phục vụ vai diễn.

Tuy nhiên, bên cạnh những sự công nhận về diễn xuất, không ít ý kiến vẫn cho rằng nữ diễn viên vẫn quá xinh đẹp và toát lên vẻ sang trọng ngay cả khi đã cố tình làm mình kém sắc. Dường như đường nét thanh tú cùng thần thái cuốn hút của Huyền Lizzie vẫn khó bị che lấp hoàn toàn bởi tạo hình giản dị.

Nhiều khán giả cho rằng Huyền Lizzie quá đẹp và sang để đóng vai khổ.

Sở dĩ nhiều khán giả chưa quen với hình tượng mới của Huyền Lizzie là bởi nữ diễn viên đã gắn liền với vẻ đẹp sang chảnh, thanh lịch và gu thời trang sành điệu trong suốt nhiều năm. Không chỉ trên màn ảnh, phong cách đời thường của mỹ nhân sinh năm 1990 cũng thường xuyên trở thành chủ đề thu hút sự chú ý. Cô chuộng những thiết kế có phom dáng tinh tế, đường cắt tôn dáng cùng bảng màu trang nhã, khéo léo kết hợp phụ kiện để tạo nên tổng thể thời thượng mà không phô trương. Từ những bộ suit thanh lịch, váy ôm tôn đường cong đến các set đồ mang hơi hướng nữ tổng tài, Huyền Lizzie đều thể hiện được khí chất riêng. Hình ảnh chỉn chu, hiện đại ấy đã giúp cô trở thành một trong những mỹ nhân Việt luôn nằm trong top mặc đẹp của showbiz.

Phong cách sang chanh, sành điệu của Huyền Lizzie.

Ảnh: Instagram, Internet.