Huyền 2k4 - từ cô nàng sống theo cảm xúc đến người mẹ biết nghĩ xa hơn: Làm mẹ là trưởng thành từ chính tình yêu dành cho con

Lê Thị Khánh Huyền, hay Huyền 2k4, được nhiều người biết đến là một Hot TikTok nổi tiếng trên MXH. Sau những khung hình về thời trang, làm đẹp và cuộc sống thường ngày, cô còn có một vai trò luôn khiến bản thân trưởng thành hơn, học thêm điều mới, đó là vai trò làm mẹ của cô công chúa nhỏ - bé Sam.

Từ một cô gái thích sống theo cảm xúc đến người mẹ biết nghĩ xa hơn cho con gái

Trước khi bé Sam xuất hiện, Huyền chỉ là một cô gái sống nhiều theo cảm xúc. Cô thích trải nghiệm, thích làm những điều mình muốn và luôn cố gắng chọn điều tốt cho bản thân. "Từ khi có con gái, mình luôn tự hỏi: 'Điều này có tốt cho Sam không?', 'Nếu lựa chọn như thế này thì sau này con sẽ thế nào?'. Đó là những suy nghĩ mà trước đây mình chưa bao giờ nghĩ đến".

Câu hỏi ấy đi vào những lựa chọn thường ngày của cô. Huyền vẫn là người yêu làm đẹp, thời trang và những trải nghiệm mới. Nhưng giờ đây, khi nghĩ về cuộc sống của mình, cô luôn nghĩ đến Sam đầu tiên, quan tâm đến cảm xúc của con gái trước.

Và với cô, sự trưởng thành bắt đầu từ những câu hỏi nhỏ như thế, lặp lại trong đời sống hàng ngày.

Bé Sam lớn lên từng ngày, còn mẹ học cách kiên nhẫn với những điều không hoàn hảo

Khánh Huyền từng hình dung mình sẽ là một người mẹ khá cầu toàn. Vốn thích chăm sóc và sắp xếp mọi việc, cô nghĩ chuyện nuôi con cũng sẽ đi theo một kế hoạch, lộ trình rõ ràng. Rồi Sam lớn lên với cảm xúc, sở thích và nhịp điệu riêng. Có những ngày mọi chuyện thuận lợi, cũng có những ngày cả hai mẹ con đều cần được thông cảm hơn.

"Có lẽ điều bất ngờ nhất là Huyền từng nghĩ mình sẽ là người dạy con rất nhiều, nhưng thực tế Sam cũng dạy Huyền rất nhiều thứ, đặc biệt là sự kiên nhẫn và cách nhìn mọi chuyện nhẹ nhàng hơn".

Cô từng nghĩ mình sẽ dạy Sam rất nhiều. Đến khi làm mẹ, cô thấy mình cũng đang học từ con: học kiên nhẫn, học bớt cầu toàn và học nhìn những chuyện không như ý một cách nhẹ nhàng hơn.

"Nhìn Sam lớn lên từng ngày, từ một em bé cần mình trong mọi việc đến một cô bé bắt đầu có suy nghĩ, có sở thích, biết nói ra điều mình muốn. Có những lúc nhìn con rồi mình mới nhận ra: 'Ủa, con lớn thật rồi'. Và lúc đó mình cũng nhận ra hai mẹ con đã đi qua một chặng đường rất dài mà đôi khi trong cuộc sống bận rộn hàng ngày mình không kịp nhận ra".

Một ngày nào đó Sam sẽ lớn, và có quan điểm của riêng con

Là một người mẹ, cô cũng thích ghi lại sự hồn nhiên của con, nhưng luôn để bé Sam được quyết định mình có muốn tham gia hay không. Nếu Sam vui thì hai mẹ con sẽ quay, nếu con không muốn thì thôi. Bởi cô không muốn máy quay trở thành một nhiệm vụ, hay trước máy quay con diễn quá nhiều, khiến con phải nói và làm điều không đúng với tính cách của con, chỉ để mẹ vui.

Cô tin rằng sự tự tin của một đứa trẻ đến từ cảm giác an toàn và được là chính mình. Bởi vậy, những tương tác tự nhiên của bé Sam trong video đơn giản là một phần đời sống hai mẹ con mà cô ghi lại.

"Mình rất thích việc bé Sam có cá tính riêng. Mình muốn con giữ được sự hồn nhiên và tự tin đó càng lâu càng tốt" - Huyền tâm sự.

Cùng với niềm vui chia sẻ cùng con gái, Khánh Huyền cũng nghĩ đến quyền riêng tư của con. Với cô, bé Sam là một người riêng biệt, có những chuyện cần được giữ cho riêng mình. Cô chọn đăng những kỷ niệm vui vẻ, đời thường; còn các khoảnh khắc con không thoải mái, chuyện quá riêng tư hoặc thông tin có thể ảnh hưởng đến sự an toàn của con, cô giữ lại.

"Mình cũng luôn nghĩ rằng một ngày nào đó Sam sẽ lớn và tự có quan điểm của riêng con. muốn khi con nhìn lại những hình ảnh mẹ từng chia sẻ, con cảm thấy đây là những kỷ niệm đẹp của hai mẹ con, chứ không phải cảm giác mẹ đã kể quá nhiều về cuộc sống của mình khi mình chưa đủ lớn để lựa chọn".

Bởi vậy, hành trình khôn lớn của con đối với một người mẹ trẻ như Khánh Huyền bắt đầu từ việc bớt đòi hỏi bản thân phải là một người mẹ hoàn hảo. Cô tìm hiểu, quan sát và đồng hành cùng con, thay vì liên tục so con với khuôn mẫu "con nhà người ta".

Làm mẹ, không có nghĩa là phải hi sinh tất cả vì con

Với công việc cũng vậy, không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Có những giai đoạn rất bận, cô cố gắng sắp xếp khoảng thời gian riêng cho Sam và thật sự chú tâm khi ở bên con. Cô vẫn làm việc, tập luyện, gặp gỡ mọi người và chăm chút cho bản thân.

Từ khi làm mẹ, Khánh Huyền càng nhận ra một điều cô không cần phải lựa chọn giữa việc là một người mẹ tốt và là một người phụ nữ sống cuộc đời, đam mê của mình. "Mình muốn bé Sam lớn lên nhìn thấy mẹ vẫn chăm sóc bản thân, vẫn có công việc, có đam mê, có những điều mình yêu thích, để con cũng hiểu rằng phụ nữ hoàn toàn có thể yêu thương gia đình nhưng đồng thời vẫn yêu thương chính mình" - Khánh Huyền tâm sự.

Nếu nhắn gửi một điều đến những người trẻ chuẩn bị hoặc vừa làm mẹ, Huyền muốn họ dịu dàng hơn với chính mình. Có thể tìm hiểu, lắng nghe kinh nghiệm của người khác, rồi quan sát con để biết điều gì phù hợp với gia đình mình. Và giữa rất nhiều việc dành cho con, cô mong họ vẫn dành chỗ cho bản thân một chút.

Từ khi con xuất hiện, mẹ có thêm tình yêu đặc biệt trong cuộc đời

Huyền không nhận mình là người mẹ hoàn hảo. Cô vẫn có lúc mệt, có điều làm chưa tốt và còn học mỗi ngày. Điều cô mong nhất là Sam lớn lên tự tin, tử tế, biết yêu thương và biết mình xứng đáng với những điều tốt đẹp.

"Nếu sau này con lớn và đọc được bài viết này, mẹ muốn con biết rằng từ khi con xuất hiện, mẹ đã có thêm một tình yêu rất đặc biệt trong cuộc đời mình.

Mẹ không nghĩ mình là một người mẹ hoàn hảo. Nhưng mẹ hy vọng con sẽ luôn biết rằng mẹ đã cố gắng rất nhiều để vừa làm một người mẹ tốt của con, vừa là một người phụ nữ hạnh phúc với cuộc sống của mình.

Mẹ không mong con sau này phải trở thành một người như mẹ, cũng không cần con phải thật thành công hay hoàn hảo. Mẹ chỉ mong con lớn lên thành một cô gái tự tin, tử tế, biết yêu thương và biết mình xứng đáng với những điều tốt đẹp.

Mẹ yêu Sam của mẹ nhiều lắm!".