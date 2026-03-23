HUGO ra mắt chiến dịch "RED MEANS GO" truyền cảm hứng cho những hoài bão của giới trẻ

HUGO chính thức ra mắt chiến dịch toàn cầu Red Means GO cho mùa Xuân – Hè 2026, đánh dấu một bước tiến mới trong hành trình đồng hành cùng thế hệ trẻ trên hành trình tìm kiếm thành công cho riêng mình. Không chỉ là một chiến dịch thời trang, Red Means GO là tuyên ngôn mạnh mẽ dành cho những con người dám rời bỏ lối mòn, vượt qua hoài nghi và theo đuổi con đường tự tạo nên giá trị cho chính mình.

Ngày càng nhiều người trẻ phải đối mặt với áp lực từ những kỳ vọng xã hội truyền thống gắn liền với các khái niệm như "công việc ổn định", "con đường an toàn", "chuẩn mực thành công quen thuộc" – HUGO chọn cách đứng về phía những hoài bão chưa thành hình, những hành trình còn đang dang dở. Khi cả thế giới bảo họ nên dừng lại, thì HUGO khuyến khích họ GO.

Những thông điệp xuất hiện xuyên suốt chiến dịch – như các câu hỏi từng làm nhiều người trẻ chùn bước – được HUGO sử dụng như một tấm gương phản chiếu thực tại. Thay vì phủ nhận những tiếng nói ấy, thương hiệu đặt chúng vào trung tâm cuộc đối thoại, nhấn mạnh rằng chính "lực cản" mới là yếu tố kích hoạt chuyển động.

Chiến dịch được xây dựng xoay quanh những thông điệp giàu tính khiêu khích, phản ánh chính áp lực mà người trẻ thường xuyên phải nghe thấy: "Tại sao bạn không kiếm một công việc đàng hoàng?", hay "Quá rủi ro. Quá khác biệt." Thay vì né tránh, HUGO biến những lời nghi ngờ đó thành động lực, khi ấy "đèn đỏ" không phải để dừng lại, mà là dấu hiệu cho một cú bứt phá.

Tinh thần này được thể hiện sống động qua hình ảnh và những thước phim chân thực của các nhà sáng tạo quốc tế – những cá nhân đang xây dựng sự nghiệp theo cách rất riêng, từ nghệ thuật, âm nhạc, nhiếp ảnh đến thời trang và văn hóa đương đại. Chiến dịch ghi lại khoảnh khắc rất thật: không hào nhoáng, không trau chuốt quá mức, mà là những không gian quen thuộc nơi đam mê được nuôi dưỡng – phòng ngủ, studio, đường phố – nơi hoài nghi và quyết định cùng song hành.

Song song với chiến dịch, bộ sưu tập HUGO Xuân – Hè 2026 tiếp tục mở rộng câu chuyện về một thế hệ luôn "đang trên đường". Thực tế nhưng giàu cảm hứng, bộ sưu tập hướng đến những con người dịch chuyển giữa công việc, thành phố và ý tưởng, cần một tủ đồ linh hoạt theo nhịp sống không tuyến tính. Những thiết kế mang tinh thần tailoring hiện đại dành cho cuộc sống dịch chuyển, và tìm thấy sự giao thoa giữa cấu trúc và tính ứng dụng.

Chiến dịch Red Means GO và bộ sưu tập Xuân – Hè 2026 một lần nữa khẳng định vị thế của HUGO như một thương hiệu không chỉ tạo ra thời trang, mà còn thúc đẩy tinh thần tự do thể hiện bản thân. Với HUGO, màu đỏ không phải là tín hiệu dừng lại, mà là dấu hiệu để bắt đầu.