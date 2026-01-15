Huawei Watch GT 6 series ra mắt các phiên bản mới

HONMA × HUAWEI WATCH GT 6 Pro – Khi tinh thần golf Nhật Bản gặp gỡ công nghệ cao cấp

Điểm nhấn nổi bật trong lần ra mắt này là HONMA × HUAWEI WATCH GT 6 Pro – phiên bản đồng thiết kế cùng HONMA Golf, thương hiệu gậy golf cao cấp đến từ Nhật Bản với hơn 66 năm di sản. Lấy cảm hứng từ ngôn ngữ thiết kế đen – vàng kim đặc trưng của HONMA, mẫu đồng hồ sở hữu diện mạo sang trọng và mạnh mẽ với viền bezel vàng kim đa tầng, khóa khắc logo HONMA độc quyền cùng các chi tiết hoàn thiện tinh xảo, tôn vinh mỹ học Nhật Bản đương đại.

Không chỉ đóng vai trò như một phụ kiện thời trang cao cấp, HONMA × HUAWEI WATCH GT 6 Pro còn được chế tác dành riêng cho golfer với Chế độ Sân Golf Nâng Cao, màn hình AMOLED siêu sáng cùng thời lượng pin lên đến 21 ngày, sẵn sàng đồng hành trong mọi hành trình – từ những vòng golf kéo dài đến các chuyến du lịch thể thao.

Phiên bản đặc biệt này được cài đặt sẵn hai mặt đồng hồ độc quyền từ HONMA, gồm Họa Tiết Lá Thông và BERES 7S. Trong đó, mặt Họa Tiết Lá Thông gây ấn tượng với hình ảnh lá thông cổ điển, kim giây hình gậy putter và phối màu đen – vàng kim sang trọng, thể hiện tinh hoa kỹ thuật của HONMA. Mặt BERES 7S lại mang đến vẻ đẹp thanh lịch vượt thời gian, lấy cảm hứng từ dòng gậy BERES 7S huyền thoại với hình ảnh núi Phú Sĩ, sóng nước Ukiyo-e và tinh thần thẩm mỹ Á Đông tinh tế.

Trong dịp mở bán từ ngày 9 tháng 1 đến ngày 9 tháng 2, bên cạnh giảm trực tiếp 500,000 VNĐ trên giá niêm yết, HONMA × HUAWEI WATCH GT 6 Pro được tặng kèm hộp quà cao cấp, gồm bóng golf, dụng cụ sửa divot và dụng cụ đánh dấu – mang đến trải nghiệm trọn vẹn cho người yêu golf và giới sưu tầm.

HUAWEI WATCH GT 6 41mm phiên bản dây đeo mới – Thanh lịch, linh hoạt cho nhịp sống đô thị

Hướng đến nhóm người dùng có cổ tay nhỏ, đặc biệt là nữ giới, Huawei giới thiệu hai phiên bản dây mới cho HUAWEI WATCH GT 6 41mm: dây Milanese và dây cao su màu Đen, mang đến thêm lựa chọn cho phong cách thanh lịch, tối giản nhưng vẫn đề cao tính linh hoạt trong đời sống hàng ngày.

Phiên bản dây Milanese mang đến vẻ ngoài sang trọng, dễ dàng phù hợp từ môi trường công sở đến những buổi gặp gỡ xã hội, trong khi dây cao su màu Đen tạo cảm giác năng động, trẻ trung và thoải mái khi đeo suốt ngày dài. Giữ vững những thế mạnh của dòng WATCH GT Series, cả hai phiên bản đều sở hữu màn hình AMOLED sắc nét, thiết kế ôm trọn cổ tay cùng thời lượng pin lên đến 14 ngày, đáp ứng nhịp sống bận rộn của người dùng hiện đại.

Trong thời gian mở bán từ ngày 9 tháng 1 đến ngày 9 tháng 2, khi mua HUAWEI WATCH GT 6 41mm phiên bản dây Milanese hoặc dây cao su màu Đen, khách hàng sẽ được giảm ngay 500.000 đồng trên giá niêm yết và nhận bộ quà tặng gồm tai nghe HUAWEI FreeBuds SE 2 cùng 3 tháng sử dụng gói hội viên HUAWEI Health+.

Các phiên bản mới của HUAWEI WATCH GT 6 Series chính thức được mở bán từ ngày 9 tháng 1 trên các sàn thương mại điện tử Lazada, Shopee, TikTok Shop, cũng như tại các hệ thống bán lẻ CellphoneS, Hoàng Hà Mobile, Di Động Việt, FPT Shop, Thế Giới Di Động và Viettel Store trên toàn quốc.