HUAWEI FreeBuds Neo - Món quà công nghệ bắt nhịp phong cách phái đẹp

Một chiếc tai nghe, đồng hành nhiều phong cách

Khi tai nghe xuất hiện từ văn phòng, quán cà phê đến những buổi hẹn cuối tuần, thiết kế cũng dần trở thành một phần của phong cách cá nhân. FreeBuds Neo đi theo hướng này với thân tai nghe ngắn, trọng lượng chỉ 4,8 g mỗi bên và bốn phiên bản màu gồm Bạc, Hồng, Trắng và Đen.

Trong đó, màu Hồng "Tinh Vân" mang sắc hồng nhẹ, phù hợp với những outfit nữ tính và trở thành lựa chọn đáng chú ý trong mùa quà tặng 20/10. Nhưng Neo không chỉ dành cho một kiểu phong cách. Với dancer Mai Tinh Vi, sức hút lại nằm ở vẻ ngoài mang hơi hướng retro, dễ kết hợp cùng Y2K và street style – cá tính, bụi bặm hơn hẳn hình ảnh "bánh bèo" thường thấy ở các sản phẩm màu sắc trẻ trung.

"Mình thích những món đồ có thể kết hợp cùng outfit và thể hiện được cá tính của người dùng. FreeBuds Neo có thiết kế retro, màu sắc bắt mắt và dễ phối đồ. Với mình, chiếc tai nghe này có thể trở thành một điểm nhấn thú vị cho những bộ đồ Y2K hay street style mình diện hàng ngày", Mai Tinh Vi chia sẻ.

Tạo một khoảng riêng giữa nhịp sống nhiều âm thanh

Ngoại hình tạo thiện cảm ban đầu, nhưng trải nghiệm sử dụng mới quyết định một chiếc tai nghe có thể đồng hành mỗi ngày hay không. FreeBuds Neo được trang bị chống ồn thích ứng, có thể điều chỉnh theo môi trường xung quanh để giảm bớt những âm thanh gây xao nhãng tại văn phòng, quán cà phê hay khi di chuyển.

Reviewer công nghệ Nhi Thỏ nhận xét: "Khi bật chống ồn lên, xung quanh yên lặng tức thì, chỉ còn âm nhạc mà thôi". Bên cạnh đó, sản phẩm hướng đến trải nghiệm Âm Thanh Sống Động Chuẩn Live, cùng hệ thống microphone hỗ trợ giảm tiếng ồn khi đàm thoại, đáp ứng từ nhu cầu nghe nhạc đến gọi điện, họp trực tuyến trong ngày.

Mỗi bên tai nghe chỉ nặng khoảng 4,8 g, giúp giảm cảm giác nặng tai khi sử dụng lâu. Thời lượng nghe nhạc tối đa khoảng 10 giờ khi tắt ANC, kết hợp cùng hộp sạc cho tổng thời gian sử dụng dài hơn, phù hợp với lịch trình kéo dài từ sáng đến tối.

Đẹp để tặng, thực tế để dùng mỗi ngày

Nếu phiên bản Hồng Tinh Vân mang đến cảm giác nữ tính, nữ reviewer Phương Anh Payo lại nhìn Neo từ góc độ một món phụ kiện công nghệ, nhưng vẫn dễ để "diện" hàng ngày. "Tai nghe nhỏ, nhẹ, màu sắc xinh yêu - quá hợp với phong cách "bánh bèo" của mình!", nữ reviewer chia sẻ.

Sự đa dạng về màu sắc và cách phối đồ giúp Neo có thể đi cùng nhiều hình ảnh khác nhau, từ nữ tính, tối giản đến cá tính và street style. Đồng thời, những tính năng như kết nối đồng thời hai thiết bị, chống ồn thích ứng hay thời lượng pin dài khiến sản phẩm không chỉ đẹp khi mở hộp mà còn có tính ứng dụng cao sau dịp lễ.

Nếu muốn tạo thành một bộ quà công nghệ, người dùng cũng có thể kết hợp FreeBuds Neo cùng HUAWEI WATCH GT 7 phiên bản 41 mm. Đồng hồ đóng vai trò như lựa chọn bổ sung cho những người quan tâm đến vận động và theo dõi sức khỏe, trong khi Neo tập trung vào âm thanh và những khoảng riêng trong ngày.

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HUAWEI FreeBuds Neo được mở bán tại Việt Nam từ tháng 10, với bốn lựa chọn màu gồm Bạc Vũ Trụ, Hồng Tinh Vân, Trắng Băng Giá và Đen Ánh Sao. Trong tháng đầu tiên mở bán, sản phẩm có giá ưu đãi chỉ 2.490.000 đồng; kèm gói bảo hành 1 năm HUAWEI Loss Care. Đặc biệt, khi mua sắm tại Cửa hàng trực tuyến HUAWEI, khách hàng đăng ký thành viên lần đầu có thể nhận thêm ưu đãi 10%, đồng thời hưởng các chương trình ưu đãi khi mua kết hợp cùng những sản phẩm khác như HUAWEI WATCH GT 7 Series.

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