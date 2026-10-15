Kim Ji Young, hot girl bước ra từ chương trình hẹn hò đình đám Heart Signal 4 mới đây khiến cộng đồng mạng chú ý khi khoe vóc dáng thon gọn chỉ khoảng 2 tháng sau khi sinh con đầu lòng. Trong bức ảnh được đăng tải trên mạng xã hội, người đẹp diện áo croptop để lộ vòng bụng phẳng lì, khiến nhiều người bất ngờ trước tốc độ lấy lại vóc dáng. Trước đó, cô cũng tiết lộ đã giảm 13 kg sau sinh nhờ duy trì thói quen vận động đều đặn. Đáng chú ý, bí quyết của Kim Ji Young không nằm ở những bài tập cường độ cao hay chế độ ăn kiêng khắc nghiệt, mà bắt đầu từ việc đi bộ nhẹ nhàng và tập luyện phù hợp với thể trạng.

Sắc vóc sau sinh của hot girl show hẹn hò khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Giảm 13 kg sau sinh nhờ duy trì thói quen đi bộ

Mới đây, Kim Ji Young chia sẻ hình ảnh diện áo croptop để lộ vòng eo gọn gàng khi chuẩn bị đến bệnh viện khám mắt. Người đẹp cho biết đây là lần đầu tiên cô quay lại khám ngoại trú sau sinh nên có chút hồi hộp, đồng thời bày tỏ mong muốn tình trạng bệnh tăng nhãn áp không có diễn biến bất thường.

Kim Ji Young kết hôn với nhà sáng lập một cộng đồng đọc sách vào tháng 2 năm nay và hạ sinh con gái vào cuối tháng 7. Trước đó, cô tiết lộ đã giảm được 13 kg sau sinh, nhanh chóng thu hút sự quan tâm của những người theo dõi hành trình làm mẹ của mình.

Chia sẻ về phương pháp lấy lại vóc dáng, người đẹp cho biết cô cố gắng dành khoảng 30 phút mỗi ngày để đi bộ. Cô bắt đầu bằng những buổi tản bộ nhẹ nhàng từ ngày thứ ba sau sinh, sau đó thử các bài tập tại nhà nhằm tăng cường nhóm cơ lõi – hệ thống cơ giúp ổn định thân mình – cùng động tác kéo dây kháng lực từ ngày thứ năm.

Đi bộ là một trong những hình thức vận động có thể cân nhắc trong giai đoạn phục hồi sau sinh. Khi được duy trì phù hợp với thể trạng, hoạt động này hỗ trợ tiêu hao năng lượng, kiểm soát cân nặng và cải thiện sức bền. Tuy nhiên, việc bắt đầu tập luyện sớm hay muộn cần căn cứ vào quá trình sinh nở và tình trạng hồi phục của từng người. Đặc biệt, những người sinh mổ hoặc gặp biến chứng khi sinh nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi vận động. Nếu xuất hiện đau hoặc những dấu hiệu bất thường trong lúc tập, cần dừng lại để kiểm tra.

Theo Hiệp hội Sản phụ khoa Hoa Kỳ (ACOG), phụ nữ sau sinh có thể hướng đến khoảng 150 phút vận động aerobic cường độ vừa mỗi tuần khi tình trạng sức khỏe cho phép. Thời lượng này có thể chia thành những buổi ngắn, chẳng hạn đi bộ 10 phút mỗi lần, thay vì cố gắng tập liên tục trong thời gian dài.

Tập luyện từ khi mang thai, tạo nền tảng phục hồi sau sinh

Thói quen vận động của Kim Ji Young thực tế đã được duy trì từ khi mang thai. Vào tháng 3, cô từng chia sẻ lịch tập gồm khoảng 20 phút tập sức mạnh nhẹ nhàng và 30 phút bơi lội. Người đẹp cũng cho biết mình duy trì tập luyện khoảng 3–4 buổi mỗi tuần trong thai kỳ, đồng thời cho rằng đây là một trong những yếu tố giúp cô sớm làm quen trở lại với việc vận động sau sinh.

Lợi ích của việc tập luyện trong thai kỳ cũng được ghi nhận trong các nghiên cứu khoa học. Năm 2018, nhóm nghiên cứu có sự tham gia của các nhà khoa học thuộc Đại học Québec tại Trois-Rivières và Đại học Alberta (Canada) công bố một phân tích tổng hợp trên tạp chí British Journal of Sports Medicine. Kết quả cho thấy những phụ nữ bổ sung hoạt động thể chất trong thai kỳ tăng cân trung bình ít hơn khoảng 0,9 kg so với nhóm không tập luyện. Lượng cân nặng còn dư sau sinh ở nhóm vận động cũng thấp hơn khoảng 0,9 kg.

Một trong những cách lý giải là vận động giúp cơ thể tiêu hao năng lượng, từ đó hạn chế tình trạng tăng cân quá mức trong thai kỳ. Khi mức tăng cân được kiểm soát phù hợp, quá trình trở về cân nặng trước khi mang thai có thể bớt áp lực hơn. Mayo Clinic cũng lưu ý rằng việc tăng cân quá nhiều trong thai kỳ có thể khiến cân nặng dư thừa khó giảm hơn sau khi sinh.

Dẫu vậy, hành trình lấy lại vóc dáng sau sinh không giống nhau ở mỗi người. Số cân giảm được còn phụ thuộc vào cân nặng ban đầu, chế độ dinh dưỡng, giấc ngủ, quá trình hồi phục và nhiều yếu tố khác. Vì thế, thay vì chạy theo tốc độ giảm cân của Kim Ji Young, các mẹ nên ưu tiên ăn uống đầy đủ, nghỉ ngơi và tăng dần mức độ vận động theo hướng dẫn y tế. Một vòng eo thon gọn có thể là kết quả đáng mừng, nhưng sức khỏe và khả năng hồi phục lâu dài vẫn là điều quan trọng nhất.

Ảnh: IGNV.