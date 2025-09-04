Hứa Quang Hán - Byeon Woo Seok quá bảnh, cùng nữ thần AI đổ bộ event của Gentle Monster

Gentle Monster chính thức "đổ bộ" Seongsu-dong (Seoul) với HAUS NOWHERE - không gian bán lẻ thứ 4 toàn cầu mang concept "The Future Returned". Buổi khai trương của thương hiệu này nhanh chóng biến thành tâm điểm thời trang khi loạt sao đình đám như Thái Từ Khôn, Hứa Quang Hán, Felix (Stray Kids), Karina (aespa), Byeon Woo Seok, Ella, Kentaro Sakaguchi... cùng xuất hiện, biến sự kiện thành sàn runway thu nhỏ.

Dàn sao hạng A tham dự sự kiện của Gentle Monster. (Nguồn: lofficielhongkong)

Karina (aespa)

Karina (aespa) gây ấn tượng với visual như AI cùng làn da trắng phát sáng. Thành viên aespa lựa chọn mái tóc buộc cao, makeup tập trung vào đôi mắt sắc sảo với eyeliner sắc mảnh. Son nude hồng cùng kính gọng bạc càng khiến nhan sắc nữ idol thêm futuristic, hiện đại. Outfit đen với phần cut-out ở eo cũng giúp nữ thần nhà SM tôn lên triệt để body mảnh mai, thon gọn.

Karina đẹp bất bại trong mọi ống kính.

Hứa Quang Hán

Hứa Quang Hán ghi điểm với phong cách tối giản đầy tinh tế, lịch lãm. Mỹ nam xứ Đài diện sweater xanh mix sơ mi ton-sur-ton, phối cùng quần đen suông chuẩn "boyfriend material".

Điểm nổi bật "ăn tiền" có lẽ phải kể đến chiếc kính gọng mảnh - phụ kiện tưởng chừng đơn giản nhưng lại cực kỳ phù hợp với shape mặt của Hứa Quang Hán. Chiếc kính không chỉ giúp tôn lên sống mũi cao, đường nét gương mặt góc cạnh mà còn tăng thêm chiều sâu cho ánh mắt, mang đến cảm giác vừa trí thức, vừa lãng tử.

Hứa Quang Hán xuất hiện đầy nam tính tại sự kiện của Gentle Monster.

Byeon Woo Seok

Nam diễn viên Byeon Woo Seok "đốn tim" fangirl với vẻ ngoài phóng khoáng, bad boy. Mỹ nam sinh năm 1991 diện sơ mi da đen ngắn tay kết hợp quần cạp cao ống suông, tôn dáng chuẩn người mẫu cùng khí chất cuốn hút.

Nam diễn viên Byeon Woo Seok với vẻ ngoài lịch lãm tại event.

Thái Từ Khôn

Thái Từ Khôn cực cool với mái tóc nhuộm tím khói vuốt dựng cá tính, kết hợp mắt kính gọng đen mắt mèo. Nam thần Cbiz diện bộ suit kẻ, phối cùng sơ mi trắng classic. Cặp kính mắt mèo gọng đen trở thành điểm nhấn, vừa hiện đại, vừa tăng thêm nét lạnh lùng bí ẩn.

Nam thần Cbiz Thái Từ Khôn với vẻ ngoài cá tính, hút mắt.

Ella (MEOVV)

Ella (MEOVV) lựa chọn chiếc váy đen ngắn dáng chữ A với phần eo ôm nhẹ, tôn lên vóc dáng thanh mảnh và đôi chân dài. Chất liệu vải satin bóng nhẹ khiến outfit vừa tinh giản vừa sang trọng. Người đẹp buộc tóc cao gọn gàng, để lộ gương mặt thanh tú kết hợp cùng layout makeup thiên về tông nude hiện đại: lớp nền trong suốt tự nhiên, má hơi ửng nhẹ, son nude tiệp màu môi. Điểm nhấn ở phần makeup nằm ở eyeliner kẻ dài và sắc nét, giúp đôi mắt Ella thêm sâu và hút ánh nhìn, cân bằng giữa nét ngọt ngào và cá tính.

Ella (MEOVV) chọn váy đen ngắn dáng chữ A, tóc buộc cao gọn gàng. Makeup của nữ idol thiên về tông nude cùng điểm nhấn ở eyeliner kéo dài giúp đôi mắt thêm cuốn hút.

Felix (Stray Kids)

Felix trở thành tâm điểm thảm đỏ với diện mạo ấn tượng: mái tóc hồng pastel được vuốt slick back gọn gàng, vừa nổi bật vừa mang hơi thở futuristic. Anh chọn outfit full trắng và layout makeup sắc sảo nhấn vào đôi mắt sâu với đường eyeliner mảnh, tạo nên tạo hình đúng chuẩn "IT boy thế hệ mới".

Vẻ đẹp ma mị của Felix.

Kentaro Sakaguchi

Kentaro Sakaguchi với visual chuẩn "nam thần điện ảnh Nhật". Anh để mái tóc đen rũ tự nhiên, gợn nhẹ và hơi rối, mang lại cảm giác vừa thư sinh vừa lãng tử. Nam diễn viên chọn outfit tinh tế đúng tinh thần minimalist chic: blazer dáng rộng tông olive & khaki kết hợp sơ mi cổ mở cùng màu, mang đến vẻ thanh lịch nhưng phóng khoáng. Quần tây cạp cao, xếp ly và ống suông dài giúp vóc dáng thêm cao ráo, đi cùng giày da đen tối giản. Không cần phụ kiện cầu kỳ, Kentaro vẫn toát lên khí chất sang trọng, tinh tế.