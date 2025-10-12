Vì sao các cụ ngày xưa khuyên mẹ bầu nên giấu "tin vui" trong 3 tháng đầu?

Trong những tháng đầu tiên của thai kỳ, rất nhiều mẹ bầu dù vui mừng khôn xiết vẫn chọn cách im lặng, chỉ giữ niềm hạnh phúc ấy cho riêng mình và chồng, thậm chí là giấu luôn cả ông bà hai bên. Có người nói đó là “do quan niệm dân gian”, có người bảo “chưa ổn định nên chưa dám báo”. Thực ra, cả hai điều này đều đúng và đằng sau thói quen tưởng chừng mê tín ấy lại có những lý do vừa mang tính tâm linh, vừa mang ý nghĩa thực tế sâu sắc.

Theo dân gian, ba tháng đầu được xem là giai đoạn “thai còn non”, linh hồn em bé mới hình thành, mọi thứ chưa ổn định. Ông bà ta quan niệm, nếu nói ra sớm, khoe khoang nhiều thì dễ “động thai”, hoặc bị “phải vía nặng” mà ảnh hưởng đến sức khỏe của mẹ và con.

Người xưa sống trong thời chưa có y học hiện đại, nên tất cả những gì họ có là kinh nghiệm truyền miệng. Họ tin rằng chuyện sinh nở là việc hệ trọng, càng kín đáo, càng được bảo vệ khỏi điều xui rủi.

Một phần khác, quan niệm này cũng xuất phát từ lòng thương con.

Bởi thực tế, 3 tháng đầu là giai đoạn nhạy cảm nhất của thai kỳ. Nguy cơ sảy thai, động thai, thai lưu… cao hơn rất nhiều so với những tháng sau. Chính vì vậy, nhiều mẹ muốn đợi đến khi thai ổn định rồi mới thông báo để tránh trường hợp có chuyện buồn mà phải giải thích, phải nhận những lời an ủi không mong muốn. Có thể nói, sự “giấu” ấy là cách các mẹ tự bảo vệ mình, cả về tinh thần lẫn cảm xúc.

Cũng theo dân gian, trong 3 tháng đầu, mẹ bầu không nên nói nhiều về việc mình mang thai, không nên “khoe con”, không nên vội vàng mua sắm đồ cho bé. Ông bà cho rằng nói sớm, chuẩn bị sớm là “nói trước bước không qua”. Dù chỉ là câu nói, nhưng nó phản ánh một nếp sống thận trọng của người xưa, họ muốn mọi điều diễn ra thật chắc chắn rồi mới công khai niềm vui.

Ngày nay, với kiến thức y khoa phát triển, nhiều mẹ bầu hiểu rõ rằng việc giữ kín không hẳn là bắt buộc, nhưng thói quen này vẫn được duy trì như một cách thể hiện sự trân trọng với sinh linh bé nhỏ đang hình thành.

Mỗi người mẹ đều có quyền chọn thời điểm phù hợp để chia sẻ tin vui, và thường thì sau khi qua “cột mốc 12 tuần” khi siêu âm xác nhận tim thai ổn định họ mới cảm thấy yên tâm để công bố với mọi người.

Nói cho cùng, việc giấu thai 3 tháng đầu không chỉ là quan niệm dân gian đơn thuần, mà là biểu hiện của tình yêu thương và nỗi lo lắng của người làm mẹ. Đó là khoảng thời gian mẹ sống chậm hơn, lặng lẽ chăm sóc bản thân, vừa hồi hộp vừa mong chờ từng nhịp tim nhỏ trong bụng.

Khi đã vượt qua giai đoạn ấy, khi em bé đã bám mẹ thật chặt, thì niềm vui được nói ra lại càng ý nghĩa hơn – bởi đó không chỉ là tin vui, mà còn là kết quả của một hành trình mẹ đã đi qua đầy cẩn trọng và yêu thương.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm