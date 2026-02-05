Hot lại diện mạo năm 19 tuổi của công chúa ma cà rồng từng đẹp nhất nhì làng nhạc

Mới đây, một loạt ảnh cũ của Avril Lavigne khi dạo phố trong bộ cánh Y2K năm 19 tuổi bỗng được chia sẻ lại và gây sốt trên mạng xã hội. Những hình ảnh đầu thập niên 2000s khi ấy như một cỗ máy thời gian đưa các fan trở về thời hoàng kim của pop-punk, khi "công chúa ma cà rồng" đang ở đỉnh cao nhan sắc và sự nghiệp. Với nhiều người, đây không chỉ là những bức ảnh, mà còn là kỷ niệm về cả thời thanh xuân đáng nhớ.

Avril Lavigne năm 2004 mới đôi mươi khi mà cô đang ở đỉnh cao sự nghiệp với album thứ hai "Under My Skin". Trong loạt ảnh được chia sẻ lại, Avril xuất hiện với outfit Y2K điển hình: áo hai dây xanh kết hợp quần cạp trễ và thắt lưng đinh tán và túi Chanel vintage quai mảnh bên vai.

Ảnh Threads.

Điều khiến nhiều người ngây ngất nhất chính là làn da trắng trong như sứ của nữ ca sĩ sinh năm 1984, kết hợp với đôi mắt xanh sâu thẳm và mái tóc vàng bạch kim đã tạo nên một vẻ đẹp ma mị, lạnh lùng và cực kỳ quyến rũ. Biệt danh "công chúa ma cà rồng" là một hình ảnh hoàn toàn phù hợp với phong cách âm nhạc mà Avril theo đuổi, ngoài ra còn là sự ví von cho ngoại hình trẻ lâu tài tình của cô.

Khác với xu hướng da rám nắng thịnh hành ở Hollywood thời bấy giờ, Avril lại chọn giữ làn da trắng tự nhiên, đánh eyeliner đen đậm, và môi hồng nhạt. Vẻ đẹp này sau đó đã trở thành nguồn cảm hứng cho cả một thế hệ pop-punk fans.

Ảnh Getty Images, flickr.

Phong cách thời trang đường phố của Avril thời kỳ này là sự kết hợp hoàn hảo giữa punk rock và nữ tính: áo tank top màu pastel, quần cargo ống rộng, phụ kiện đinh tán, giày Converse hoặc Doc Martens, và đương nhiên là cả chiếc cà vạt đen mảnh đặc trưng. Mỗi lần xuất hiện, cô đều mang theo vibe skater girl phóng khoáng, sành điệu.

Khi loạt ảnh mới đây được chia sẻ lại, hàng trăm bình luận từ các fan cũ đã để lại. Nhiều người xúc động chia sẻ rằng họ như được quay ngược thời gian về tuổi teen, khi mỗi ngày đi học là một ngày được nghe "My Happy Ending", hay "Don't Tell Me" trên iPod. Nhiều millennials thú nhận họ từng cố gắng bắt chước phong cách của Avril: đánh eyeliner đen quanh mắt, buộc cà vạt khi không mặc đồng phục, và khăng khăng đòi mẹ mua quần cargo rộng thùng thình.

Ảnh WireImage, Getty Images,

Hình ảnh trên bìa album "Let Go" năm 2002 của Avril với áo cardigan xù, quần cargo và giày chunky, tất cả trong một tổng thể all-black đồng điệu với eyeliner đen đậm đã khơi mào cho một làn sóng goth couture ảnh hưởng đến cả những ngôi sao lớn ngày nay như Olivia Rodrigo hay Willow Smith.

Ảnh Wikipedia.

Avril không chỉ là một ca sĩ cô là cả một hiện tượng văn hóa. Cô đã chứng minh rằng phụ nữ có thể mạnh mẽ, bụi bặm, punk rock nhưng vẫn cực kỳ nữ tính và quyến rũ. Hiện tại dù đã ngoài 40 tuổi, Avril Lavigne vẫn duy trì được vẻ trẻ trung, nhiều fan nhận xét rằng Avril vẫn giữ được năng lượng bùng nổ kinh ngạc trên sân khấu.

Bí quyết giữ gìn nhan sắc của Avril bao gồm chế độ chăm sóc da đều đặn, lối sống lành mạnh với tập luyện thể dục kết hợp cardio và tập tạ, chế độ ăn cân bằng tập trung vào thực phẩm nguyên chất, uống nhiều nước, quản lý căng thẳng, ngủ đủ giấc và duy trì thái độ tích cực.