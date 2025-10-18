“Đoàn Di Băng sinh con” lọt tìm kiếm phổ biến giữa lúc đang ở ẩn

Thông tin về Đoàn Di Băng đang nhận về nhiều sự quan tâm, sau khi ồn ào của các “boss giảm cân” và làm đẹp thời gian vừa qua. Mới nhất, trên MXH xuất hiện loạt nghi vấn về việc gia đình “nữ đại gia quận 7” đã đón thành viên mới.

Vợ chồng Di Băng - Quốc Vũ

Theo đó, các cụm từ khóa như “Đoàn Di Băng sinh con”, “Đoàn Di Băng sinh con thứ 4”,... đều lọt top tìm kiếm phổ biến trên MXH. Thậm chí, nhiều thông tin như Di Băng sinh ở bệnh viện nào, đã tổ chức đầy tháng cho em bé ra sao cũng được chia sẻ.

Tuy nhiên đây là thông tin chưa được xác thực, phía vợ chồng Đoàn Di Băng chưa có phản hồi nào.

Các từ khóa tìm kiếm phổ biến liên quan đến Đoàn Di Băng

Trước đó, vào hồi tháng 5/2025, Đoàn Di Băng xuất hiện với vóc dáng khác lạ khi mặc váy suông dài và để lộ vòng 2 lùm lùm. Vì nhiều người cho rằng gia đình Di Băng - Quốc Vũ sắp đón tin vui: “Chuyến này bả bầu thiệt nha. Bụng to luôn rồi”, “Cái bụng tròn tròn rồi”, Chị đang có em bé hay sao ấy chị? Chúc mừng chị nhé”, “Cái bụng lấp ló rồi nhen bà”, “Có tin vui hả chị, hay tại cái áo ta?”, “Thấy cái bụng nhô nhô rồi chị ơi”,...

Ở thời điểm đó, Đoàn Di Băng lên tiếng, cho biết mình không mang thai, chỉ là tăng cân.

Trong năm 2024 cô từng mang thai lần 4 nhưng không giữ được con. Sau đó, Đoàn Di Băng liên tục có biểu hiện sức khoẻ không ổn định. Cô cũng chia sẻ rằng mình sẽ không tiếp tục IVF để kiếm con vì ưu tiên sức khoẻ và thuận theo cái duyên trong chuyện con cái. Từ đó đến nay, Đoàn Di Băng không xuất hiện trên MXH. Cách đây vài ngày, cô để lại 1 bình luận trên trang cá nhân của em gái - đó xem như lần xuất hiện hiếm hoi của cô, netizen để lại nhiều sự chú ý cho lần "lộ diện" gần nhất này.

Đoàn Di Băng hồi tháng 5/2025

Đoàn Di Băng có tên thật là Phạm Thị Thanh Thúy, sinh năm 1990. Trên các nền tảng mạng xã hội cá nhân, Đoàn Di Băng thường flex cuộc sống giàu sang, tiêu biểu như việc thi công căn biệt thự 400 tỷ đồng. Độ giàu có của cô được nhiều người gọi với biệt danh "nữ đại gia quận 7" (TP. HCM).

Đoàn Di Băng cũng từng được xem là một trong những “trùm” bán hàng online có tiếng với các sản phẩm làm đẹp mang thương hiệu do 2 vợ chồng sở hữu. Tuy nhiên vào tháng 5/2025, hàng loạt sản phẩm do cặp đôi này kinh doanh bị cơ quan chức năng thu hồi và tiêu hủy. Đặc biệt, công ty của Nguyễn Quốc Vũ - chồng Đoàn Di Băng - bị phát hiện vi phạm trong vụ án hình sự "Sản xuất, buôn bán hàng giả".

Cũng kể từ thời điểm ồn ào đến nay, Đoàn Di Băng gần như ở ẩn, “biến mất” khỏi MXH. Trong tháng 6 - 7, cô không cập nhật gì thêm trên tài khoản Facebook 1,9 triệu người theo dõi. Đến ngày 27/8, nữ đại gia mới lại có một bài đăng liên quan đến việc bị mạo danh. Kể từ đó trở đi, Đoàn Di Băng chưa có thêm bất kỳ chia sẻ nào.

Trước đây cả Nguyễn Quốc Vũ và Đoàn Di Băng đều là những cái tên ồn ào trên MXH. Ở tài khoản Facebook 1,9 triệu người theo dõi và tài khoản TikTok có 1,7 triệu fan, Đoàn Di Băng tích cực cập nhật đời sống hàng ngày, kết hợp kinh doanh. Trung bình, mỗi ngày, “nữ đại gia” đều có những dòng trạng thái công khai trên các tài khoản của mình nhưng bây giờ thì hoàn toàn im ắng.

(Tổng hợp)