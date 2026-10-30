Đường đua nhan sắc The 100 Most Beautiful Faces of 2026 (100 gương mặt đẹp nhất thế giới năm 2026) do chuyên trang độc lập TC Candler bình chọn đang bước vào giai đoạn nóng hơn bao giờ hết. Năm nay, với số lượng nghệ sĩ Việt được gọi tên đông đảo, từ khóa "TOP 100" liên tục được tìm kiếm và nhắc đến, tạo nên hiệu ứng truyền thông hấp dẫn. Giữa dàn đề cử đang gây sốt, sự chú ý của netizen Việt mới đây bỗng va vào một mỹ nhân quốc tế cực kỳ duyên nợ: Nancy Jewel McDonie.

Với những khán giả thường xuyên theo dõi bảng xếp hạng TC Candler, "thiên thần lai" sinh năm 2000 không phải là một gương mặt mới. Cô nàng từng nhiều năm liền oanh tạc danh sách này và đỉnh điểm là màn "lên ngôi" xuất sắc, chạm đến vị trí Top 1 vào năm 2023, vượt mặt cả những visual đình đám Kbiz như Nana, Jisoo (BLACKPINK) hay Tzuyu (TWICE). Việc cựu thành viên MOMOLAND chính thức quay trở lại danh sách đề cử năm 2026 tiếp tục khẳng định phong độ visual "tường thành", bất chấp sự xuất hiện của hàng loạt nhan sắc Gen 4, Gen 5 mới nổi tại Kpop.

Nancy chính thức trở lại đường đua TC Candler 2026, sẵn sàng đòi lại vương miện "Gương mặt đẹp nhất thế giới".

Khi hình ảnh đề cử của Nancy được TC Candler công bố, netizen Việt đã lập tức bị kích hoạt "cỗ máy thời gian", bồi hồi nhớ lại khoảnh khắc chấn động cõi mạng của cô nàng tại Việt Nam vào 9 năm trước.

Ngược dòng thời gian về năm 2017, mạng xã hội Việt từng truyền tay nhau loạt ảnh một cô gái ngoại quốc đang dạo chơi tại phố đi bộ Hồ Gươm. Làn da trắng phát sáng, sống mũi cao vút, góc nghiêng cực phẩm cùng nụ cười ngọt ngào của cô nàng khi đó đã khiến netizen Việt phát cuồng, ráo riết truy tìm danh tính. Cô gái được mệnh danh là "hot girl phố đi bộ Hà Nội" rần rần năm ấy không ai khác chính là Nancy - lúc bấy giờ mới là một tân binh 17 tuổi vừa chập chững ra mắt cùng nhóm nhạc MOMOLAND.

Dù chỉ diện áo sơ mi trắng, quần jeans giản dị, nhưng vẻ ngoài sáng như đèn pha cùng nụ cười ngây thơ của Nancy năm ấy đã tạo ra một cơn "địa chấn". Khoảnh khắc đẹp thoát tục chưa qua chỉnh sửa này đến nay vẫn được fan Việt nhắc lại như một huyền thoại.

Khoảnh khắc gây bão mạng 9 năm trước của "hot girl phố đi bộ Hồ Gươm" Nancy.

Mang trong mình hai dòng máu Mỹ - Hàn, Nancy vốn dĩ đã sở hữu những đường nét lai Tây cực kỳ thu hút. Thậm chí, cô nàng còn được ưu ái gọi là "tiểu Kim Tae Hee" từ thời tiểu học và được mệnh danh là "bông hồng lai" đẹp nhất thế hệ idol sinh sau năm 2000.

Gia nhập làng giải trí khi 16 tuổi, Nancy nhanh chóng trở thành thỏi nam châm hút fan của nhóm. Đến năm 2018, siêu hit BBoom BBoom bùng nổ trên diện rộng đã đưa MOMOLAND vươn lên hàng ngũ nhóm nữ hạng A, đồng thời biến Nancy thành visual quốc dân càn quét khắp Châu Á. Ở thời kỳ đỉnh cao, nhan sắc và danh tiếng của cô liên tục được đặt lên bàn cân so sánh với các nhóm nữ hàng đầu như BLACKPINK, TWICE hay Red Velvet.

Nancy với nét đẹp lai ấn tượng khi có bố là người Mỹ, mẹ là người Hàn.

Vẻ đẹp lai Tây từng khuynh đảo Châu Á thời BBoom BBoom.

Dù được xem là biểu tượng nhan sắc dường như không có góc chết, Nancy cũng từng trải qua giai đoạn trầy trật vì body-shaming. Trong những năm tháng hoạt động cao điểm, vóc dáng của cô liên tục bị săm soi. Mỗi khi tăng cân dù chỉ một chút, nữ thần tượng lại phải đối mặt với những lời mỉa mai, gán ghép tiêu cực từ một bộ phận cư dân mạng.

9 năm trôi qua kể từ khoảnh khắc gây bão tại phố đi bộ, Nancy đã nếm trải đủ mọi thăng trầm của làng giải trí khắc nghiệt. Đập tan mọi định kiến, Nancy đã nỗ lực giảm cân thành công, lấy lại tỷ lệ cơ thể đáng mơ ước và chứng minh sức hấp dẫn khó cưỡng của bản thân.

Từ thời kỳ hoàng kim bùng nổ toàn Châu Á với siêu hit Bboom Bboom, cho đến khi MOMOLAND đánh mất vị thế và chính thức tan rã. Dù hiện tại không còn duy trì tần suất hoạt động dày đặc như thời kỳ đỉnh cao, nhưng nhan sắc của "hot girl phố đi bộ" ngày nào vẫn không hề có dấu hiệu sụt giảm.

Nancy trước và sau khi đi qua giai đoạn khủng hoảng vì cân nặng.

Ở độ tuổi 26, các đường nét trên gương mặt của "mỹ nhân đẹp nhất thế giới" càng thêm sắc sảo, mặn mà. Sự pha trộn giữa nét thanh tú Á Đông và vẻ sắc sảo phương Tây giờ đây không còn là sự ngây thơ ngập ngừng của cô gái 17 tuổi, mà đã trở nên quyến rũ và đầy quyền năng.

Minh chứng rõ nét nhất cho sức hút chưa từng hạ nhiệt của Nancy chính là kết quả từ chuyên trang bình chọn uy tín KingChoice vào tháng 4 vừa qua. Dựa trên hàng triệu lượt vote toàn cầu, "thiên thần lai" đã xuất sắc hạ cánh ở vị trí Á quân trong BXH "10 idol nữ đẹp nhất Kpop năm 2026" - chỉ xếp sau Irene (Red Velvet) và trực tiếp vượt mặt cả 4 thành viên BLACKPINK.

Nhan sắc sắc sảo, quyền lực ở tuổi 26 giúp "thiên thần lai" xuất sắc vượt mặt BLACKPINK trên BXH KingChoice 2026.

Với phong độ nhan sắc như hiện tại, việc "cựu vương" năm 2023 chính thức tham chiến chắc chắn sẽ khiến đường đến ngôi vị Top 1 của hàng loạt nhan sắc đình đám bỗng chốc trở nên gian nan và khốc liệt hơn bao giờ hết. Liệu "hot girl phố đi bộ" năm nào có thể một lần nữa đánh bại các đối thủ sừng sỏ, lặp lại kỳ tích để đòi lại danh xưng "Gương mặt đẹp nhất thế giới"? Cục diện của bảng xếp hạng năm nay chắc chắn sẽ là một cuộc chiến visual vô cùng đáng mong chờ!

Ảnh: Instagram, IGNV