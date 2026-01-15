Hot girl không bị lu mờ trước nữ thần Kpop: Visual như búp bê nhưng mặt mộc mới đỉnh

Không chỉ các idol hay minh tinh, những người hâm mộ sở hữu nhan sắc nổi bật cũng ngày càng dễ dàng trở thành tâm điểm chú ý của cộng đồng mạng. Mới đây, một hot girl xứ Trung có tên Phan Bạch Tuyết cũng khiến dân tình phải "lùng sục" info sau loạt khung hình đọ sắc "một 9 một 10” cùng hai nữ thần Kpop là NingNing và Ella Gross. Visual xinh đẹp cùng thần thái tự tin của Phan Bạch Tuyết khiến nhiều người không khỏi bất ngờ, thậm chí nhận xét rằng cô nàng không hề lép vế khi đứng cạnh các mỹ nhân đình đám. Trước đó, hot girl này cũng từng được biết đến như một fangirl xinh đẹp của aespa, thường xuyên gây chú ý mỗi lần xuất hiện tại sự kiện hay chia sẻ hình ảnh liên quan đến thần tượng.

Nhan sắc xinh đẹp của hot girl xứ Trung, không hề kém cạnh khi chụp cùng những mỹ nhân Kpop. (Nguồn: IGNV)

Phan Bạch Tuyết là 1 mẫu ảnh có tiếng với gần 1 triệu người theo dõi trên MXH xứ Trung. Hot girl này gây ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên nhờ visual trong trẻo nhưng vẫn mang nét cuốn hút rất riêng. Cô nàng sở hữu đường nét gương mặt thanh tú, đôi mắt to tròn, sống mũi cao, gương mặt V-line, tạo nên tổng thể visual vừa ngọt ngào, vừa phảng phất vẻ lạnh lùng. Mái tóc dài dày, bồng bềnh cùng làn da trắng mịn cũng giúp Phan Bạch Tuyết nổi bật trong mọi khung hình. Những layout makeup nhẹ nhàng, mang style Hàn - Trung thường được gái xinh ưa chuộng để tôn lên vẻ đẹp mong manh, nữ tính.

Visual xinh như búp bê giúp Phan Bạch Tuyết thu hút lượng lớn người theo dõi. (Nguồn: IGNV)



Khi không có lớp trang điểm, hot girl này vẫn ghi điểm với đường nét thanh tú cùng làn da sáng, hầu như không khuyết điểm. (Nguồn: IGNV)

Với những hình ảnh chia sẻ trên MXH, có thể thấy gia thế của Phan Bạch Tuyết cũng thuộc hàng không phải dạng vừa. Người đẹp góp mặt trong nhiều sự kiện của các thương hiệu lớn, lên bìa tạp chí và tham dự cả Milan Fashion Week. Cô thường xuất hiện trong những bộ trang phục lộng lẫy, thần thái sang chảnh không hề kém cạnh các minh tinh Cbiz.

Hình ảnh sang chảnh, lộng lẫy của Phan Bạch Tuyết khi đi event. (Nguồn: IGNV)

Ngoài đời, Phan Bạch Tuyết theo đuổi phong cách trẻ trung, nữ tính và nhẹ nhàng. Tủ đồ của cô nàng phần lớn là những item casual nhưng mang màu sắc đa dạng như sweater, cardigan, tank top... được phối hài hòa và làm nổi bật vóc dáng mảnh mai.