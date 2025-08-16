Hot girl 9x Hà thành nay là mẹ 1 con: Trẻ xinh, mặc đẹp dữ thần, quá khó để tìm thấy người thứ 2!

Mẫn Tiên - nàng hot girl Hà Thành đình đám năm nào, nay ngày càng thăng hạng nhan sắc sau khi làm mẹ. Gương mặt khả ái, thần thái tươi tắn cùng nụ cười "rụng tim" giúp cô luôn trở thành tâm điểm mỗi khi xuất hiện. Trên Instagram, Mẫn Tiên sở hữu hơn 1 triệu lượt theo dõi.





Không chỉ giữ phong độ về nhan sắc, gu thời trang của Mẫn Tiên cũng đẹp bền bỉ suốt bao năm tháng. Street style của cô ghi điểm tuyệt đối với những trang phục năng động, nữ tính nhưng không kém phần thanh lịch sành điệu. Dù chỉ cao 1m53, song, nhờ khả năng mix match khéo léo, mọi outfit của Mẫn Tiên đều xinh sang và nổi bật theo cách riêng. Cùng điểm qua một số set đồ ấn tượng của nàng hot girl Hà Thành, biết đâu bạn sẽ học lỏm được nhiều bí bíp mặc đẹp hay ho.

Diện áo ba lỗ trắng bản to, Mẫn Tiên chọn sơ vin cùng quần suông rộng, đeo thêm 1 chiếc túi xách xinh xắn là hoàn thành xong outfit xinh xịn xuống phố. Cách phối này giúp cô có được diện mạo vừa yêu kiều vừa trẻ trung, sành điệu

Diện váy cúp ngực dáng dài với họa tiết kẻ caro, Mẫn Tiên chẳng mix match phụ kiện nhiều, chỉ tập trung vào lớp trang điểm tươi tắn cùng mái tóc uốn xoăn bồng bềnh là đủ thu hút mọi ánh nhìn

Không chỉ váy, Mẫn Tiên còn siêu mê các mẫu áo cúp ngực. Cô thường ưu ái các gam màu ngọt ngào như trắng, hồng, xanh mint cùng thiết kế hoa nhí nổi bật.

Style trẻ trung, năng động của Mẫn Tiên không thể thiếu những mẫu áo thun trơn. Cô thường sơ vin đơn giản với quần suông hoặc mix match bắt mắt với chân váy kẻ

Váy 2 dây dáng dài thướt tha chạm gót là một trong những trang phục yêu thích trong tủ đồ hè của Mẫn Tiên. Cô thường chọn diện thiết kế trơn màu, khoe khéo bờ vai trần gợi cảm đồng thời mang đến sự thoải mái khi di chuyển

Những chiếc váy babydoll phom rộng cũng là món đồ mà Mẫn Tiên diện rất nhiều. Với dáng ngắn, thiết kế không chỉ tránh cảm giác “nuốt dáng” mà còn mang đến vẻ trẻ trung, dễ thương, giúp mẹ một con càng thêm xinh đẹp và rạng rỡ

Nếu yêu thích style năng động và sành điệu của Mẫn Tiên, chị em hãy ưu tiên chọn những item kinh điển như váy babydoll, áo thun trơn, áo cúp ngực... Đừng quên mix cùng phụ kiện như túi xách, mũ cói để hoàn thiện phong cách!

Gợi ý mua sắm



