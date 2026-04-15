Hơn 50 nghìn người thả tim cho cô gái lạ đứng giữa Coachella tự xưng là "bà Bieber"

Sức nóng từ sa mạc California dường như đang được truyền tải một cách trọn vẹn nhất qua những khung hình "ngập mùi tiền" và đầy tính biểu tượng, nơi mà ranh giới giữa một fan cuồng và một fashionista bỗng chốc trở nên mờ nhạt hơn bao giờ hết.

Lễ hội âm nhạc Coachella 2026 vừa khép lại tuần lễ đầu tiên với một bầu không khí bùng nổ, mà tâm điểm không gì khác ngoài "Bieberchella" - màn tái xuất trị giá hàng chục triệu đô của Justin Bieber. Giữa hàng vạn người hâm mộ đang cùng khóc cùng cười với giọng ca Baby , người ta bắt gặp một xu hướng thời trang vô cùng thú vị. Không còn chỉ là những bộ cánh lộng lẫy, cầu kỳ thường thấy, hội fan girl năm nay lại đồng loạt lăng xê những chiếc áo thuộc bộ sưu tập merch Justin Bieber x Coachella.

Ảnh của một cô fan girl và chiếc áo "bà Bieber tương lai" đang gây sốt ở Coachella thu hút gần 50 nghìn lượt thích

Những thiết kế này, nếu nói một cách thẳng thắn, thì chẳng mấy tính thời trang nhưng lại ghi điểm tuyệt đối nhờ sự hài hước, cợt nhã và mang giá trị lưu niệm cực cao. Nếu một bài đăng bình thường của các gái xinh chỉ nhận về vài nghìn lượt tương tác, thì chỉ cần khoác lên mình tinh thần "Bieberchella" cuồng nhiệt, những bức ảnh đó ở thời điểm này lập tức nhảy vọt lên vài chục đến hàng trăm nghìn like chỉ trong chốc lát. Một trong số đó chính là Silvana Valencia - nửa mảnh ghép của cặp fashion blogger song sinh nổi tiếng Silvana & Emiliana với bài đăng gần 50 nghìn lượt thích.

Có mặt tại set diễn của Justin vào thứ Bảy vừa qua, Silvana đã thu hút ánh nhìn khi diện chiếc áo thun "Future Mrs. Bieber" (Bà Bieber tương lai) đang làm mưa làm gió. Cô nàng khéo léo phối chiếc áo tee dáng cropped này cùng quần short jeans năng động, boots da cao cổ và một chiếc mũ crochet hat đầy nữ tính. Để hoàn thiện vẻ ngoài "nhiệt đới", Silvana không quên chiếc kính râm oversized và đặc biệt là chiếc vòng cổ thẻ bài (dogtag) in hình Justin Bieber thời kỳ mới nổi như một lời khẳng định đầy tinh tế cho tình cảm bền bỉ suốt hàng thập kỷ dành cho thần tượng.

Không kém cạnh, người chị em song sinh của cô cũng thu hút mọi ánh nhìn khi giơ cao mẫu áo in hình Justin theo phong cách meme cùng thông điệp "Standing on business" (Nói được làm được), một trong những sản phẩm được săn đón ráo riết ngay trong khuôn viên lễ hội.

Biberchella là cơ hội tốt để hàng vạn fan girl công khai thể hiện tình cảm dạt dào dành cho Justin Bieber một cách hài hước và trendy.

Theo đó, BST merch giữa Justin Bieber x Coachella được phát hành dưới thương hiệu thời trang của anh: SKYLRK, với các thiết kế mang đậm tinh thần tự do, phóng khoáng với hoodie tie-dye hay những mẫu áo in slogan độc lạ như "It’s Not Clocking to You", "Future Mrs. Bieber", "Standing on business". Bên cạnh đó, hệ sinh thái sản phẩm còn kéo dài từ mũ bucket, tất cho đến các thiết bị công nghệ như pin sạc dự phòng, quạt cầm tay và ốp điện thoại. Với mức giá dao động từ $25 đến $240, các mẫu t-shirt in slogan hiện bán chạy nhất với mức giá khoảng $40 - $55 (tương đương 1 triệu - 1,4 triệu đồng).

Các mẫu áo lưu niệm của Justin Bieber bao gồm cả ảnh vợ anh bán đắt như tôm tươi ở Coachella.

Không chỉ dừng lại ở cộng đồng người hâm mộ, những chiếc áo đơn giản này còn sớm được bảo chứng bởi dàn IT-Girl đình đám "của nhà trồng được". Hailey Bieber và Kylie Jenner đều đã nhanh chóng diện những thiết kế này để cổ vũ cho Justin, hay kể cả là Kendall Jenner với một phiên bản ảnh chế nữ siêu mẫu cùng chiếc áo "Future Mrs. Elordi" được dân tình sáng tạo theo dòng sự kiện tin đồn hẹn hò giữa cô với nam diễn viên Jacob Elordi.

Chính sự cộng hưởng giữa yếu tố hài hước và sức ảnh hưởng từ những ngôi sao hàng đầu đã biến những chiếc áo merch bình dân trở thành món bảo vật truyền thông, khiến Coachella 2026 thực sự trở thành một "đại tiệc" của sự tự hào và niềm đam mê không giới hạn dành cho "hoàng tử nhạc Pop".

Chiếc áo Future Mrs. Bieber cực hot đợt này khi có công dụng chọc ghẹo các It Girl Hollywood nhưng chỉ có mỗi Hailey Bieber là "hàng real".

Ảnh Instagram