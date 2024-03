Sau Barbiecore ngọt ngào, đáng yêu, Balletcore kiêu sa, thanh lịch, Grandmacore cổ điển, phá cách, thế giới tiếp tục đến với kỷ nguyên mang tên gọi Coquettecore. Với coquettecore, khá khó để tìm ra những từ nghĩ mô tả cụ thể được phong cách này. Trong tiếng Pháp, "coquette" là từ dùng để chỉ người phụ nữ ngây thơ mà quyến rũ. Khi trở thành một xu hướng, coquettecore đại diện cho sự pha trộn hài hoà giữa tính nữ và tính cá nhân, khuyến khích phái nữ yêu bản thân và chủ động nắm bắt, sáng tạo các hình thái, vẻ đẹp cho chính mình.

Các trang phục gắn liền với coquettecore có thể đa dạng form dáng, kiểu cách. Thậm chí, nhiều người cảm thấy coquettecore chỉ là phiên bản nâng cấp từ Balletcore. Tuy nhiên, chúng ta có thể nhận diện coquettecore những chiếc nơ như một điểm nhấn quan trọng. Nơ có thể được dùng để cài tóc, đeo tui, nơ in trên trang phục giúp người diện vừa thể hiện vẻ dễ thương lại không kém phần cá tính.

Nếu bạn cũng là một tín đồ thời trang không thể thoát khỏi mị lực của dây nơ xinh xắn, đây sẽ là 4 local brand và shop thời trang không thể bỏ qua để xây dựng tủ đồ coquettecore chất lượng.

Remolacha Workshop

Remolacha Workshop là một trong số những thương hiệu local brand tự thiết kế và sản xuất các mẫu váy áo mang đậm vibe coquette-core mà các bạn trẻ mê mẩn gần đây.

Có thể thấy, các thiết kế của Remolacha Workshop tập trung vào khai thác một vài form dáng cơ bản dễ mặc với nhiều sắc vóc khác nhau, sau đó phát triển ra nhiều phiên bản với màu và chất liệu, thổi một nét đáng yêu, nữ tính vào tủ đồ của phái nữ.

Các items xinh yêu nhà Remolacha thường sở hữu mức giá rất phải chăng, chỉ khoảng từ 150k-300k. Bảo sao, các cô gái mê style coquette lại mê mẩn và trung thành với chiếc shop nhỏ xinh, đáng yêu này tới vậy.

Nơi mua: Remolacha Workshop

Tiffany Studios

Sở hữu hơn 301 nghìn người theo dõi trên Instagram, Tiffany Studios là cửa hàng thời trang nữ có tiếng, quen thuộc với các tín đồ thuộc phái "mê nơ". Đến với Tiffany, bạn dễ dàng tìm thấy các mẫu váy tiểu thư độc đáo với những chiếc nơ được điểm xuyết tinh tế, hài hoà ở các vị trí đặc biệt giúp bạn dễ dàng thu hút sự chú ý.

Tiffany Studios khai thác palette màu chủ yếu thuộc các tone màu trắng, be, hồng, xanh nhạt, phù hợp với mọi tone da, màu tóc của phái nữ. Diện trang phục của Tiffany Studios, các cô gái như đang thể hiện tuyên ngôn yêu bản thân, trân trọng tính nữ bằng cách lên đồ xinh đẹp mỗi ngày.

Để sở hữu trang phục từ nhà TIFFANY STUDIOS, các chị em cần "rút ví" khoảng 350-450k cho các items áo, chân váy. Còn với váy liền, mức giá sẽ khoảng 1 triệu - 1 triệu 5. Tuy giá tiền không hề rẻ, nhưng rất nhiều khách hàng đã đánh giá TIFFANY STUDIOS quả thực "đắt xắt ra miếng", rất xứng đáng để rinh về tủ đồ của mình.

Nơi mua: TIFFANY STUDIOS

JANET STUDIO

Với JANET STUDIO, đây sẽ là địa điểm hoàn hảo cho những cô nàng mê nơ nhưng không muốn quá bánh bèo mà vẫn có thể tối giản, cá tính. Các items nhà JANET tất nhiên luôn có sự hiện diện của nơ, nhưng thường thuộc các tone xám/nâu/trắng/pastel thanh lịch.

Trang phục JANET STUDIO đơn giản nhưng giúp các chị em dễ dàng tôn lên nét đẹp cơ thể. Mức giá trung bình cho các items thời trang tại JANET dao động từ 220k-400k. Từ áo len mỏng slimfit, chân váy tennis, áo corset tới túi xách, phụ kiện, JANET đều có thể chiều lòng các cô gái ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Nơi mua: JANET STUDIO

Take It Vintage

Tín đồ mê mẩn các thirftshop tại Việt Nam chắc hẳn không còn xa lạ với Take It Vintage - địa chỉ bán đồ ''secondhand'' nổi tiếng của nhiều cô nàng sành điệu mê phong cách coquettecore. Là một cửa tiệm nhỏ tại Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk, Take It vẫn sở hữu lượng người mua đông đảo từ khắp các tỉnh thành bởi chất lượng sản phẩm "vượt cả mong đợi".

Vẫn chỉ là các items cơ bản như chân váy, áo croptop, quần jeans đính nơ nhưng ở Take It, bạn sẽ tìm được các phiên bản màu độc đáo, thậm chí chỉ có duy nhất một chiếc trên đời. Một ưu điểm lớn của Take It chính là nằm ở giá cả "hạt dẻ" (do tính chất đồ secondhand), phù hợp với nhiều phân khúc đối tượng.

Về giá, các mẫu chân váy và quần tại đây sẽ có mức giá dao động từ 200k - 350k, còn vô vàn các mẫu áo xinh chỉ khoảng từ 100k. Đây chắn chắn sẽ là địa chỉ không thể bỏ qua của các chị em "nghiện nơ" mùa hè này.