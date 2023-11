Hội mẹ bỉm học Minh Hằng chọn xe đẩy và bình sữa cho con, thương hiệu uy tín, giá đắt nhưng chất lượng "miễn bàn"

Là mẹ bỉm hiện đại nuôi con theo khoa học, Minh Hằng đã đầu tư, sắm sửa những món đồ tốt nhất cho con trai ngay từ khi em bé chưa chào đời. Trong thời gian mang bầu, nữ ca sĩ đã chuẩn bị và được tặng một số món đồ như máy giặt mini, máy giũa móng tay, máy hút sữa không dây... đều là các món đồ mẹ bé hot nhất trong giới bỉm sữa.

Mới đây, bà mẹ 1 con khoe thêm 2 món đồ được cô thường xuyên sử dụng nhất cho em bé Mỡ. Đó là bình sữa và xe đẩy. Được biết, Minh Hằng đang sử dụng bình sữa của hãng Hegen, là thương hiệu được rất nhiều mẹ bỉm tin dùng. Bên cạnh đó, em bé Mỡ cũng đang sở hữu chiếc xe đẩy đến từ thương hiệu Ergobaby Metro cũng rất xịn sò và chắc chắn. Cùng tìm hiểu xem 2 hãng xe đẩy và bình sữa này có điều gì đặc biệt.

Bình sữa Hegen

Ưu điểm của loại bình sữa này:

- Thương hiệu đến từ Singapore, sản xuất tại Malaysia.

- Bình sữa Hegen đa dạng kích thước từ nhỏ đến to như bình Hegen 150ml, Hegen 240ml, Hegen 330ml hay bình sữa Hegen 60ml. Núm vú thiết kế dành cho từng giai đoạn phát triển của bé như 0 tháng, 3 tháng và 6 tháng tuổi. Nhờ đó, các mẹ có thể thoải mái lựa chọn bình sữa phù hợp với nhu cầu và độ tuổi của bé.

- Phần thân bình được thiết kế hình vuông có bo tròn 4 góc, nên rất dễ cầm nắm. Không chỉ có cổ rộng dễ vệ sinh, mà còn được sử dụng để làm bình trữ sữa hay hộp đựng trái cây cho bé.

- Núm ty được thiết kế mô phỏng như bầu ngực mẹ và nghiêng về 1 bên. Điều này, giúp bé cảm nhận như đang bú ti mẹ và giảm thiểu được tình trạng viêm tai giữa. Trên núm ty được thiết kế thêm hệ thống van hai chiều thông khí, nhằm ngăn chặn bọt khí. Từ đó, chống đầy hơi, đau bụng và nôn trớ ở trẻ nhỏ khi bú ti bình.

- Bình sữa được làm từ nhựa PPSU. Đây là một trong những loại nhựa cao cấp nhất hiện nay. Nó có khả năng chịu nhiệt rất tốt, từ -20 độ C đến 180 độ C. Đồng thời, không bị biến tính do nhiệt độ sôi thông thường. Vì thế, việc tiệt trùng bằng nước nóng sẽ rất an toàn và dễ dàng. Còn núm ty bình sữa Hegen được làm từ 100% Silicon mềm mại, không chứa BPA, PVC.

Giá bình sữa Hegen: 490.000đ – 590.000 đồng/bình.

Mẹ có thể tham khảo mua tại đây.

Xe đẩy Ergobaby Metro

Một số ưu điểm của chiếc xe đẩy này:

- Thương hiệu: Ergobaby (Mỹ). Khởi đầu từ năm 2002, Ergobaby đã trở thành thương hiệu danh tiếng toàn cầu chuyên sản xuất các sản phẩm đồ dùng cho bé. Thương hiệu đã phổ biến khắp các châu lục như Châu Mỹ, Châu Âu, Châu Á, Châu Phi, Châu Úc.

- Nhỏ gọn, mẹ có thể dễ dàng đưa bé đi dạo bên trong nhà, trong sân, đi lại di chuyển trên đường phố, trong các khi vui chơi, giải trí, đi du lịch... Điều này giúp bé hình thành tính cách, sự độc lập ngay những tháng năm đầu đời.

- Phần đệm được thiết kế theo đường cong sinh học, bảo vệ tối ưu hệ xương của bé.

- Xe thiết kế cho bé có thể ngồi hoặc ngủ một cách thoải mái nhất khi di chuyển trên xe.

- Xe được trang bị với lớp đệm êm ái, hỗ trợ vai, thắt lưng, phần hông, phần chận 1 cách tối ưu nhất cho hệ xương của bé.

- Khối lượng xe: 8.6kg.

- Sử dụng cho bé sơ sinh đến 22kg.

- Giá xe: 7.490.000 đồng.

Mẹ có thể tham khảo mua tại đây.