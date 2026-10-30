Mùa lạnh năm nay, hội gái xinh đang có màn đổi gu khá thú vị khi tạm gác những chiếc áo khoác điệu đà, ôm dáng sang một bên để nhường spotlight cho loạt thiết kế rộng rãi, phóng khoáng và có chút bụi bặm. Ngắm nhiều mới nhận ra, những chiếc áo khoác với phom dáng thoải mái, hơi hướng menswear hay sporty chic vẫn đủ sức khiến chị em trông sành điệu hết nấc. Thậm chí, chính vẻ ngoài có phần ngẫu hứng, chẳng quá trau chuốt ấy lại đang tạo nên sức hút khó cưỡng cho bản đồ thời trang mùa thu đông năm nay. Nếu cũng đang muốn F5 phong cách, thử một lần rời xa hình tượng bánh bèo để gia nhập hội cool girl, nàng nên "add" ngày 5 kiểu áo khoác dưới đây vào tủ đồ.

1. Áo khoác chần bông có mũ

Từng gắn liền với hình ảnh những chiếc áo giữ ấm đơn thuần, áo khoác chần bông giờ đây đã trở thành một trong những item "ruột" của tủ đồ mùa lạnh. Thiết kế phồng nhẹ đặc trưng mang đến cảm giác mềm mại, thoải mái, trong khi phom dáng rộng rãi lại giúp tổng thể trông trẻ trung và phóng khoáng hơn hẳn. Đặc biệt, những chiếc áo chần bông có mũ với kiểu dáng thoải mái, gọn gàng cùng khả năng chống thấm nước giúp chiếc áo tăng thêm tính ứng dụng, nhất là trong những ngày thời tiết ẩm ương. Điểm hay của áo khoác chần bông là sự cân bằng giữa tính tiện dụng và yếu tố thời trang. Không quá hầm hố như những chiếc puffer dày cộp, item này mang đến cảm giác nhẹ nhàng, linh hoạt nhưng vẫn đủ cá tính để trở thành một phần của những outfit mang tinh thần streetwear.

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2. Áo khoác da oversized

Nếu phải chọn một chiếc áo khoác có khả năng nâng cấp "bá khí" nhanh nhất, áo da oversized chắc chắn là ứng cử viên sáng giá. Chất liệu da vốn mang sẵn vẻ mạnh mẽ, sắc sảo, khi kết hợp với phom dáng rộng rãi lại càng tạo nên sức hút phóng khoáng, có chút nổi loạn nhưng không hề gượng ép. Những thiết kế vai rộng, thân suông cùng bề mặt da bóng nhẹ hoặc hiệu ứng vintage wash đều mang đậm tinh thần thời thượng. Nàng có thể chọn vibe cá tính khi kết hợp cùng quần da đồng bộ hay quần jeans bụi bặm, ngoài ra cũng có thể thổi nét nữ tính khi khoác ngoài váy hoặc set váy bánh bèo. Item vừa đa năng lại không sợ lỗi mốt, xứng đáng sắm sửa nhất mùa này!

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3. Áo khoác denim boxy

Denim luôn giữ một vị trí riêng trong bản đồ xu hướng nhờ vẻ đẹp vượt thời gian. Nhưng thay vì những thiết kế ôm dáng quen thuộc, áo khoác denim phom boxy đang mang đến một mood mới mẻ hơn với phần thân vuông vắn, vai rộng và đường nét khỏe khoắn. Chính cấu trúc phom hộp gợi nhớ đến tinh thần thời trang thập niên 90. Những hiệu ứng wash bạc màu, chất denim đứng phom hay gam xanh cổ điển càng làm nổi bật nét vintage đặc trưng của item này. Không quá sắc lạnh như áo da, denim boxy mang đến một kiểu cá tính gần gũi và tự nhiên hơn. Đây cũng là lý do thiết kế này luôn có chỗ đứng trong tủ đồ của những cô nàng yêu thích street style: đơn giản, linh hoạt nhưng chẳng bao giờ sợ nhạt nhòa.

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4. Áo khoác bomber da lộn

Bomber vốn nổi tiếng với vẻ đẹp khỏe khoắn, nhưng phiên bản da lộn lại mang đến một luồng gió mới. Vẫn là phần thân rộng, vai thoải mái cùng gấu áo bo nhẹ đặc trưng, song chất liệu da lộn đã khiến thiết kế này trở nên mềm mại và tinh tế hơn đáng kể. Bề mặt chất liệu mịn lì kết hợp với những gam màu nâu chocolate, caramel hay beige tạo nên nét đẹp cổ điển, phảng phất tinh thần sang không cần cố.

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5. Blazer oversized

Blazer chưa bao giờ chỉ thuộc về những outfit của hội công sở. Với phiên bản oversized, thiết kế kinh điển này được làm mới bằng phần vai rộng, thân áo suông và tỷ lệ phóng khoáng. Sức hút của blazer oversized cũng đến từ sự đối lập thú vị giữa cấu trúc may đo chỉn chu và phom dáng thoải mái. Những đường cắt sắc nét giữ lại vẻ thanh lịch vốn có, trong khi tinh thần menswear khiến tổng thể trở nên cá tính và thời thượng hơn hẳn. Đây là kiểu áo khoác dành cho những chị em yêu thích sự tối giản nhưng luôn muốn phải có điểm nhấn, thanh lịch mà chẳng hề cứng nhắc.

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