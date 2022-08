Hội chị em thích thú với bộ mỹ phẩm thiên nhiên sắp ra mắt

Xu hướng chăm sóc, làm đẹp da ngày nay của chị em ngày càng thay đổi rõ nét. Giờ đây, những sản phẩm thiên nhiên lành tính, an toàn tối ưu nhiều công dụng giúp giản lược quy trình dưỡng da được chị em ưu tiên hàng đầu.



Xu hướng ưu tiên các sản phẩm làm đẹp từ thiên nhiên đang ngày càng được các chị em ưa chuộng

Là một thương hiệu đã có kinh nghiệm gần 10 năm chăm sóc làn da Việt, Skin by VITA (thuộc thẩm mỹ viện VITA Clinic) rất thấu hiểu nhu cầu này của phái đẹp thời hiện đại. Vì vậy, Skin by VITA đã liên kết với phòng lab uy tín trên thế giới, sử dụng những nguyên liệu đắt giá bậc nhất đồng thời ứng dụng công nghệ Châu Âu, kết hợp theo công thức độc quyền để cho ra mắt dòng sản phẩm thuần tự nhiên 100%. Essentials Combo vừa ra mắt tháng 5 vừa qua và được sự đánh giá cao từ giới chuyên gia cũng như người tiêu dùng, đặc biệt là các KOL Việt - Những người vốn dĩ có yêu cầu cao cũng như sự hiểu biết, đầu tư nhất định cho làn da đã lựa chọn bộ sản phẩm Skin by VITA.

Không dừng lại ở bộ Essentials, tháng 10 tới đây bộ sản phẩm này sẽ ra mắt thêm những dòng sản phẩm mới, hoàn thiện quy trình khép kín cho cả mặt và toàn thân, tất cả các sản phẩm theo tiêu chí phù hợp da của người Việt Nam kể cả những làn da nhạy cảm nhất.

Skin by VITA cho ra mắt bộ sản phẩm mỹ phẩm thiên nhiên được thiết kế riêng cho làn da Việt

Bộ sản phẩm mới của Skin by VITA còn được xem là combo chăm sóc da tại nhà từ đầu tới chân vô cùng cần thiết cho cả nam và nữ, đơn giản với ít bước mà hiệu quả mang lại rất rõ nét.

Các sản phẩm Skin by VITA sẽ giúp bạn chăm sóc da hiệu quả tại nhà

5 sản phẩm trong Essentials Combo vừa ra mắt từ Skin By VITA bao gồm Dung dịch tẩy trang Biphase Dual Action Makeup Remover, Gel rửa mặt Botanicals Brightening Gel Cleanser, Tẩy tế bào chết Inner Glow Gommage, Serum dưỡng ẩm 72 Hours Miracle Serum và Kem dưỡng da Nano HA Micro Surge Cream chắc chắn sẽ là những món bảo bối giúp bạn làm sạch, cấp ẩm cũng như đảm bảo da luôn mềm mịn ngay cả khi phải chống chọi với thời tiết nhiệt đới "khắc nghiệt" đặc trưng của Việt Nam. Bộ sản phẩm này của Skin by VITA có công dụng làm sạch chuyên sâu, dưỡng ẩm toàn diện, hỗ trợ chăm sóc cho làn da bạn luôn bừng sáng và tươi trẻ.

Bộ 5 sản phẩm giúp bạn làm đẹp tại nhà giống hệt như đi spa vậy

Với tiêu chí tạo ra một bộ sản phẩm không chỉ hiệu quả, phù hợp với làn da Việt mà Skin by VITA còn đặt sự tiện lợi, dễ dàng sử dụng lên hàng đầu. Chính vì vậy, bộ 5 sản phẩm Essentials Combo còn cho ra mắt thêm phiên bản travel kit với packaging siêu xinh xắn, nhỏ gọn, thuận tiện để cầm đi du lịch, hoặc mang theo bên mình khi ra ngoài mà không chiếm nhiều diện tích trong túi xách.

Vi vu du lịch không lo da xấu với bộ mỹ phẩm Skin by VITA phiên bản travel kit

Hơn nữa, với mục tiêu đem tới những ảnh hưởng tích cực, giúp thay đổi vị thế của mỹ phẩm nội địa trên thị trường, Skin by VITA còn cho ra mắt nhiều sản phẩm hứa hẹn còn khiến các tín đồ làm đẹp đứng ngồi không yên.

Bật mí nhỏ cho hội chị em là Skin by VITA sắp ra mắt một dòng kem chống nắng được chiết xuất 100% tự nhiên từ dầu hạt hướng dương, dầu hoa cúc... giúp bảo vệ da chống lại các tác hại từ ánh mặt trời.

Ngoài ra, xịt khoáng của nhà Skin by VITA cũng là một sản phẩm được mong chờ. Bởi với chiết xuất từ hoa trà và dưa leo độc đáo, sản phẩm này sẽ không chỉ giúp tăng cường độ ẩm cho da, cung cấp khoáng chất và dưỡng chất thiết yếu mà còn bảo vệ làn da tươi trẻ, khỏe đẹp hơn và cân bằng độ pH cực kỳ xuất sắc.

Trong tương lai, với sứ mệnh giúp chị em chăm sóc và cải thiện làn da Việt đơn giản ngay tại nhà, Skin by VITA sẽ nghiên cứu và đem tới người tiêu dùng nhiều sản phẩm mỹ phẩm chiết xuất từ thiên nhiên hơn nữa như toner, son môi, dưỡng da toàn thân...

"Mỗi sản phẩm được chuyên gia Việt tạo ra cho người tiêu dùng Việt chính là điều khác biệt lớn trên thị trường mỹ phẩm hiện tại. Chúng tôi tự tin mang lại giá trị về chất lượng và hiệu quả cho làn da người Việt Nam", Founder Skin by VITA khẳng định.

Sử dụng ngay bộ mỹ phẩm của Skin by VITA để tự tin với làn da khỏe mỗi ngày

Tìm hiểu thêm những sản phẩm chăm sóc da lành tính và an toàn thương hiệu Skin by VITA tại: https://skinbyvita.vn/ Hoặc tại Fanpage Official: https://www.facebook.com/skinbyvita. CÔNG TY TNHH ESME QUÁ ĐẸP VIỆT NAM 346 Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4, TP. HCM