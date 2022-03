Học trực tuyến mà “thần thái” tươi vui như ba con Bối Bối, bí quyết là đây

Trong clip gần nhất trên kênh Tik Tok của hai ba con, ba của "thánh diễn" Bối Bối (An Nhiên) đã tiết lộ bí quyết của anh để giúp cô con gái lém lỉnh luôn tràn đầy năng lượng và hào hứng trong những ngày học trực tuyến. Bí mật được ba Bối Bối bật mí chính là sữa non tươi Meta Fresh.

Đối với các bạn nhỏ, còn gì vui hơn mỗi khi học bài xong lại được ba mẹ cho ra ngoài để chơi ở công viên, khu vui chơi hay đơn giản và vào nhà sách để mua sắm đồ dùng học tập. Với một cô bé tinh nghịch như Bối Bối thì càng không phải ngoại lệ. Trong clip chia sẻ của hai ba con trên Tik Tok, cô bé vô cùng hào hứng khi làm xong bài tập ở nhà, sau đó, liền xin phép ba cho đi chơi công viên.

Tuy nhiên, vì dịch bệnh đang phức tạp nên ba Bối Bối đành miễn cưỡng từ chối cô bé. Buổi đi chơi công viên bị thay thế bằng xem tivi tại nhà khiến cô nàng Bối Bối vô cùng buồn bực và chán nản. Biết con phụng phịu vì không được ra ngoài chơi, ba Bối Bối đành an ủi cô bé bằng cách cho cô một hộp sữa.

Vẫn còn giận dỗi ba vì không cho mình đi chơi nên ban đầu cô bé chưa chịu uống mà chỉ nằm dài trên ghế sofa. Một lúc sau, vì bắt đầu đói bụng nên Bối Bối mới miễn cưỡng mở hộp sữa ra uống. Điều bất ngờ nhất là ngay sau khi uống sữa, cô nàng dường như không còn mệt mỏi, uể oải mà liền trở nên hoạt bát, vui tươi.

Bối Bối "bừng tỉnh", vui vẻ và lém lỉnh trở lại sau khi uống hộp sữa ba cho

Chọn Meta Fresh để cùng con tươi vui mỗi ngày



Lúc này, ba Bối Bối liền bật mí "bảo bối" của anh để lấy lại năng lượng tích cực cho con chính là sữa non tươi Meta Fresh. Giống như rất nhiều bố mẹ khác, ba Bối Bối trăn trở rất nhiều để tìm các phương pháp giúp con không nhàm chán, thụ động khi học trực tuyến ở nhà trong suốt thời gian dài. Anh nhận ra, từ khi uống Meta Fresh đều đặn mỗi ngày, cô con gái Bối Bối luôn hứng khởi, dù chỉ được học tập và vui chơi tại nhà.

Sữa non tươi Meta Fresh - 100% sữa tươi bổ sung sữa non tăng cường miễn dịch

Qua tìm hiểu, ba Bối Bối được biết, Meta Fresh là sữa non tươi có nguồn gốc từ Tam Đảo, nơi có khí hậu trong lành, nhiệt độ trung bình từ 18 độ C với những dòng suối trong xanh. Vùng đất như Tam Đảo là môi trường sống lý tưởng để đàn bò tăng trưởng đạt chuẩn và tạo ra dòng sữa với chất lượng dinh dưỡng vượt trội, đạt các chỉ số tốt nhất, và quan trọng hơn chính là lưu giữ trọn vẹn hương vị tươi mới từ thiên nhiên.

Hương vị thơm ngon từ Meta Fresh giúp khiến cô nàng Bối Bối thích mê

Trong clip chia sẻ, ba của Bối Bối còn bày tỏ sự yêu thích và yên tâm khi cho con gái uống Meta Fresh mỗi ngày vì sản phẩm này đạt tiêu chuẩn sữa sạch "3 không" - Không sử dụng hormone tăng trưởng cho bò, không dư lượng thuốc kháng sinh và không sử dụng chất bảo quản. Với quy trình sản xuất khép kín nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn Châu Âu, sữa non tươi Meta Fresh hoàn toàn tự nhiên, giàu các dưỡng chất tốt cho sức khỏe và được đảm bảo an toàn về chất lượng.

Không chỉ là sản phẩm sữa chất lượng cao, Meta Fresh còn là "bảo bối" giúp ba mẹ bảo vệ sức khỏe cho bé và cả nhà nhờ hàm lượng sữa non trong sản phẩm. Trong mỗi hộp sữa Meta Fresh đều được bổ sung sữa non nhập khẩu từ Mỹ. Theo nghiên cứu từ các chuyên gia, sữa non giàu các yếu tố kháng thể (IgG) và enzym tiêu hóa, giúp tăng cường miễn dịch, chống nhiễm trùng và cải thiện sức khỏe đường ruột. Nhờ vậy, Meta Fresh không chỉ giúp bé có thêm năng lượng mà còn khỏe mạnh hơn vì được tăng cường sức đề kháng.

"Ngoài việc cung cấp đủ dinh dưỡng thì điều quan trọng hơn cả khiến Bối Bối hay uống Meta Fresh là sữa này có hương vị rất thơm ngon." - ba của Bối Bối hào hứng bật mí. Vừa uống sữa, vừa học bài mà Bối Bối cứ tươi vui, hớn hở là đủ biết bạn nhỏ đã mê tít hương vị hấp dẫn của Meta Fresh rồi. Giờ thì bạn đã biết, "bảo bối" giúp cả 2 ba con Bối Bối luôn "thần thái" trong những ngày học trực tuyến tại nhà là gì rồi nhé.

Sữa non tươi Meta Fresh có hai vị là sữa có đường và sữa ít đường nên rất phù hợp với khẩu vị và nhu cầu dinh dưỡng của mọi người. Vị thơm ngon, ngọt thanh của sữa tinh khiết rất dễ uống với cả người lớn và trẻ con trong gia đình.

