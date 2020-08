"Mụn đầu đen hình thành là do dầu thừa, da chết và vi khuẩn tích tụ trong lỗ chân lông, sau một thời gian tiếp xúc với không khí thì bị oxy hóa, để lại những chấm đen nhỏ li ti trên da bạn, đặc biệt là vùng mũi", theo bác sĩ da liễu Shari Lipner tại New York. Sự xuất hiện của chúng khiến làn da của bạn tối đi vài tông, lỗ chân lông to hơn và chẳng thể chạm tới cảnh giới mịn màng không tỳ vết.

Với những nhân mụn đầu đen nhìn mất thẩm mĩ, việc vệ sinh thường xuyên để giúp thoáng sạch lỗ chân lông là điều cần thiết.

Nhưng tình trạng mụn đầu đen không phải là "vô phương cứu chữa", hãy thử áp dụng cách dưới đây. Cũng nên nhớ rằng, việc làm sạch da mặt chính là bước tiên quyết giúp mụn đầu đen không lên nhiều.

Bước 1: Làm sạch

Nên sử dụng thêm cả thiết bị máy rửa mặt để làm sạch sâu, cũng nhờ tác động của máy rửa mặt mà các nhân mụn đầu đen cũng dễ bong ra hơn.

Vì dùng máy rửa mặt rồi nên bạn chỉ cần chọn loại sữa rửa mặt dịu nhẹ như CeraVe Hydrating Cleanser. Sản phẩm sữa rửa mặt này có độ pH ở mức 5.5, nó giúp nhẹ nhàng lấy đi bụi bẩn, dầu thừa, tàn dư của lớp make up mà không làm tổn hại đến lớp màng ẩm của da. Các chức năng bảo vệ tự nhiên của da được phục hồi và duy trì, vì thế hạn chế được tình trạng vi khuẩn xâm nhập vào da, tránh tình trạng gây mụn và kích ứng.

Bước 2: Đắp mặt nạ đất sét

Swisse Manuka Honey Detoxifying Facial Mask. Đây là sản phẩm, cực kì phù hợp cho những bạn da có bã nhờn, bụi bẩn cần được làm sạch. Thành phần chính gồm mật ong Manuka, Salycilid Acid, Aloe Vera, Charcol Kaolin Clay (đất sét Kaolanh), Kelp and Red Algae (Tảo) có tác dụng chính là kháng khuẩn, khử trùng, làm lành vết thương và tái tạo tế bào da mới nhanh chóng.

Bước 3: Sử dụng tăm chỉ nha khoa

Tăm chỉ nha khoa được thiết kế có phần đầu chỉ nhỏ, bạn có thể dùng đầu chỉ này để miết vùng đầu mũi để tạo áp lực làm cho các nhân mụn đầu đen trồi lên.

Bước 4: Lau toner làm sạch sâu và thu nhỏ lỗ chân lông

Labo Labo Super Keana: Đây là loại toner giúp làm sạch, cải thiện lỗ chân lông nhưng không hề gây cảm giác khô căng, rất hợp với làn da đang có mụn ẩn mụn đầu đen. Thành phần bạc hà còn tạo cảm giác mát lạnh sảng khoái khi thoa lên da.

