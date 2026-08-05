Có những người dành cả ngày để chuyển giữa hai cuộc họp. Người đẹp Khuất Nguyễn Bảo Châu lại chuyển giữa hai cuộc đời. Buổi sáng, cô gái sinh năm 2004 khoác áo cử nhân, bước lên sân khấu Đại học Westminster (London) nhận tấm bằng tốt nghiệp chuyên ngành Thiết kế thời trang. Chỉ vài tiếng sau, cũng tại thủ đô nước Anh, bộ lễ phục được thay bằng váy trình diễn, giày cao gót và ánh đèn runway khi Bảo Châu xuất hiện với vai trò người mẫu.

Khoảnh khắc "1 ngày 2 cuộc đời" của cựu thí sinh Hoa hậu Hoà Bình Việt Nam 2024.

Video ghi lại "một ngày sống hai cuộc đời" vừa được cựu thí sinh Miss Grand Vietnam 2024 chia sẻ trên TikTok, nhanh chóng nhận được hàng loạt lời chúc mừng từ khán giả Việt Nam. Không ít người đề cập đến chuyện trở lại các cuộc thi sắc đẹp sau khi hoàn thành việc học. Đáp lại, Bảo Châu chỉ để lại một bình luận trả lời, rằng cô "còn phải đánh thêm một trận học thuật nữa."

Bảo Châu tỏa sáng tại Miss Grand Vietnam 2024, xuất sắc lọt Top 10 chung cuộc cùng giải thưởng Thuyết trình hay nhất.

Cô gái Hà Nội vốn đã quen với nhịp sống hối hả từ nhiều năm trước. Mùa hè năm 2024, sau khi hoàn thành kỳ thi cuối kỳ tại Anh, người đẹp gần như không có thời gian nghỉ ngơi. Vừa đáp chuyến bay về Việt Nam, cô lập tức bước vào vòng sơ khảo Miss Grand Vietnam rồi tiếp tục ở lại nhà chung cho đến hết cuộc thi.

Hành trình ấy khép lại với thành tích Top 10 cùng giải phụ cho kỹ năng Thuyết trình, đồng thời giúp cái tên Khuất Nguyễn Bảo Châu được biết đến rộng rãi hơn như một đại diện tiêu biểu cho hình mẫu người đẹp tri thức.

Nữ sinh Gen Z bản lĩnh trong các hoạt động ngoại giao quốc tế, từng đại diện sinh viên đón tiếp đoàn lãnh đạo Việt Nam tại Anh.

Từng được biết đến là nữ sinh chuyên Sử của Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam với nhiều giải thưởng học sinh giỏi cấp thành phố và giải Ba học sinh giỏi Quốc gia. Bảo Châu từng kiên trì tìm kiếm học bổng, chuẩn bị portfolio phù hợp với đặc thù của ngành, trước khi quyết định theo học thiết kế tại Anh - 1 trong 4 kinh đô thời trang thế giới.

Thời điểm dự thi, Bảo Châu công khai chiều cao 1m74, cân nặng 54kg cùng số đo 79-63-91 cm. Ít ai ngờ rằng phía sau hình ảnh tự tin ấy là một thời thiếu niên nhiều biến chuyển.

Sắc vóc thanh thoát cùng thần thái cuốn hút của chân dài Hà Thành sau hành trình lột xác đầy quyết tâm.

Năm 14 tuổi, người đẹp từng nặng hơn 70kg và thường xuyên trở thành mục tiêu của những lời miệt thị ngoại hình. Chính cô từng thừa nhận có khoảng thời gian bản thân ghét soi gương, ngại chụp ảnh, cảm thấy mình không đủ đẹp, không đủ giỏi và luôn xấu hổ mỗi khi nhìn lại phiên bản của chính mình.

Clip Bảo Châu trải lòng về động lực vượt qua miệt thị ngoại hình để kiến tạo phiên bản hoàn hảo hơn mỗi ngày (Nguồn: TikTok).

Bước ngoặt bất ngờ đến khi Bảo Châu tìm thấy động lực từ BTS. Trong nhiều chia sẻ trên mạng xã hội, người đẹp kể rằng mình tình cờ biết đến nhóm nhạc Hàn Quốc khi còn học cấp hai. Điều giữ cô ở lại không chỉ là âm nhạc mà còn là những thông điệp về tuổi trẻ, sự nỗ lực và việc dám bước ra khỏi những khuôn mẫu. Đặc biệt, trưởng nhóm RM với thành tích học tập cùng khả năng sử dụng tiếng Anh xuất sắc đã trở thành nguồn cảm hứng rất lớn.

Từ đó, Bảo Châu bắt đầu giảm gần 20kg, chăm chỉ tập luyện, học ngoại ngữ, đầu tư cho kiến thức và từng bước thay đổi chính mình. Sau này nhìn lại, cô thừa nhận BTS không chỉ giúp mình yêu bản thân hơn mà còn truyền động lực để thi vào trường chuyên, đạt giải học sinh giỏi Quốc gia rồi mạnh dạn thử sức ở một cuộc thi Hoa hậu.

Nhóm nhạc BTS và trưởng nhóm RM – nguồn cảm hứng tinh thần mạnh mẽ giúp Bảo Châu trút bỏ 20kg và chinh phục các cột mốc thành công.

Nếu nhiều người tìm đến Miss Grand Vietnam để theo đuổi danh hiệu, Bảo Châu lại xem đó là cơ hội kể câu chuyện của một cô gái từng bị định kiến ngoại hình nhưng không chấp nhận để những lời đánh giá ấy quyết định cuộc sống.

Sau cuộc thi, người đẹp gần như biến mất khỏi mạng xã hội cho đến gần đây. Khoảng thời gian "ở ẩn" ấy hóa ra lại là giai đoạn bận rộn nhất.

Bảo Châu chia sẻ nửa năm nói không với MXH, cô tập trung hoàn toàn vào việc học, phát triển bản thân, duy trì lịch tập gym từ 4 đến 5 buổi mỗi tuần, điều trị chấn thương đầu gối gặp phải trong thời gian thi Hoa hậu, học thêm kỹ năng makeup, tìm hiểu personal color và xây dựng tủ đồ theo hướng bền vững. Người đẹp cũng tự học nấu ăn để duy trì chế độ dinh dưỡng phục vụ việc tập luyện, đồng thời phát triển các dự án về thời trang bền vững mà mình theo đuổi.

Vẻ đẹp rạng rỡ cùng nguồn năng lượng tích cực, yêu bản thân vô điều kiện của người đẹp sinh năm 2004.

Thành quả ấy không chỉ là một vóc dáng khỏe khoắn hơn mà còn có giải thưởng và các hoạt động ngoại giao, nghệ thuật và xã hội. Trong mọi chia sẻ, Bảo Châu gần như không nhắc đến việc giảm cân như mục tiêu cuối cùng.

Với cô gái sinh năm 2004, việc tập gym, học trang điểm, lựa chọn quần áo phù hợp hay xây dựng lối sống lành mạnh đều là những mảnh ghép của quá trình hoàn thiện bản thân. Thời trang, vì thế chưa bao giờ chỉ dừng ở quần áo, mà còn là cách một người đối xử với chính mình.

Cô nàng là hình mẫu Gen Z truyền cảm hứng, song hành mượt mà giữa nhiều vai trò: nhà thiết kế thời trang, người mẫu và chân dài tri thức.

Video "một ngày sống hai cuộc đời" vì vậy cũng mang nhiều ý nghĩa hơn vài chục giây chuyển cảnh từ lễ tốt nghiệp sang sàn catwalk. Đó là hình ảnh một học sinh giỏi Quốc gia từng nặng hơn 70kg nay trở thành người đẹp sở hữu vóc dáng đáng ngưỡng mộ và một cựu thí sinh hoa hậu vẫn kiên trì đặt học thuật lên trước hào quang.

Ảnh: TikTok nhân vật, Internet