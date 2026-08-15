Mới đây, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn cho biết: Khoa Cấp cứu của bệnh viện vừa tiếp nhận bé trai P.G.B. (SN 2022), trú tại xã Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn, vào viện cấp cứu. Trước khi vào viện khoảng 20 phút, cháu bé ăn nhãn, bị hóc, tím tái toàn thân, ngừng tim, ngừng thở. Dù các bác sĩ đã nỗ lực cấp cứu nhưng cháu bé đã không qua khỏi.

Quả nhãn mắc kẹt ở khí quản bệnh nhân. Ảnh: BVCC.

Tai nạn hóc dị vật đường thở là tình trạng cấp cứu thường gặp, đặc biệt ở trẻ dưới 5 tuổi. Dị vật có thể là thức ăn, hạt trái cây, kẹo, đồ chơi nhỏ… Khi mắc kẹt ở thanh quản hoặc khí quản, dị vật có thể khiến trẻ ngừng thở, ngừng tim chỉ sau vài phút nếu không được xử trí đúng cách.

Từ trường hợp trên, bệnh viện cảnh báo hóc dị vật đường thở là tai nạn đặc biệt nguy hiểm ở trẻ nhỏ. Dị vật thường là thức ăn, hạt trái cây, kẹo hoặc chi tiết đồ chơi. Khi mắc ở thanh quản hoặc khí quản, chúng có thể làm tắc hoàn toàn đường thở, khiến trẻ thiếu oxy, ngừng tim chỉ sau vài phút.

Khi trẻ vẫn ho mạnh, khóc hoặc nói được, người lớn nên khuyến khích trẻ tiếp tục ho, đồng thời theo dõi sát. Không vỗ lưng hoặc can thiệp mạnh khi trẻ còn ho hiệu quả.

Dấu hiệu tắc nghẽn đường thở nghiêm trọng gồm không thể ho, nói, khóc hay phát ra âm thanh; thở khó hoặc không thở được; môi, da tím tái và dần mất ý thức. Lúc này, người xung quanh cần gọi cấp cứu 115 và sơ cứu ngay.

Người lớn không được dùng tay móc họng một cách mù quáng vì có thể đẩy dị vật vào sâu hơn, gây tổn thương họng và làm tình trạng tắc nghẽn nghiêm trọng hơn. Chỉ lấy dị vật khi nhìn thấy rõ và có thể gắp ra dễ dàng.

Các bác sĩ lưu ý, bậc phụ huynh cần quan sát và trông chừng trẻ nhỏ, hạn chế để trẻ tự tiếp xúc một mình với những đồ chơi, hạt trái cây hoặc vật dụng nhỏ. Đồng thời nên chủ động trang bị kiến thức về sơ cấp cứu ban đầu để có thể xử lý tại chỗ trước khi đưa trẻ đến cơ sở y tế nơi gần nhất.





