Cô giáo cứu sống học sinh hóc nắp bút: Bài học “xương máu” cho mọi phụ huynh

Chiều thứ Tư, tại một trường tiểu học ở thành phố Lan Châu (Trung Quốc), cậu bé Tiểu Vũ (7 tuổi) đang ngồi trong giờ học bán trú. Vốn có thói quen cắn đồ dùng học tập, Tiểu Vũ vừa vừa ngậm chiếc nắp bút máy màu xanh vừa quay xuống nói chuyện với bạn.

Bất ngờ, cô giáo đứng ở bục giảng nghe tiếng hoảng hốt từ phía cuối lớp: "Cô ơi, bạn Tiểu Vũ không nói được nữa rồi!"

Ngoái nhìn lại, cô giáo bàng hoàng thấy Tiểu Vũ đang còng lưng, hai tay siết chặt lấy cổ, mặt mũi chuyển từ đỏ bừng sang tím tái. Cậu bé bị ngạt hoàn toàn, không thể ho hay phát ra bất kỳ âm thanh nào. Chiếc nắp bút ngậm trong miệng đã trôi tọt vào đường thở.

Trong lúc một số phụ huynh tình nguyện viên hoảng loạn định vỗ lưng hay cho bé uống nước, cô giáo – người từng trải qua lớp tập huấn sơ cứu mầm non – lập tức nhận ra đây là tình huống hóc dị vật đường thở nguy cấp .

Không chút chần chừ, cô lao đến đằng sau cậu bé, giang chân kẹp chặt người bệnh nhi, một tay nắm đấm đặt ở vùng trên rốn, tay kia ôm lấy và dùng lực giật mạnh từ dưới lên trên. Sau 2 nhịp thực hiện thủ thuật Heimlich chuẩn xác, chiếc nắp bút văng ra ngoài rơi "keng" xuống nền nhà. Đứa trẻ khóc oà lên và thở trở lại. Toàn bộ quá trình giải cứu diễn ra chưa đầy 60 giây.

Ngay sau đó, cô giáo đã chủ động đưa bé đến Bệnh viện Nhân dân Số 1 Lan Châu để kiểm tra.

Tại bệnh viện, bác sĩ tiếp nhận nhận định: "Cần phải cảm ơn sự xử lý xuất thần của cô giáo. Chỉ cần chậm 2 phút nữa, chiếc nắp bút gây phù nề niêm mạc khí quản sẽ bịt kín đường thở hoàn toàn, lúc đó buộc phải đặt ống nội khí quản hoặc phẫu thuật cấp cứu."

Bác sĩ cũng cho biết, đây là ca sơ cứu hóc dị vật chuẩn quy trình nhất mà ông tiếp nhận trong nhiều tháng qua. Nhiều người khi thấy trẻ bị hóc thường mắc sai lầm nghiêm trọng như: vỗ lưng khi trẻ nằm ngửa, nhét cơm/bánh mì để đẩy dị vật xuống, hoặc dùng thủ thuật sai cách khiến dị vật bị đẩy sâu hơn vào phổi.

Nguyên tắc "vàng" phụ huynh cần thuộc lòng khi trẻ nuốt/hóc dị vật

Từ sự việc trên, các chuyên gia y tế khuyến cáo phụ huynh và giáo viên cần nắm rõ 3 bước xử trí khi trẻ nuốt phải dị vật:

1. Phân biệt trường hợp "Cần cấp cứu ngay" và "Có thể theo dõi"

Ngoại viện theo dõi (2 - 3 ngày): Trẻ nuốt phải đồ vật nhỏ, trơn nhẵn, không góc cạnh (như viên bi, quân cờ) dưới 2cm và hoàn toàn không có biểu hiện ngạt thở, ho hay quấy khóc. Cần theo dõi phân xem dị vật đã tự đào thải chưa.

Cấp cứu khẩn cấp (Không chờ đợi dù 1 giây): Trẻ hóc/nuốt các vật nguy hiểm như nắp bút, linh kiện đồ chơi, pin cúc áo, hạt nam châm... đi kèm biểu hiện ngạt thở, tím tái, mất tiếng. Đặc biệt, pin cúc áo hay nam châm có thể ăn mòn làm thủng thực quản chỉ sau 2–3 giờ.

2. Nhớ kĩ 3 câu "thần chú" sơ cứu

Trẻ vẫn ho, nói được: Tuyệt đối không can thiệp thủ công. Hãy khuyến khích trẻ dốc sức ho mạnh ra. Luồng khí từ cơn ho tự nhiên có lực đẩy lớn hơn nhiều so với thao tác từ bên ngoài.

Trẻ mất tiếng, tím tái: Lập tức thực hiện thủ thuật Heimlich. Đứng sau lưng trẻ, ấn mạnh vùng trên rốn theo hướng từ ngoài vào trong và giật từ dưới lên trên.

Khi đi cấp cứu: Mang theo đồ vật/hình ảnh cùng loại với dị vật mà trẻ nuốt phải để bác sĩ chẩn đoán chính xác và tiết kiệm thời gian cứu chữa.

3. Phòng bệnh hơn chữa bệnh

Không để tiền xu, pin, kim ghim trong tầm tay trẻ dưới 3 tuổi.

Ưu tiên chọn mua các loại bút có nắp lỗ thông khí (thiết kế chống hóc nghẹn).

Rèn luyện cho trẻ bỏ thói quen ngậm, cắn dụng cụ học tập và đồ chơi.

Trang bị kiến thức sơ cứu cơ bản cho cả gia đình và giáo viên.

Sự bình tĩnh và kiến thức chuẩn xác của cô giáo đã giành lại sự sống cho đứa trẻ trong phút chót. Đây chính là bài học đắt giá nhắc nhở mỗi phụ huynh: Đừng đợi đến khi tai họa xảy ra mới hối hận vì chưa dành ra vài phút học kĩ năng sinh tồn cho con.

Nguồn: Sohu