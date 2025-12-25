Khóa học nghề spa - chăm sóc da chuyên nghiệp tại Seoul Academy

Không giống như những khóa học trôi nổi hay hình thức vừa học vừa làm tại các spa nhỏ, chương trình đào tạo tại Seoul Academy được thiết kế bài bản theo một lộ trình khoa học trang bị cho học viên kiến thức từ cơ bản đến nâng cao. Mục tiêu không chỉ đào tạo ra những kỹ thuật viên biển làm mà còn là đội ngũ kỹ thuật viên hiểu sâu về nghề, nắm vững kiến thức y khoa và thành thạo các xu hướng làm đẹp mới.

Seoul Academy cung cấp khóa học spa - chăm sóc da uy tín, chuyên nghiệp

Nội dung khóa học spa - chăm sóc da chuyên nghiệp tại Seoul Academy trang bị cho học viên các kiến thức về:

- Kỹ thuật chăm sóc da mặt chuẩn Spa.

- Kỹ thuật điều trị mụn chuẩn y khoa.

- Kỹ thuật body, giảm béo công nghệ cao, triệt lông.

Đặc biệt, khóa học tại Seoul Academy liên tục cập nhật công nghệ mới giúp học viên không bị bỡ ngỡ khi tốt nghiệp khóa học.

5 lý do nên chọn học nghề spa - chăm sóc da tại Seoul Academy

Nếu bạn đang phân vân giữa rất nhiều lựa chọn, dưới đây là 5 lý do cốt lõi giúp Seoul Academy là lựa chọn của đông đảo học viên.

Thương hiệu uy tín - hệ thống rộng khắp

Seoul Academy là hệ thống trường đào tạo thẩm mỹ Quốc tế uy tín với mạng lưới chi nhánh rộng khắp trải dài từ Bắc đến Nam. Đồng thời, Seoul Academy cũng sở hữu hệ thống liên kết Seoul Center với hơn 80 chi nhánh trên toàn quốc, mang đến lợi thế cực lớn cho học viên trong ngành spa - làm đẹp.

Đồng thời, với mạng lưới chi nhánh rộng khắp, học viên ở các tỉnh thành đều có thể đăng ký học tập dễ dàng ngay tại địa phương mà không cần phải đi xa, tiết kiệm được nhiều chi phí sinh hoạt và đi lại.

Chương trình đào tạo chuẩn Quốc tế chú trọng thực hành

Nhiều người học spa lo lắng về chương trình học ở nhiều nơi chỉ có lý thuyết suông. Tại Seoul Academy, chương trình học được áp dụng tối đa thời lượng thực hành 10% lý thuyết và 90% thực hành.

Giáo trình giảng dạy được biên soạn dựa trên các tiêu chuẩn Quốc tế liên tục cập nhật xu hướng từ nhiều quốc gia. Thời lượng thực hành 90% trên mẫu thật giúp học viên rèn luyện được đôi tay khéo léo, kỹ năng xử lý các tình huống thực tế, từ đó tự tin khi làm việc thực tế sau khi tốt nghiệp.

Chương trình đào tạo nghề tại Seoul Academy chú trọng thực hành chuyên sâu giúp học viên tự tin làm nghề thực tế

Đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm

Đội ngũ giảng viên tại Seoul Academy đều là những chuyên gia có chứng chỉ uy tín và có ít nhất 10 năm kinh nghiệm làm việc thực tế tại các spa/thẩm mỹ viện lớn.

Điểm đặc biệt là các thầy cô tại đây không giấu nghề, áp dụng phương pháp 1:1 cầm tay chỉ việc cho học viên nắm vững từng động tác massage, thao tác lấy nhân mụn… Ngoài ra, các giảng viên tại Seoul Academy còn chia sẻ kinh nghiệm về tư vấn khách hàng, cách xử lý khiếu nại cũng như tư duy làm nghề.

Chứng chỉ nghề uy tín

Học viên tại Seoul Academy sau khi hoàn thành khóa học sẽ được cấp chứng chỉ nghề có giá trị pháp lý trên toàn quốc do Sở Giáo dục và Đào tạo cấp. Đây là điều kiện giúp bạn xin việc tại tất cả các spa, đăng ký giấy phép kinh doanh, tự tin mở spa cho riêng mình.

Học viên sau khi hoàn thành khóa học sẽ được cấp chứng chỉ nghề uy tín, có thể xin việc hoặc mở tiệm kinh doanh riêng

Cam kết hỗ trợ việc làm

Đây là yếu tố quan trọng giúp Seoul Academy trở thành lựa chọn hàng đầu của nhiều bạn trẻ. Học nghề tại Seoul Academy, học viên sẽ được cam kết hỗ trợ việc làm bằng văn bản. Nhờ hệ thống Seoul Center 80 chi nhánh cùng mạng lưới đối tác rộng khắp, học viên Seoul Academy sau khi tốt nghiệp loại khá/giỏi sẽ được giữ lại làm việc hoặc giới thiệu đến các đối tác uy tín.

Ngoài ra, với những học viên có tay nghề còn yếu, Seoul Academy cam kết đào tạo lại hoàn toàn miễn phí cho đến khi vững nghề

Với cơ sở vật chất hiện đại, chương trình học sát thực tế và cam kết đầu ra vững chắc, Seoul Academy xứng đáng là địa chỉ đào tạo nghề uy tín hoàn hảo cho hành trình chinh phục nghề spa - chăm sóc da của bạn. Liên hệ 1800 0084 để được chuyên gia của Seoul Academy tư vấn lộ trình học tập và phát triển phù hợp nhất.

