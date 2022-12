Bé sẽ mê tít chẳng muốn ra khỏi phòng riêng nếu được bố mẹ sắm cho các món đồ nội thất này

Có một không gian riêng là điều mà em bé nào cũng ước ao. Căn phòng không cần có diện tích quá lớn, chỉ cần đó là nơi con có thể thỏa sức vẽ vời, học tập, vui chơi và được tự do, sáng tạo cả thế giới của riêng mình. Đặc biệt với các em bé từ 5-10 tuổi, là giai đoạn phát triển toàn diện cả về thể chất lẫn tinh thần, căn phòng không chỉ là địa điểm học tập, nghỉ ngơi mà còn là nơi lưu giữ những ký ức tuổi thơ đẹp nhất.

Việc thiết kế một căn phòng phù hợp với trẻ phải đảm bảo rất nhiều yếu tố như an toàn, tiện lợi, đầy đủ công năng và phù hợp với lứa tuổi của con. Khi làm phòng cho bé, mẹ đừng quên hỏi con về sở thích đặc biệt, về những món đồ mà con muốn có trong không gian của mình. Dưới đây sẽ là những đồ nội thất mà chắc chắn em bé nào cũng hò reo sung sướng nếu được bố mẹ sắm cho.

1. Một chiếc giường "lơ lửng"

Với những đứa trẻ, thiết kế mới lạ này chắc chắn sẽ khiến con tò mò và thích thú. Tùy vào kích thước và trọng lượng của giường em bé, các kiến trúc sư có thể sử dụng loại dây treo phù hợp như xích, thừng, dây cáp... Lựa chọn loại giường này có thể giúp mẹ rất nhiều trong việc lau chùi, dọn dẹp. Tuy nhiên, việc lắp đặt giường phải rất cẩn thận để đảm bảo an toàn cho bé, mẹ lưu ý nha.

Lưu ý khi chọn giường ngủ phù hợp với con:

- Ngoài việc ưu tiên tính bền đẹp, những chất liệu sử dụng cho giường cần phải đảm bảo an toàn, không chứa chất độc hại, thân thiện với sức khỏe của con.

- Giường ngủ dành cho bé không nên quá cứng hoặc quá mềm. Bởi trong quá trình hình thành và phát triển thể chất cho bé, kết cấu giường có ảnh hưởng rất lớn. Giường ngủ chính là đồ nội thất có ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển xương sống trong quá trình nằm ngủ của bé. Không chỉ giúp bé ngủ ngon hơn mà còn giúp bé phát triển cơ xương bình thường, hạn chế các vấn đề tiêu cực về sức khỏe.

2. Chiếc tủ chứa bộ sưu tập đồ chơi

Em bé nào cũng thích có thật nhiều đồ chơi, tuy nhiên nếu không biết cách bày biện, dọn dẹp sẽ biến căn phòng trở nên bừa bộn. Một chiếc tủ đựng đồ chơi có nhiều ngăn với đầy đủ màu sắc sẽ khiến cho bé cực kỳ hứng thú muốn cất tất cả bộ sưu tập vào đó. Khi con cần có thể lấy ra chơi ngay và dễ dàng cất đi sau đó.

Từ 5 đến 10 tuổi, lúc này bé có rất nhiều đồ chơi và hứng thú với các trò chơi cũng sẽ dần biến mất nên ý tưởng cất giữ đồ chơi ẩn cũng là một lựa chọn hợp lý.

Lưu ý khi chọn tủ đồ chơi trong phòng bé:

- Các mô hình, đồ chơi mà bé yêu thích nên được đặt trước tầm mắt của các bé. Những món đồ chơi bị hỏng không thể sửa chữa thì nên vứt bớt đi để tạo không gian cho những món khác.

- Những món trẻ không yêu thích nữa có thể tạo ra các ý tưởng cất giữ đồ chơi ẩn để lưu trữ và tặng lại lúc cần. Không gian lưu trữ thường được chọn gần khu vực chơi.

- Đối với những món đồ chơi nhỏ thì nên đặt vào hộp, lớn thì nên để trên các kệ...

- Tất cả các giá đỡ, kệ treo, tủ nên được cố định tốt. Đồ nội thất phải được chọn không có góc nhọn, chỉ sử dụng các loại sơn không gây hại sức khỏe và duy trì sự sạch sẽ.

3. Tủ quần áo tích hợp không gian vui chơi

Ngoài sắp xếp quần áo và một ít vật dụng cần thiết cho trẻ bên trong tủ, bố mẹ có thể cân nhắc để dành một khoảng không gian nhỏ để tạo ra không gian vui chơi cho bé như một căn hầm bí mật hoặc một căn cứ điểm nào đó.

Những đứa trẻ không có quá nhiều nhu cầu về quần áo, do đó nếu khoảng không gian trống, bố mẹ hãy cân nhắc đến phương án này nhé. Đảm bảo con sẽ thích mê nếu được nằm cuộn tròn hoặc ngồi trong hốc tủ để đọc truyện, nghe nhạc hay đơn giản là ngủ quên ở đó.

4. Một chiếc lều nhỏ đầy ánh sáng

Có thể bố mẹ không biết nhưng những đứa trẻ cực kỳ thích ở trong một không gian hẹp chỉ có riêng mình. Ở nơi đó con có thể làm những "chuyện bí mật" như viết nhật ký, hát hò, đọc sách... hay bất kì điều gì bé thích mà không muốn bị ai phát hiện. Hãy sắm cho bé một chiếc lều thật xinh, bên trong trang trí họa tiết dễ thương tràn đầy ánh sáng, chắc chắn con sẽ thích nơi này vô cùng. Thi thoảng, bé cũng có thể rủ bạn bè tới chơi hay cùng bố mẹ trò chuyện trong chiếc lều của riêng mình.

Lưu ý khi lựa chọn lều cho bé:

- Những tấm vải lớn là lựa chọn tuyệt vời để làm một chiếc lều đủ rộng để bé nằm ngủ ở trong đó. Khác với giường ngủ ở trên cao, lều kín tạo cảm giác an toàn hơn cho bé và giúp bé ngủ sâu giấc hơn.

- Lều có cửa sổ là một chi tiết cách điệu chiếc lều giúp nó trở nên thông thoáng hơn và không ngột ngạt khi em bé của bạn đặt gối vào trong lều nằm ngủ.

- Chiếc lều hình nón với bóng đèn nhiều màu vào buổi tối sẽ trở nên rực rỡ hơn. Và chắc chắn những đứa trẻ rất thích điều này. Tuy nhiên, hãy chú ý đến tính an toàn khi sử dụng các thiết bị điện khi mắc lên trên chóp lều.

5. Bộ bàn học cùng giá sách xinh xắn

Khi trẻ bắt đầu đến trường và tập làm quen với việc học tập, bố mẹ cần phải tạo cho trẻ nhỏ cảm giác thích thú với việc học. Như vậy, bé mới tự giác và chú tâm ngồi vào bàn. Một chiếc bàn xinh xắn, gọn gàng, nhiều họa tiết sẽ thu hút bé hơn. Bên cạnh đó, bàn học cho bé nên có các ngăn phụ và giá sách tiện lợi. Điều này giúp con tăng cường tư duy sáng tạo, tự tạo ra không gian học tập riêng biệt của mình. Dần dần hình thành cho trẻ thói quen học tập và sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp ngay từ khi còn nhỏ.

Tiêu chí chọn bàn học phù hợp với con:

- Trẻ nhỏ rất hiếu động, nghịch ngợm, đồng thời cũng chưa ý thức được hết những yếu tố có thể gây nguy hiểm cho bản thân. Do vậy, khi mua bàn học cho trẻ, bố mẹ nên lựa chọn những chiếc bàn có độ an toàn về chất liệu và an toàn về thiết kế.

- Bàn học cho bé nên chọn theo tiêu chuẩn chiều cao của con. Tuy nhiên, các bé ở lứa tuổi này có sự phát triển về chiều cao và cân nặng liên tục. Những chiếc bàn có chiều cao cố định chỉ đáp ứng trong một khoảng thời gian ngắn mà không phải gia đình nào cũng có điều kiện thay đổi liên tục. Vì thế việc ba mẹ mua một chiếc bàn học thông minh có khả năng thay đổi chiều cao là khoản đầu tư tiết kiệm.

- Ở độ tuổi vẫn còn mải chơi, những chiếc bàn ghế có màu sắc rực rỡ sẽ khiến bé cảm thấy vô cùng thích thú mỗi khi ngồi vào bàn học. Bố mẹ hãy lựa chọn những chiếc bàn học có màu sắc trẻ trung, mà không bóng, dễ gây lóa như: xanh lá cây, vàng nhạt, hồng... rất phù hợp cho bé.

- Giá sách nên phù hợp với chiều cao của con, không quá tầm với để con có thể dễ dàng lấy sách vở, đồ dùng khi cần thiết.

6. Bức tường bé có thể vẽ thỏa thích

Trẻ rất thích vẽ nhưng đôi khi con chán những tờ giấy hay quyển vở mà muốn đổi nơi sáng tạo của mình thành các bức tường, nền nhà hay khoảng sân rộng. Tất nhiên, bố mẹ sẽ không cho phép con vẽ lên đó vì sợ bé làm bẩn nhà cửa.

Việc cấm đoán này sẽ làm mất đi sự sáng tạo của trẻ. Thay vào đó, tại sao bố mẹ không thiết kế một chiếc tường đa năng, có thể vẽ và tẩy thoải mái. Bất cứ khi nào thích, con được thỏa sức vẽ vời, làm toán, làm bài tập... mà không lo làm bẩn bức tường. Chắc chắn đây sẽ là nơi bé sử dụng nhiều nhất trong căn phòng riêng của mình đó.

7. Những họa tiết đặc biệt thỏa trí tưởng tượng của con

Trẻ em có trí tưởng tượng rất phong phú. Đó là có thể là mơ ước được trở thành phi hành gia, được hóa thân thành chú mèo máy Doraemon chui vào ngăn bàn, được bay lên dải ngân hà... Nếu biết được sở thích của con, bố mẹ hãy thỏa niềm đam mê đó bằng các thiết kế lạ mắt cho căn phòng của bé nhé. Chắc chắn con sẽ hò reo sung sướng và hạnh phúc khi được ngắm nhìn nó hàng ngày.