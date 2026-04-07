Hoàng Thuỳ sẽ trượt suất diễn cho Victoria's Secret chỉ vì một chi tiết?

Thông tin Victoria's Secret chính thức khởi động cuộc tìm kiếm thế hệ Thiên thần mới vừa qua đã khiến cộng đồng model toàn cầu đứng ngồi không yên. Theo thông báo, cổng đăng ký online mở từ ngày 6/4 đến 28/5, với loạt điểm casting trực tiếp tại Mỹ.

Những chân dài được chọn không chỉ được sải bước tại Victoria's Secret Fashion Show 2026 mà còn có cơ hội ký hợp đồng với IMG Models - "cái nôi" của hàng loạt siêu mẫu hàng đầu thế giới. Toàn bộ hành trình từ casting mở đến khoảnh khắc bước lên runway cũng sẽ được ghi lại trong một phim tài liệu mang tên Angels Among Us.

Trước thời điểm mở đơn, Hoàng Thùy gây chú ý khi công khai mong muốn chinh phục sàn diễn Victoria's Secret - giấc mơ mà cô đã theo đuổi suốt 15 năm qua. Không chỉ dừng lại ở lời nói, nữ siêu mẫu còn chia sẻ hình ảnh hăng say tập luyện hình thể, cho thấy sự chuẩn bị nghiêm túc trước trận chiến lớn nhất nhì sự nghiệp.

Tuy nhiên, ngay tối 6/4 - thời điểm cổng đăng ký chính thức mở - mạng xã hội bất ngờ lan truyền thông tin cho rằng Hoàng Thuỳ có thể không đủ điều kiện nộp đơn. Nguyên nhân được cho là nằm ở mục 2 trong điều khoản casting của Victoria's Secret. Theo lập luận của các nguồn tin, mục này bắt buộc thí sinh phải là cư dân hợp pháp tại Mỹ và đủ điều kiện làm việc tại Mỹ (Nguyên văn: You must be a legal US resident and eligible to work in the US. )

Điều này đồng nghĩa với việc người ứng tuyển phải sở hữu một trong các tư cách pháp lý sau: Công dân Mỹ; Thường trú nhân hợp pháp (sở hữu Thẻ xanh/Green Card); Có visa lao động cho phép làm việc hợp pháp tại Mỹ.

Dưới góc độ thực tế, quy định này không đặt nặng về quốc tịch gốc, mà quan trọng người đăng ký có được phép làm việc hợp pháp tại xứ sở cờ hoa hay không. Trong ngành người mẫu, vấn đề này thường được giải quyết thông qua việc bảo lãnh bởi các agency quốc tế, đặc biệt là những đơn vị lớn như IMG Models. Tuy nhiên, việc một cá nhân có đáp ứng đủ giấy tờ hay không vẫn là câu chuyện hoàn toàn khác.

Chính vì vậy, nghi vấn Hoàng Thuỳ có thể "trượt từ vòng gửi xe" chỉ vì một điều kiện cơ bản nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi. Một bên cho rằng đây là rào cản hoàn toàn có thể xảy ra, bên còn lại lại đặt dấu hỏi lớn khi một người mẫu dày dạn kinh nghiệm quốc tế như Hoàng Thuỳ lại có khả năng bỏ sót điều kiện quan trọng đến vậy?

Hiện tại, phía nữ siêu mẫu chưa đưa ra bất kỳ phản hồi chính thức nào. Dù vậy, ngay khi các thông tin xuất hiện, netizen nhanh chóng phát hiện một động thái đáng chú ý của Hoàng Thuỳ, khi cô đăng tải lại hình ảnh từ 14 năm trước ở văn phòng IMG Models, kèm dòng caption: "14 years ago, this dream already had a place in my heart" (tạm dịch: 14 năm trước, giấc mơ này đã có một vị trí trong trái tim tôi).

Động thái trên được nhiều người cho là cách nữ siêu mẫu úp mở việc bản thân đã có sự chuẩn bị từ sớm nhờ am hiểu các điều kiện làm việc trong môi trường quốc tế. Ở thời điểm hiện tại, mọi thứ vẫn dừng lại ở mức suy đoán của netizen. Nhưng sự chuẩn bị bài bản trong âm thầm của Hoàng Thuỳ hứa hẹn sẽ mang đến nhiều bất ngờ trong chặng đường sắp tới.

Ảnh IGNV, Victoria's Secret