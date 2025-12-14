Hóa ra Tiffany (SNSD) đã làm cô dâu từ lâu

Sáng 13/12, các trang báo lớn nhỏ tại Hàn Quốc đồng loạt đưa tin Tiffany (SNSD) tuyên bố kết hôn với tài tử đình đám Byun Yo Han. Sau khoảng 1 năm rưỡi hẹn hò, 2 ngôi sao giờ đây đang chuẩn bị tổ chức hôn lễ vào mùa thu năm tới. Thông tin Tiffany Young kết hôn với nam diễn viên sinh năm 1986 gây xôn xao, bởi cô sẽ là thành viên đầu tiên của SNSD quyết định trở thành vợ người ta.

Nếu đang tò mò diện mạo của cô dâu Tiffany sắp tới ra sao, thì đây là hình dung rõ nhất. Tháng 7/2024, khi tham dự lễ trao giải Blue Dragon Series Awards, xuất hiện trên thảm đỏ, Tiffany đã gây ấn tượng sâu sắc với vẻ ngoài trong trẻo, tinh khôi khi diện chiếc đầm trắng từ thương hiệu váy cưới đình đám Vera Wang.

Chiếc váy cúp ngực với phần thân trên ôm sát, tôn lên vòng eo thon gọn, phần chân váy xòe nhẹ nhàng tạo độ phồng vừa đủ - chính là mẫu váy cưới kinh điển mà nhiều cô dâu mơ ước. Tiffany như một nàng công chúa bước ra từ truyện cổ tích, rạng rỡ với nụ cười hạnh phúc.

Đặc biệt hơn, trong một vài khung hình tại sự kiện, Tiffany còn chụp ảnh chung cùng Yoona - cũng diện một chiếc đầm trắng lộng lẫy không kém. Hai nữ thần của SNSD đứng cạnh nhau, tạo nên bức tranh tuyệt đẹp khiến fan nức nở. Rất có thể, sớm thôi công chúng sẽ được gặp lại khung hình này tại đám cưới của Tiffany vào năm sau - với Yoona trong vai trò phù dâu!

Việc Tiffany từng diện Vera Wang trên thảm đỏ cũng là một hint rõ ràng về gu thẩm mỹ của cô đối với váy cưới. Vera Wang nổi tiếng với những thiết kế váy cưới vừa cổ điển vừa hiện đại, vừa sang trọng vừa lãng mạn - hoàn hảo cho một cô dâu như Tiffany.

Liệu trong ngày trọng đại, Tiffany có tiếp tục chọn Vera Wang làm nhà thiết kế cho váy cưới chính thức hay sẽ là một cái tên khác? Dù thế nào, với visual xinh đẹp và vóc dáng hoàn hảo, chắc chắn Tiffany sẽ là một trong những cô dâu đẹp nhất nhì Kpop năm 2026.